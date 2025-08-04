থেলমা 2 সপ্তাহের জন্য এইচওএইচ শিরোনাম ধরে রেখেছে

বিগ ব্রাদার নাইজা হাউসমেট, থেলমা লসন চলমান রিয়েলিটি শোতে দ্বিতীয় সপ্তাহের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন হাউস হেডের আত্মপ্রকাশ করেছেন।
বিগ ব্রাদার সমস্ত বাড়ির সহকর্মীকে আখড়াতে আমন্ত্রণ জানানোর পরে তার উত্থান ঘটে, যেখানে তারা লিঙ্গ দ্বারা দলবদ্ধ হয়েছিল এবং একটি জল পূরণের চ্যালেঞ্জ দেওয়ার পরে।
লাইভ শোয়ের পরেই এইচওএইচ গেমটি ঘটেছিল
থেলমা শীর্ষ মহিলা অভিনয়শিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, এবং জেসন জা পুরুষ বিভাগে জিতেছিলেন।
দু’জন বিজয়ী একটি চূড়ান্ত রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছিল, যার মধ্যে কেবল একটি চামচ ব্যবহার করে একটি ডেকে ডিম স্থাপন করা সাবধানতার সাথে জড়িত।
থেলমা জেসনের চেয়ে দ্রুত টাস্কটি সম্পন্ন করেছিলেন, তাকে হাউস শিরোনামের প্রধান উপার্জন করেছিলেন।
পরে তিনি হো লাউঞ্জে যোগ দিতে কায়িকুনমিকে বেছে নিয়েছিলেন।
যাইহোক, তার বিজয় এমন একটি শর্ত নিয়ে আসে যে সোমবার একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জে থেল্মাকে অবশ্যই তার শিরোনাম রক্ষা করতে হবে।
যদি অন্য গৃহকর্মী আরও ভাল অভিনয় করে তবে সে অবস্থানটি হারাতে পারে।