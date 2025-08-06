থাই-কম্বোডিয়ান যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে-আগুনের ধসে পড়ে যেতে পারে

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে এবং আগস্টের প্রথম কয়েক দিন থাইল্যান্ডের সাথে সীমান্তের কম্বোডিয়ান পাশে, সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতি-আগুন ইতিমধ্যে স্ট্রেনের গুরুতর লক্ষণ দেখাতে শুরু করেছে। কম্বোডিয়ান সেনাবাহিনী সীমান্তে গোলাবারুদ, অস্ত্র এবং পুরুষদের ফেরি করে চলেছে। উভয় পক্ষের সৈন্যরা ভারী সশস্ত্র ছিল এবং মনে হয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল। মার্কিন সামরিক আধিকারিক এবং একটি ছোট চীনা প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিল, তবে উভয়ই সাক্ষাত্কার প্রত্যাখ্যান করেছিল।
সীমান্তে সাম্প্রতিক লড়াই হত্যা করেছে কম্বোডিয়া ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই একটি সীমান্ত বিরোধ যা প্রায় 330,000 ওভারকে কমপক্ষে 43 জন এবং প্রায় 330,000 ওভার বাস্তুচ্যুত করেছে। তবুও মে মাসের শেষের দিকে শুরু হওয়া এবং ২৮ শে জুলাই যুদ্ধবিরতি দিয়ে শেষ হওয়া সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাব অবধি, কম্বোডিয়ায় খেমার রুজ বিদ্রোহের শেষের পরেও দুটি দেশ দ্বিপক্ষীয় সামরিক সহযোগিতা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল ১৯৯৯ সালে পরাজিত হয়েছিল।
জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে এবং আগস্টের প্রথম কয়েক দিন থাইল্যান্ডের সাথে সীমান্তের কম্বোডিয়ান পাশে, সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতি-আগুন ইতিমধ্যে স্ট্রেনের গুরুতর লক্ষণ দেখাতে শুরু করেছে। কম্বোডিয়ান সেনাবাহিনী সীমান্তে গোলাবারুদ, অস্ত্র এবং পুরুষদের ফেরি করে চলেছে। উভয় পক্ষের সৈন্যরা ভারী সশস্ত্র ছিল এবং মনে হয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল। মার্কিন সামরিক আধিকারিক এবং একটি ছোট চীনা প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিল, তবে উভয়ই সাক্ষাত্কার প্রত্যাখ্যান করেছিল।
সীমান্তে সাম্প্রতিক লড়াই হত্যা করেছে কম্বোডিয়া ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই একটি সীমান্ত বিরোধ যা প্রায় 330,000 ওভারকে কমপক্ষে 43 জন এবং প্রায় 330,000 ওভার বাস্তুচ্যুত করেছে। তবুও মে মাসের শেষের দিকে শুরু হওয়া এবং ২৮ শে জুলাই যুদ্ধবিরতি দিয়ে শেষ হওয়া সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাব অবধি, কম্বোডিয়ায় খেমার রুজ বিদ্রোহের শেষের পরেও দুটি দেশ দ্বিপক্ষীয় সামরিক সহযোগিতা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল ১৯৯৯ সালে পরাজিত হয়েছিল।
উভয় দেশ এখনও পর্যন্ত কম প্রাণহানির দাবি করেছে, তবে সত্যিকারের মৃত্যুর সংখ্যা কেউ জানে না – এবং দুর্ভোগটি স্পষ্ট।
কম্বোডিয়ান সোথ সিমের পরিবারের ব্যবসা থাই বিমান হামলা দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল, যা আগস্টের শুরুতে অব্যাহত রয়েছে। সিমের পুত্র তাদের পরিবারের মালিকানাধীন পেট্রোল স্টেশন পরিচালনা করেছিলেন, যা ওড্ডার মেনচে প্রদেশের একটি কম্বোডিয়া সামরিক স্থান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
পরিবারের সদস্যরা বলেছিলেন যে থাই সামরিক বাহিনী একটি লক্ষ্যযুক্ত বিমান হামলা চালানোর আগে একটি ড্রোন পুনর্বিবেচনা পরিচালনা করতে দেখে তারা পালিয়ে যায়। মাটিতে ক্ষতি পরিষ্কার ছিল।
একা, 62 বছর বয়সী সোথ সিম টর্চড সাইটটি দিয়ে হেঁটেছিল। “এটি আমার ছেলের বাড়ি ছিল, বোমা হামলায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে,” তিনি বলেছিলেন। পেট্রোল স্টেশনটি ধ্বংস করা হয়েছিল এবং শহরটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সাইটটি একটি প্রমাণ দেখিয়েছে উদ্দীপনা বোমা। অন্য কোনও সংলগ্ন কাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি।
এই দ্বন্দ্বটি সীমান্ত বিস্তৃত একটি পর্বতের শীর্ষে অবস্থিত একটি বিতর্কিত সাইট প্রিহ বিহার মন্দিরের চারপাশে কেন্দ্রিক। অনেক সংঘর্ষের মতো, এই বিরোধের colon পনিবেশিক শিকড় রয়েছে, ফরাসী colon পনিবেশিক নিয়মের যুগ থেকে 1907 মানচিত্রে ফিরে গেছে। কম্বোডিয়া ১৯৫৩ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পরে, আঞ্চলিক বিরোধকে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) এনে দেওয়া হয়েছিল, যা ১৯62২ সালে হস্তক্ষেপ করেছিল। আইসিজে শাসিত কম্বোডিয়ার পক্ষে, কম্বোডিয়াকে প্রেহ বিহার মন্দির পুরষ্কার প্রদান করে।
স্থলটিতে কোনও রেজোলিউশন ছিল না, তবে কয়েক দশক ধরে কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ড উভয়েরই দুজন সৈন্যকে যৌথ মোতায়েন ছিল প্রত্যেকে বিতর্কিত মন্দিরে, যা সুরক্ষা সহযোগিতা চুক্তির অংশ হিসাবে এই আঞ্চলিক বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু। যৌথ স্থাপনা সংঘর্ষকে বাধা দেয়নি, যেমন একটি মারাত্মক বিনিময় ২০০৯ সালে আগুনের, তবে এটি কমপক্ষে তাদের ত্বরান্বিত করতে বাধা দিয়েছে – এখন পর্যন্ত।
এটি মহান শক্তির মধ্যে সংগ্রামের জন্য নবীন সহিংস সংঘাতকে দায়ী করার জন্য লোভনীয়। উভয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন এই অঞ্চলের বিমান ল্যান্ডিং সাইট এবং সামুদ্রিক সামরিক ব্যবহারের জন্য বন্দরগুলির উপর উদ্বিগ্ন এবং নির্ভরশীল। কম্বোডিয়া হ’ল ক দীর্ঘস্থায়ী বেইজিংয়ের বন্ধু, যখন থাইল্যান্ড ক্রমবর্ধমান চীনের দিকে ঝুঁকছে তবে এর ভারসাম্য বজায় রেখেছে সুরক্ষা জোট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে। দক্ষিণ -পূর্ব এশীয় নেশনস (আসিয়ান) অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান চেয়ার হিসাবে মালয়েশিয়া খুব ভূ -রাজনৈতিক টাইট্রোপ হাঁটছেন এবং ভারসাম্য নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন।
তবে স্বতন্ত্র আসিয়ান সদস্যরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা চীন উভয়ের দিকে মহাকর্ষ বলে মনে হয় না; তারা তাদের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা জোর দিচ্ছে। তারা ভূ -রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দ্বারা উপস্থাপিত সুযোগটি গ্রহণ করছে এবং ওয়াশিংটন এবং বেইজিংয়ের ক্রমবর্ধমান দেশীয়ভাবে রাজনীতি এবং দেশীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে জাতীয় স্বার্থ এবং অবস্থানগুলি পুনঃপ্রকাশের জন্য। এই দেশগুলির নিজস্ব ঘরোয়া রাজনৈতিক প্রয়োজনের সাথে এটি সম্পর্কযুক্ত যেমন থাইল্যান্ডের সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারী শক্তিশালীদের উপর শিনাওয়াত্রা পরিবারের কম্বোডিয়ান স্বৈরশাসক হুন সেনের লিঙ্কগুলি
এর বিস্তার গ্লোবাল আর্মস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে দীর্ঘকাল ধরে চলমান তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বেড়েছে এবং মাটিতে প্রমাণিত হয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সামরিক অপারেশনাল পর্যায়ে ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ড উভয়ই চীন, রাশিয়া, সুইডেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশ দ্বারা সরবরাহিত উচ্চ-প্রান্তের অস্ত্রশস্ত্র মোতায়েন করেছে, সর্বশেষতম উপলভ্য অস্ত্র বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে 2023 এ ফিরে গেছে।
স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট (এসআইপিআরআই) নথিভুক্ত কম্বোডিয়া একাধিক চীনা পিএইচএল -81 মাউন্ট করা রকেট লঞ্চার মোতায়েন করেছে এবং ব্যবহার করেছে। কম্বোডিয়াও ব্যবহার করা হয়েছে রাশিয়ান বিএমপি -3 পদাতিক লড়াইয়ের যানবাহন – একটি সাঁজোয়া কর্মী বাহক এবং একটি ট্যাঙ্কের মধ্যে কোথাও একটি ভারী সাঁজোয়া মেশিন। এবং থাইল্যান্ড কম্বোডিয়াকে গত এক সপ্তাহ ধরে সীমান্তের পাশের একটি চীনা তৈরি পিএইচএল -03 একাধিক রকেট-ল্যাঞ্চার সিস্টেম মোতায়েন করার অভিযোগ করেছে।
থাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিবৃতি এবং সিপ্রির অস্ত্র বাণিজ্য ডাটাবেস অনুসারে থাইল্যান্ড এফ -16 ফাইটার জেটস, ড্রোনস, স্ট্রাইকার ইনফ্যান্ট্রি ক্যারিয়ার এবং সুইডিশ-তৈরি গ্রিপেন্স বিমান মোতায়েন করেছে।
এই স্কেলটির স্কেলটি স্থলভাগে গণ স্থানচ্যুতিতে অনুবাদ করে। শিবিরগুলিতে ভিড় রয়েছে, এবং মহিলা এবং শিশুরা এই যুদ্ধের সূত্রপাত করছে, তবে তারা অধ্যবসায় এবং স্থিতিস্থাপক। কোনও সংস্থা শিবির চালাচ্ছে না। এটি কেবল স্থানীয় কর্মকর্তা এবং সম্প্রদায়ের সদস্যরা একে অপরের যত্ন নেওয়ার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। অনেকে হলেন নার্স, চিকিৎসক এবং শিক্ষক যারা নাগরিকদের পাশাপাশি লড়াই ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন।
সীমান্তের কম্বোডিয়ান দিক ধরে কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থার উপস্থিতি ছিল না। যে গোষ্ঠীগুলি সাধারণত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সমর্থন করার মূল চাবিকাঠি, যেমন জাতিসংঘের জন্য শরণার্থী হাই কমিশনার, মাইগ্রেশন ফর ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন এবং ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, দৃশ্যমানভাবে উপস্থিত ছিল না। কম্বোডিয়ানদের নিজেরাই বাধা দেওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
উত্তর -পূর্ব কম্বোডিয়ার সীমান্তের একটি সংঘাতের অঞ্চলের কাছে সাম্রাং শহরের ঠিক উত্তরে অবস্থিত ওউ স্মাচে সোয়ুং নাম এবং দুটি শিশু তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তিনি লড়াই থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) শিবিরের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের (আইডিপি) শিবিরে তিন ঘন্টা ট্র্যাক্টর দিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন, কেবল পোশাক এবং 10 কিলোগ্রাম (22 পাউন্ড) চাল নিয়ে এসেছিলেন।
58 বছর বয়সী এই যুবক বলেছিলেন, “আমি এখনও গুলি থেকে ভয় পেয়েছি … আমি বিশ্বাস করি না থাইল্যান্ড এই যুদ্ধ বন্ধ করবে। থাইল্যান্ড দ্রুত পরিবর্তন করতে পারে। আমি মরিয়া হয়ে বাড়ি যেতে চাই। আমরা যদি ফিরে যাই এবং থাইল্যান্ড গুলি চালানো শুরু করি তবে এটি আমাদের পক্ষে আরও কঠিন হবে।”
ছোট স্কুলের একজন 43 বছর বয়সী গণিত শিক্ষক, বর্তমানে একটি আইডিপি শিবিরে রয়েছেন-আরও যুদ্ধের আশঙ্কা সহ্য করেছেন। “আমি চাই যে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত কম্বোডিয়াকে মানচিত্র অনুসারে জমি নির্ধারণের জন্য সহায়তা করবে। আমি চাই বিশ্ব কম্বোডিয়াকে যুদ্ধবিরতি বজায় রাখতে সহায়তা করবে।”
কমপক্ষে শরণার্থীদের মধ্যে প্রতিশোধ বা আরও দ্বন্দ্বের জন্য খুব কম ক্ষুধা রয়েছে বলে মনে হয়। তবুও এটি স্পষ্ট নয় যে যুদ্ধবিরতি কতক্ষণ ধরে থাকবে।
গ্যাস স্টেশনে ফিরে সোথ সিম বলেছিলেন, “যদি শান্তি থাকে তবে আমার ছেলে ফিরে আসবে। তবে তিনি আর তার ব্যবসা চালাতে পারবেন না। আমি গুলি চালানো বন্ধ করার আবেদন করছি। আমি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কম্বোডিয়ার সমাধান খুঁজে পেতে এবং থাইল্যান্ডের সাথে এই সশস্ত্র সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে সহায়তা করার আহ্বান জানাই। আমি মনে করি বিদেশী দেশগুলি যদি হস্তক্ষেপ করতে সহায়তা করে, তবে আমার একটি শক্তিশালী বিশ্বাস রয়েছে।”