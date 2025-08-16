থাই এয়ার ফোর্স সীলমোহরগুলি সুইডিশ গ্রিপেন জেটগুলির জন্য 600 মিলিয়ন ডলারের চুক্তি হওয়ায় মার্কিন এফ -16 এস হারিয়েছে

এয়ার ফোর্সের যুদ্ধের সক্ষমতা আধুনিকীকরণের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে জুনে সাব জাস 39 গ্রিপেন্সের জন্য মার্কিন $ 600 মিলিয়ন চুক্তি প্রথম ঘোষণা করা হয়েছিল।
পাঁচ দিনের সাথে সংঘর্ষের সময় কম্বোডিয়া এতে ৪০ জনেরও বেশি লোক মারা গিয়েছিল, থাইল্যান্ড সীমান্তের ওপারে সামরিক লক্ষ্যগুলি আঘাত করতে এফ -16 এর বহরটি ব্যবহার করেছিল।
দশকের দশকের মধ্যে এটি ছিল দু’দেশের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সীমান্ত লড়াই।
“মন্ত্রিপরিষদ রয়্যাল থাই বিমান বাহিনীকে শক্তিশালী করতে এবং থাইল্যান্ডের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার জন্য জাস 39 সাব গ্রিপেন কেনার অনুমোদন দিয়েছে,” বিমান বাহিনী একটিতে বলেছে সামাজিক মিডিয়া পোস্ট