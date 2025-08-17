You are Here
দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবাদিকরা ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন

গাজায় ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের ইস্রায়েলের নৃশংস হত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য কয়েক ডজন দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবাদিক একটি প্রতিবাদ শুরু করেছিলেন।

এই প্রতিবাদটি কেপটাউনের সি পয়েন্টে সংঘটিত হয়েছিল এবং ইস্রায়েলের হত্যার নিন্দা জানিয়ে বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভকারীদের সাথে সংহতিতে বর্ণবাদ (জেএএ) এর বিরুদ্ধে সাংবাদিকরা সংগঠিত করেছিলেন।

এটি 10 আগস্ট গাজা সিটির আল-শিফা হাসপাতালের বাইরে একটি মিডিয়া তাঁবুতে লক্ষ্যযুক্ত আক্রমণে বিশিষ্ট আল জাজিরার সংবাদদাতা আনাস আল-শরীফ সহ ছয় সাংবাদিককে হত্যার পরে।

কমিটি টু প্রোটেকশন সাংবাদিকদের (সিপিজে), আন্তর্জাতিক ফেডারেশন অফ সাংবাদিক ও সাংবাদিকদের এবং আল জাজিরার তথ্য অনুসারে এখন পর্যন্ত মোট ২9৯ জন ফিলিস্তিনি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন, শিরিন.পিএস

সিপিজে বিশ্বাস করে যে আল-শারিফ সহ তাদের মধ্যে কমপক্ষে ২ 26 জন ইচ্ছাকৃতভাবে সাংবাদিক হওয়ার জন্য লক্ষ্যবস্তু ছিল।

ইস্রায়েল বছরের পর বছর ধরে আল-শরীফকে সন্ত্রাসী বলে অভিযুক্ত করেছে তবে সিপিজে অনুসারে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেয়নি।

নিহত সাংবাদিকদের সম্মানে গত বছর জেএএ গঠিত হয়েছিল।

সংস্থাটি বলেছে যে শক্তিশালী সরকারগুলি এই হত্যাকাণ্ড থেকে আল-শারিফকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ, ‘রবিবার রাতে ইস্রায়েল কেবল তার কাজ করার জন্য একজন পিতা, স্বামী এবং পুত্রকে নিয়ে গিয়েছিল’।

“ইস্রায়েল আল-শরীফকে লক্ষ্য করে স্বীকার করেছে, একই আক্রমণে নিহত আরও পাঁচ সাংবাদিকের উপর নীরব ছিল,” দলটি বলেছে।

“এই সাংবাদিকরা আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা। তারা অবকাশ ছাড়াই 22 মাস ধরে সবচেয়ে কঠোর পরিস্থিতিতে কাজ করে চলেছে। উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের অভাব সত্ত্বেও, উদ্ঘাটিত গণহত্যা এবং জোর করে অনাহারে, তারা নিজেরাই যে ভয়াবহতার শিকার হয়েছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করে চলেছে,” জা বলেছেন।

“ইস্রায়েলের সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের ইতিহাস বিরক্তিকর। সিপিজে’র ২০২৩ সালের” মারাত্মক প্যাটার্ন “রিপোর্টে সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গি কার্যক্রমের পাঁচটি দাবির বিবরণ দেওয়া হয়েছে যা ২০০৪ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ইস্রায়েলি বাহিনীর দ্বারা নিহত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এবং জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বা সন্দেহজনক সদস্য হিসাবে কেউ কেউ কেউ নেই – সমস্ত প্রমাণ” বা জঙ্গি সংগঠনের সদস্য হিসাবে নেই “।

জেএএর মুখপাত্র দেশনি সুব্রামানি বলেছিলেন: “আমরা পশ্চিমা মিডিয়া দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়েছি যারা ফিলিস্তিনি কণ্ঠকে নিঃশব্দ করার সময় ইস্রায়েলি পুনরাবৃত্তি করে যাচাই -বাছাইয়ের সময় এই গণহত্যাকে অব্যাহত রাখার অনুমতি দিয়েছিল।

তিনি বলেন, “অনেক গণমাধ্যম ইস্রায়েল এবং ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশৃঙ্খলা অভিযানে অবদান রেখেছে, মৌলিক সাংবাদিকতার নীতিগুলি উড়িয়ে দিয়েছে,” তিনি আরও বলেন, সংগঠনটি দাবি করেছে যে এই মিডিয়া হাউসগুলি এই বিপর্যয়কর প্রচার বন্ধ করে দিয়েছে।

সুব্রামানি দক্ষিণ আফ্রিকার মিডিয়া সংস্থাগুলিরও নিন্দা জানিয়েছিলেন যারা এই ট্রিপগুলি কীভাবে অর্থায়ন করা হয়েছিল তা ঘোষণা না করেই “ইস্রায়েলের উদ্দেশ্যে প্রচারিত ট্রিপস এবং এই প্রচার প্রকাশ করেছেন”।

“এটি সাংবাদিকতার নীতিশাস্ত্রের চেয়ে অনেক কম, এবং এমন একটি দেশে লজ্জাজনক যেখানে গণমাধ্যমের সাহসীতা বর্ণবাদ ভেঙে দেওয়ার কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

“আমরা ইস্রায়েলের নিন্দা জানিয়ে বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভকারীদের সাথে সংহতি দাঁড়িয়ে আছি নিন্দনীয় হত্যাকাণ্ড। ”

তিনি বলেছিলেন যে গাজার সমস্ত মিডিয়া কর্মী নিহত হওয়ার আগে ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের রক্ষার জন্য সরকারকে অবশ্যই অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে।

“আমরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলির সাথে দাঁড়িয়েছি যারা ফিলিস্তিনে ইস্রায়েলের সামরিক পদক্ষেপ এবং নীতিগুলি বর্ণবাদ ও গণহত্যার পরিমাণ স্বীকৃতি দেয়,” সুব্রামানি বলেছিলেন।

