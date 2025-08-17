You are Here
News

থিও ভন শো অংশগ্রহণকারী অ্যারেনা স্ম্যাকড সহকর্মী ফ্যান, ভিডিও থেকে বুট করেছেন

থিও ভন অংশগ্রহণকারী
আমার ডান হুকের কোনও রসিকতা নেই …
অ্যারেনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে সহকর্মী ফ্যান

081725_theo_von_show_punch_cal

Tmz.com

শ্রোতা সদস্য যারা থেকে বুট হয়েছে থিও ভনএর আনাহিম শো শনিবার রাতে আখড়া থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে আরও একটি ফ্যানকে আঘাত করেছে বলে মনে হচ্ছে … টিএমজেড শো দ্বারা প্রাপ্ত নতুন ভিডিও।

ক্লিপটি সেই মহিলার সাথে সুরক্ষা দেখায় যে আমরা আগে আপনাকে ইভেন্ট থেকে সরানো হচ্ছে … এবং, তিনি স্পষ্টভাবে তাদের সাথে অ্যানিমেটেড চ্যাট করছেন।

081725-থিও-ভন-শো-ইয়ারিং-এ-স্টেজ

থিও পাইপ করে এবং তাকে আখড়ার বাইরের লবিতে সুরক্ষার সাথে কথা বলতে বলে … তবে, সে তার দিকে চিত্কার করতে শুরু করে – এবং, কেন সে পুরোপুরি বিভ্রান্ত।

একজন মহিলা – যিনি থিও বলেছেন তার সহকারী – তারপরে তারা ছুটে এসে দলে উঠে এসেছেন … এবং, তিনি তাকে বোঝার জন্য জিজ্ঞাসা করেছেন যে কেন বিঘ্নিত মহিলাটি এত মন খারাপ করছে। হঠাৎ করেই, মহিলাটি ভিড়ের মধ্যে একজন ব্যক্তিকে শর্ত করে এবং আঘাত করে।


081725_theo_von_show_kal

Tmz.com

বাকি ক্লিপটি ভিডিওটি ক্যাপচার করে আপনার সাথে ভাগ করা এর আগে … মহিলা বুসের শব্দে সিঁড়ি বেয়ে হাঁটেন এবং উদযাপনের পদ্ধতিতে বাতাসে তার বাহুগুলি পাম্প করে, অন্য সবার মতামত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রভাবিত না।

আমরা বলতে চাই … থিও এই পরিস্থিতিটি সত্যিই ভালভাবে পরিচালনা করেছেন – এই মহিলার সাথে শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করা এবং শোটি চলমান রাখা।

যেমনটি আমরা বলেছি … আমরা এই ঘটনা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য আনাহিম পুলিশ এবং থিওর দলের কাছে পৌঁছেছি। এখনও কোন শব্দ ফিরে আসে না।

