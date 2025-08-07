You are Here
থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়া মালয়েশিয়ার আলোচনার টেবিলে ফিরে আসে | এশিয়া

থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা বুধবার মালয়েশিয়ায় সীমান্ত বিরোধের বিষয়ে আলোচনার প্রথম দফায় জড়ো হয়ে জুলাই মাসে উভয় দেশের সেনাবাহিনীর বিরোধিতা করেছিলেন, এটি একটি সংঘাত যা ইতিমধ্যে ৪৪ জনকে শিকার করেছে।

ব্যাংককের প্রতিনিধি নাত্তফন নারকফানিত কুয়ালালামপুরে পৌঁছেছিলেন সকাল ৯ টার দিকে (লিসবনে দুপুর ২ টা), অন্যান্য সামরিক কমান্ডারদের সাথে একটি ফ্লাইটে, নিউজ পোর্টাল জানিয়েছে সাংবাদিকরা

বুধবার থেকে মালয়েশিয়ায় থাকা কম্বোডিয়ান সমকক্ষ চা সিয়াহর সাথে বৈঠকের আগে থাই মন্ত্রী মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে সৌজন্য সফর করছেন।

থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়ার সেনাবাহিনী 24 থেকে 28 জুলাইয়ের মধ্যে প্রায় 820 কিলোমিটার সীমান্তের বিভিন্ন অংশে শট, শট, প্রজেক্টাইল লঞ্চ এবং বোমা হামলার শক্তিশালী সংঘর্ষ বজায় রেখেছিল।

সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি ও সুরক্ষা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দ্বিপক্ষীয় প্রক্রিয়া জেনারেল বর্ডার কমিটির (সিজিএফ) এর মধ্যে কথোপকথনের মধ্যে দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়া নেশনস (আসিয়ান) অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যস্থতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের পর্যবেক্ষণ রয়েছে।

সোমবার থেকে, উভয় দেশের সিজিএফ প্রযুক্তিগত দলগুলি “মূল বিষয়গুলিতে ইতিবাচক অগ্রগতি করেছে,” কম্বোডিয়ার ডিফেন্স মন্ত্রক ফেসবুকে বিশদ যোগ না করে বলেছিলেন। এই “পয়েন্টগুলি” বৈঠককালে দুই প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দ্বারা বুধবার অনুমোদন দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার দশ দিন পরে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়, যা ভঙ্গুর থেকে যায়, যা ব্যাঙ্ককোক এবং ফনম পেনকে অভিযোগযুক্ত পারস্পরিক অবৈধতার বিষয়ে জারি করা হয়।

“আমরা আশা করি যে কমপক্ষে সশস্ত্র কার্যক্রম বন্ধ করা এবং বিতর্কিত সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আর কোনও লঙ্ঘন না ঘটে তা নিশ্চিত করা একটি সুনির্দিষ্ট রেজুলেশনে পৌঁছানো সম্ভব হবে,” এই বছর আসিয়ানের রোটারি রাষ্ট্রপতি পদে থাকা মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন।

বুধবার প্রকাশিত সরকারী সংখ্যা অনুসারে এই সংঘর্ষের ফলে কয়েক ডজন আহত হয় এবং একটি অস্থায়ী প্রস্থান ঘটায় যে থাইল্যান্ডে 30,000 এরও কম লোকের মধ্যে কমে গেছে, কম্বোডিয়া এখনও প্রায় 125,000 অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানচ্যুত করেছে।

ব্যাংকক এবং নম পেন, যার সীমানা ১৯০7 সালে ফ্রান্সের দ্বারা কার্টোগ্রাফ করেছিল, যখন কম্বোডিয়া তাঁর উপনিবেশ ছিল, তখন একটি historical তিহাসিক আঞ্চলিক বিরোধকে টেনে আনেন, যা গত মে মাসে উভয় পক্ষের দ্বারা দাবী করা একটি অঞ্চলে দুটি সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি সংঘাতের মধ্যে কম্বোডিয়ান সৈনিকের মৃত্যুর সাথে তীব্র হয়েছিল।

