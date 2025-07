থ্রেড সুরক্ষা ছাড়া কোনও স্মৃতি সুরক্ষা নেই

package main // Just some arbitrary interface so we can later use an interface type. type Thing interface { get () int } // Two types implementing the interface, with fields of very different types. type Int struct { val int } func ( s * Int ) get () int { return s . val } type Ptr struct { val * int } func ( s * Ptr ) get () int { return * s . val } // A global variable of interface type, that we will swap back and // forth between pointing to an `Int` and to a `Ptr`. var globalVar Thing = & Int { val : 42 } // Repeatedly invoke the interface method on the global variable. func repeat_get () { for { x := globalVar x . get () } } // Repeatedly change the dynamic type of the global variable. func repeat_swap () { var myval = 0 for { globalVar = & Ptr { val : & myval } globalVar = & Int { val : 42 } } } func main () { go repeat_get () repeat_swap () }