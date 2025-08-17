থিও ভন শো অংশগ্রহণকারী অ্যারেনা স্ম্যাকড সহকর্মী ফ্যান, ভিডিও থেকে বুট করেছেন

থিও ভন অংশগ্রহণকারী
আমার ডান হুকের কোনও রসিকতা নেই …
অ্যারেনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে সহকর্মী ফ্যান
শ্রোতা সদস্য যারা থেকে বুট হয়েছে থিও ভনএর আনাহিম শো শনিবার রাতে আখড়া থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে আরও একটি ফ্যানকে আঘাত করেছে বলে মনে হচ্ছে … টিএমজেড শো দ্বারা প্রাপ্ত নতুন ভিডিও।
ক্লিপটি সেই মহিলার সাথে সুরক্ষা দেখায় যে আমরা আগে আপনাকে ইভেন্ট থেকে সরানো হচ্ছে … এবং, তিনি স্পষ্টভাবে তাদের সাথে অ্যানিমেটেড চ্যাট করছেন।
থিও পাইপ করে এবং তাকে আখড়ার বাইরের লবিতে সুরক্ষার সাথে কথা বলতে বলে … তবে, সে তার দিকে চিত্কার করতে শুরু করে – এবং, কেন সে পুরোপুরি বিভ্রান্ত।
একজন মহিলা – যিনি থিও বলেছেন তার সহকারী – তারপরে তারা ছুটে এসে দলে উঠে এসেছেন … এবং, তিনি তাকে বোঝার জন্য জিজ্ঞাসা করেছেন যে কেন বিঘ্নিত মহিলাটি এত মন খারাপ করছে। হঠাৎ করেই, মহিলাটি ভিড়ের মধ্যে একজন ব্যক্তিকে শর্ত করে এবং আঘাত করে।
বাকি ক্লিপটি ভিডিওটি ক্যাপচার করে আপনার সাথে ভাগ করা এর আগে … মহিলা বুসের শব্দে সিঁড়ি বেয়ে হাঁটেন এবং উদযাপনের পদ্ধতিতে বাতাসে তার বাহুগুলি পাম্প করে, অন্য সবার মতামত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রভাবিত না।
আমরা বলতে চাই … থিও এই পরিস্থিতিটি সত্যিই ভালভাবে পরিচালনা করেছেন – এই মহিলার সাথে শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করা এবং শোটি চলমান রাখা।
যেমনটি আমরা বলেছি … আমরা এই ঘটনা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য আনাহিম পুলিশ এবং থিওর দলের কাছে পৌঁছেছি। এখনও কোন শব্দ ফিরে আসে না।