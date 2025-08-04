থেলমা লসন দুই সপ্তাহের জন্য বাড়ির অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান হন

থেলমা লসন বিগ ব্রাদার নাইজা সিজন 10 এর দ্বিতীয় সপ্তাহের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন হেড অফ হাউস (এইচওএইচ) শিরোপা অর্জন করেছেন।
রবিবার রাতের লাইভ উচ্ছেদের অনুষ্ঠানের পরে, বিগ ব্রাদার সাপ্তাহিক এইচওএইচ গেমসের জন্য অল হাউসমেটকে আখড়ায় ডেকেছিলেন। চ্যালেঞ্জের জন্য, প্রতিযোগীদের লিঙ্গ দ্বারা পৃথক করা হয়েছিল এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পানিতে বোতলগুলি পূরণ করতে বলা হয়েছিল।
মহিলা বিভাগে, থেলমা শীর্ষে এসেছিল, এবং জেসন জা পুরুষের পক্ষে জয় পেয়েছিল। উভয় বিজয়ই চূড়ান্ত রাউন্ডে এগিয়ে গেলেন, যার জন্য তাদের চামচ ব্যবহার করে একটি ডেকে ডিমের ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার – গতি এবং নির্ভুলতার একটি পরীক্ষা। থেলমা জেসনকে টাস্কে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তাকে অন্তর্বর্তীকালীন এইচওএইচ শিরোনাম অর্জন করেছিলেন।
বিজ্ঞাপন
আরও পড়ুন: “আমি আধ্যাত্মিক যুদ্ধের সময় ছয় মাসের জন্য রক্ত বমি করেছি; আমি একজন বাবালাওয়া, খ্রিস্টান বা মুসলিম নয়” – 9 আইস
তার সুযোগ -সুবিধার অংশ হিসাবে, থেলমা কায়িকুনমিকে সপ্তাহের জন্য এইচওএইচ লাউঞ্জে তার অতিথি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন।
যাইহোক, তার রাজত্ব স্বল্পস্থায়ী হতে পারে। শোয়ের নতুন টুইস্টের অধীনে, তাকে অবশ্যই সোমবারের জন্য একটি বিশেষ এইচওএইচ চ্যালেঞ্জার রাউন্ড সেটে তার শিরোনাম রক্ষা করতে হবে। যদি অন্য প্রতিযোগী তার অভিনয়কে ছাড়িয়ে যায় তবে তিনি তার নেতৃত্বের অবস্থান হারাতে ঝুঁকিপূর্ণ।
ইনস্টাগ্রামে গিয়ে শোয়ের আয়োজকরা লিখেছেন, ” @থেরিয়াল_থেলমা এটি মেয়েদের জন্য করেছিলেন! দ্বিতীয় এইচওএইচ চ্যালেঞ্জটি একটি ধাক্কা দিয়ে লাথি মেরেছিল, এবং বাড়ির প্রাক্তন প্রধান @আইএএম_জাসনজাইকে হতাশ করা হয়েছিল।
মুকুট অন্তর্বর্তীকালীন এইচওএইচকে আসন্ন এইচওএইচ চ্যালেঞ্জারে তার শিরোনাম রক্ষা করতে হবে। ”
বিবিএনএইজার 10 মরসুমের দ্বিতীয় জুলাই একটি দ্বি-অংশ লঞ্চ ইভেন্টের সাথে প্রিমিয়ার হয়েছিল এবং শোয়ের সবচেয়ে বড় নগদ পুরষ্কার-চূড়ান্ত বিজয়ীর জন্য 150 মিলিয়ন ডলার বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
মৌসুমটি ইতিমধ্যে অনলাইনে কথোপকথনের জন্ম দিয়েছে, বিশেষত শনিবার রাতে পার্টি-পরবর্তী সময়ে ঘরের সহকর্মী কায়িকুনমি এবং ইসাবেলার মধ্যে একটি উত্তপ্ত মুহুর্তের পরে।