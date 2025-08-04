“দক্ষিণে ফেডারেল শরিয়া আদালত তৈরি করুন” – মুরিক নাসকে বলে

মুসলিম রাইটস কনসার্ন (মুরিক) জাতীয় সংসদকে সারা দেশে ফেডারেল শরিয়াহ আদালত প্রতিষ্ঠা আইন কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছে।
এই গোষ্ঠীটি দক্ষিণাঞ্চলে এই জাতীয় আদালতের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিল, বলেছে যে এটি দেশব্যাপী মুসলমানদের জন্য ন্যায়বিচার এবং সমান আইনী প্রতিনিধিত্ব প্রচার করবে।
সোমবার জারি করা এক বিবৃতিতে এই কলটি করা হয়েছিল এবং মুরিকের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ইসহাক আকিন্টোলা স্বাক্ষরিত।
বিজ্ঞাপন
এই গোষ্ঠীটি নাইজেরিয়ার আইনী ব্যবস্থাটিকে “সুস্পষ্টভাবে একচেটিয়া” হিসাবে বর্ণনা করেছে, উল্লেখ করে যে এটিতে সাধারণ, প্রথাগত এবং ইসলামিক আইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কেবলমাত্র প্রথম দুটি দেশব্যাপী প্রয়োগ করা হয়েছে।
“এটি সর্বজনবিদিত যে নাইজেরিয়ান আইনী ব্যবস্থা সাধারণ আইন, প্রথাগত আইন এবং ইসলামিক আইনের একটি ত্রিপডে দাঁড়িয়েছে।
আরও পড়ুন: https: //www.informationng.com/2025/07/our-soors-are-open-to- receive-peter-obi- যারা-ব্যাক-টু-পিডিপি-বিট-ওয়ান্ট-বেজ-বিএইজি-এই-পার্টি-লেগাল-অ্যাডভাইজার.এইচটিএমএল
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “ন্যায়বিচারের ভারসাম্য অর্জনের জন্য, ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থার প্রতিটি উপাদানকে সমানভাবে চিকিত্সা করা উচিত এবং দেশের সমস্ত জায়গায় প্রয়োগ করা উচিত,” বিবৃতিতে লেখা হয়েছে।
আকিন্টোলা আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে দক্ষিণের মুসলমানদের তাদের নিজস্ব আইনী ব্যবস্থায় অ্যাক্সেস অস্বীকার করা হচ্ছে, উল্লেখ করে উল্লেখ করেছেন, “এটা বোধগম্য যে দক্ষিণী রাজ্য সরকারগুলি শরিয়াহ আইনের বিরোধী, যেহেতু গভর্নররা সকলেই খ্রিস্টান।
“ফেডারেল সরকারের উচিত নাইজেরিয়া জুড়ে খ্রিস্টান সাধারণ আইন আদালত যেমন প্রতিষ্ঠা করেছিল ঠিক তেমনভাবে ফেডারেল শরিয়াহ আদালত প্রতিষ্ঠা করে লোকো প্যারেন্টিসে কাজ করা উচিত।”
১৯৯৯ সালের সংবিধানের ২ 27৫, ২ 276 এবং ২77 ধারা উদ্ধৃত করে মুরিক বলেছিলেন যে মুসলমানদের শরিয়াহ আইনী কাঠামোর সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে এবং আইনজীবিদের এই আইন প্রয়োগের জন্য আইনটি পাস করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।