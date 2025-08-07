দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম দল কালো অর্থনৈতিক নীতি রক্ষা করে – আরটি আফ্রিকা

আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের একজন কর্মকর্তা বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সত্ত্বেও দলটি তার রূপান্তর এজেন্ডা ত্যাগ করবে না
আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি) সেক্রেটারি-জেনারেল ফিকাইল এমবালুলা ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (ডিএ) কে দক্ষিণ আফ্রিকার রূপান্তর নীতিগুলির বিরুদ্ধে বিদেশে তদবির করার অভিযোগ করেছে, বলেছে যে এটি প্রিটোরিয়ার বৃহত্তম দলের নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে আমাদের শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞার হুমকির কারণ করেছে।
দক্ষিণ আফ্রিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানিতে সম্ভাব্য 30% শুল্কের মুখোমুখি।
তিনি সতর্ক করেছিলেন যে ওয়াশিংটন এবং এর রাজনৈতিক মিত্রদের চাপ সত্ত্বেও ব্রড-ভিত্তিক কৃষ্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন (বিবিইইই) সহ তার রূপান্তর এজেন্ডা ত্যাগ করবেন না এএনসি।
বুধবার এনইসি-পরবর্তী ব্রিফিংয়ে গণমাধ্যমকে সম্বোধন করে এমবালুলা বলেছিলেন যে এএনসি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার অর্থনৈতিক রূপান্তর নীতিগুলি ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। “আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত শুল্কগুলি আমাদের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে,” তিনি ড।
এমবালুলা বিবিবিআইইয়ের মতো নীতিমালা বাতিল করার জন্য মার্কিন সফরের সময় ডিএর লবিংয়ের অভিযোগ করেছিলেন, যা তিনি বলেছিলেন যে দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের সাথে একত্রিত হয়েছে।
“আপনি জাতীয় স্বার্থের জন্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবেন না কারণ অন্যদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের কাছে এটিই চায়, আমাদের অবশ্যই কিছু নীতিমালা থেকে দূরে রাখতে হবে যা আমাদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, আমাদের সহায়তা করবে না,” এমবালুলা ড।
তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, বর্ণবাদ চলাকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রিগানের অধীনে এএনসিকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। “এখন আমরা একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রয়েছি, এবং তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে ভিডিওগুলির ভিত্তিতে আমাদের পুরো জাতিকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে, যদিও ঘটনাগুলি অন্যরকম কিছু বলে,” তিনি ড।
“এমনকি যদি এর অর্থ আমরা এএনসির নেতা হিসাবে নিষেধাজ্ঞার মধ্য দিয়ে ভোগ করতে যাচ্ছি তবে তা হতে দিন।
“আমরা কখনই সাম্রাজ্যবাদীদের আমাদের গণতন্ত্রকে নষ্ট করার জন্য, আমাদের সার্বভৌমত্বকে নষ্ট করার জন্য অনুরোধ করব না,” এমবালুলা ড। “আমরা কখনই আমাদের দেশকে ত্যাগ করব না, যা আমরা এর মুক্তির জন্য লড়াই করেছি। এই এএনসি নয়, এই নেতৃত্ব নয়।”
এমবালুলা আরও সমালোচনা করেছিলেন যা তিনি একটি বলেছিলেন “ডানপন্থী ফ্রঞ্জ” দক্ষিণ আফ্রিকাতে যা বিদেশে ভ্রমণ করে দেশের গণতান্ত্রিক নীতিগুলিকে ক্ষুন্ন করতে, ফিদেল কাস্ত্রোর অধীনে মার্কিন-কিউবা উত্তেজনার সাথে সমান্তরাল অঙ্কন করে।
তিনি আমাদের দেশের বিধি ও আইন সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টাও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ”আপনি আমাদের যা দাঁড়িয়েছি তা ত্যাগ করতে বলছেন You আপনি এএনসিকে লড়াই বন্ধ করতে এবং তারপরে দোকানটি বন্ধ করে অন্য কিছু হয়ে উঠতে বলছেন।
“আমরা ডিএ নই, ডিএ সম্বোধন করবে যেহেতু তারা ইতিবাচক পদক্ষেপ চায় না, তারা প্রতিকার চায় না, তারা রূপান্তরকে বিশ্বাস করে না,” এমবালুলা ড।
তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের কিছু সাদা দক্ষিণ আফ্রিকানকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিলেন, এটি দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্ণবাদী রাষ্ট্র হিসাবে চিত্রিত করার জন্য আরও বিস্তৃত আখ্যানের অংশ হিসাবে তৈরি করে।
”ডোনাল্ড ট্রাম্প এখানে সাদা লোকদের ডেকেছিলেন, আমেরিকাতে তাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। 49 গাড়ি গার্ড আমেরিকাতে এসেছিল। তারা এই দেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়েনি। তারা এখনও এখানে রয়েছে,” এমবালুলা বলেছিলেন, দাবি করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাপ দেওয়া আখ্যানটি বিভ্রান্তিকর এবং ভুল তথ্য দিয়েছিল।
এমবালুলা বিবিবিআইই এবং রূপান্তর নীতিগুলি ইক্যুইটি এবং অর্থনীতিতে প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি বলেছিলেন “পুরুষ-সাদা আধিপত্য”। তিনি বলেছিলেন যে এএনসি এর এজেন্ডায় জমা দেবে না “অ্যান্টি-ট্রান্সফর্মেশনের একটি দল।”
“যদি তারা আমাদের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি আনতে চায় তবে তাদের এনে দিন। এই দেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং এর সমস্ত নাগরিক, জানেন যে এটি একটি গণতান্ত্রিক দেশ, এটি একটি মুক্ত দেশ এবং আমরা এখনও ইক্যুইটি অর্জনের জন্য এই দেশকে রূপান্তর করছি।
“যদি আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার অগ্রগতি ও রক্ষার জন্য শাস্তি পাই তবে এটি হওয়া উচিত,” তিনি ড।