থিয়েটারিক রিলিজের জন্য নতুন ফিল্ম সেটে ডকুমেন্টেড ‘ইয়ে’ তে কানিয়ে ওয়েস্ট রূপান্তর

এবং ➡ এর
বিশৃঙ্খল রূপান্তর,
আপনার কাছাকাছি একটি থিয়েটারে আসছেন !!!
প্রকাশিত
রূপান্তর কানিয়ে ওয়েস্ট “ইয়ে” এর বর্তমান পুনরাবৃত্তির মধ্যে একটি নতুন ডকুমেন্টারির প্রধান বিষয় যা প্রেক্ষাগৃহে চলেছে – গত কয়েক বছর পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রস্তুত !!!
মঙ্গলবার, চলচ্চিত্র নির্মাতা নিকো ব্যালেস্টেরোস “কার নামে?” – তার অবিচ্ছিন্ন ক্রনিকল আপনি 2019 সাল থেকে কাজ করছেন।
ট্রেলারটি দিয়ে খোলে কিম কারদাশিয়ান আবেগগতভাবে চিৎকার করে বললেন যে তার শিগগিরই প্রাক্তন স্বামীর ব্যক্তিত্ব বদলে গেছে, কখনও কখনও তার বাচ্চাদের সাথে অত্যন্ত স্পষ্ট মুহুর্তে সংগীত কিংবদন্তির একটি ব্লিটজ চালু করার আগে।
গল্পটি আপনি একটি আইফোনে রেকর্ড করার জন্য একটি তত্কালীন 18 বছর বয়সী নিকোকে সবুজ আলো দিয়েছেন এবং তাকে তার বিশৃঙ্খলার জগতের ভিতরে এবং মাহাত্ম্যের সমস্ত কিছুতে এক ঝাঁকুনিতে অনুমতি দিয়েছেন !!!
আপনি রোলআউটটি অনুমোদন করেছেন কিনা তা স্পষ্ট নয়, তবে এটি যেমন দাঁড়িয়েছে, “কার নামে?” 19 সেপ্টেম্বর থিয়েটারগুলি হিট করে।