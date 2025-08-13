You are Here
থাইল্যান্ডে আগুনের আক্রমণে আহত 2 টি মালয়েশিয়ানকে প্রতি 17,000 মার্কিন ডলার দিতে হবে
থাইল্যান্ডে আগুনের আক্রমণে আহত 2 টি মালয়েশিয়ানকে প্রতি 17,000 মার্কিন ডলার দিতে হবে

থাইল্যান্ড দুজনকে ক্ষতিপূরণ দেবে মালয়েশিয়ান পর্যটন মন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন।

গণ জিয়াও ঝেন (২ 27) এবং ২ 26 বছর বয়সী ওং ইয়িক লিওং গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার বিগ সি শপিং সেন্টারের বাইরের পদক্ষেপে বসে ছিলেন যখন তাদের আক্রমণ করা হয়েছিল।

তাদের আক্রমণকারী, পরবর্তীকালে ভারাকর্ন পাবথাইসং নামে পরিচিত, 30 বছর বয়সী অভিযোগ করেছেন যে এগুলি প্রস্তুত করার আগে তাদের পাতলা দিয়ে ডুবে গেছে। তিনি দাবি করেছিলেন যে ব্যাংকক পোস্ট সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়েছে, তিনি বেকার হয়ে হতাশার কারণে এই অপরাধটি করেছিলেন।

বার্নামার মতে, গ্যানকে তার দেহের ৩ per শতাংশেরও বেশি পোড়া পোড়ানোর জন্য কিং চুলালংকর্ন মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিত্সা করা হচ্ছে, যখন ওএনজি তার উপরের দেহে দ্বিতীয়-ডিগ্রি পোড়ানোর জন্য পুলিশ জেনারেল হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে রয়েছে, বার্নামার মতে।

থাইল্যান্ডের পর্যটন ও ক্রীড়া মন্ত্রকের স্থায়ী সচিব নাট্রিয়া তাওওয়ং সোমবার এক বিবৃতিতে মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির পুনর্বিবেচনা করেছেন যতক্ষণ না তারা দেশে ফিরতে না পেরে তারা উভয়ের দেখাশোনা করার প্রতিশ্রুতি।

তিনি বলেন, “মন্ত্রণালয় থাই সরকারের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার অধীনে সহায়তা প্রদান করবে, উভয় ক্ষতিগ্রস্থদের চিকিত্সা ব্যয় এবং মানসিক সঙ্কটের ক্ষতিপূরণ সহ,” তিনি বলেছিলেন।

তাদের চিকিত্সা ব্যয় প্রতিটি সর্বোচ্চ 500,000 বাট পর্যন্ত পরিশোধ করা হবে এবং তারা প্রত্যেকে তার শীর্ষে সংবেদনশীল সঙ্কটের ক্ষতিপূরণ হিসাবে 50,000 বাহাত পাবে।

