দক্ষিণ আফ্রিকা তদন্ত করে রাশিয়ার ড্রোন অ্যাসেমব্লির জন্য যুবতী মহিলাদের নিয়োগ – ব্লুমবার্গ

দক্ষিণ আফ্রিকা রাশিয়ান সংস্থাগুলির আফ্রিকার দেশগুলি থেকে ড্রোন তৈরিতে তরুণীদের নিয়োগের প্রশস্তকরণ তদন্ত শুরু করেছে, ব্লুমবার্গ রিপোর্টবিষয়টি সম্পর্কে পরিচিত একটি বেনাম উত্স উদ্ধৃত করে।

রাশিয়ার তাতারস্তান প্রজাতন্ত্রের আলাবুগা কারখানাটি রাশিয়ান সামরিক বাহিনীর জন্য ড্রোনগুলির একটি প্রধান সরবরাহকারী, উত্পাদন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে দেশের যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় প্রতি মাসে প্রায় 200 ইরানি স্টাইলের শাহেদ ড্রোন।

কারখানাটি উচ্চ বেতন, শিক্ষা এবং ক্যারিয়ারের সুযোগের প্রতিশ্রুতি সহ কয়েক ডজন দরিদ্র দেশের যুবতী মহিলাদের নিয়োগ দিচ্ছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন এবং পাশ্চাত্য গবেষকরা জানিয়েছেন, তবে যারা আগত তাদের অনেকেই পরে ইউক্রেনের ধর্মঘটে ব্যবহৃত ড্রোনকে একত্রিত করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

ব্লুমবার্গের সূত্র জানিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার এখন রাশিয়ান সংস্থাগুলির ক্রিয়াকলাপ এবং তাদের উদ্দেশ্য কী তা তদন্ত করছে।

প্রিটোরিয়ার কর্মকর্তারা রাশিয়ান কূটনীতিকদের ব্যাখ্যার জন্য তলব করতে পারেন, সূত্রটি আরও জানিয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা অধিদফতর ব্লুমবার্গকে বলেছেন, “দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার বিদেশী কর্মসূচির প্রতিবেদনগুলি সক্রিয়ভাবে তদন্ত করছে যা দক্ষিণ আফ্রিকানদের মিথ্যা ভ্রান্তির অধীনে নিয়োগ দেয়।” “দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার এখনও কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ খুঁজে পায়নি যে রাশিয়ায় চাকরির প্রস্তাবগুলি তাদের বর্ণিত উদ্দেশ্যটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে, সরকার আলাবুগা সংস্থা কর্তৃক যুবকদের অভিযুক্ত নিয়োগের কথা উল্লেখ করেছে।”

মে মাসে, ব্রিকস উইমেন বিজনেস জোটের স্থানীয় শাখা স্বাক্ষরিত আলাবুগা এবং একটি রাশিয়ান নির্মাণ সংস্থাকে পরের বছর ধরে 5,600 শ্রমিক সরবরাহ করার একটি চুক্তি।

এবং জানুয়ারিতে, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিকস স্টুডেন্ট কমিশন 18 থেকে 22 বছর বয়সী মহিলাদের জন্য আলাবুগায় নির্মাণ ও আতিথেয়তায় চাকরির বিজ্ঞাপন দিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রভাবকরা ইনস্টাগ্রাম এবং টিকটোকের অফার প্রচার করে।

রাশিয়া জনসংখ্যার পতন, ইউক্রেনের যুদ্ধের জন্য কয়েক হাজার পুরুষকে একত্রিত করা, মধ্য এশীয় অভিবাসী শ্রমিকদের উপর বিধিনিষেধ এবং ভিন্নমত পোষণকারীদের একটি গণপ্রচারের দ্বারা জড়িত মারাত্মক শ্রমের ঘাটতির মুখোমুখি।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে, বিপরীতে, প্রায় এক তৃতীয়াংশ কর্মী বেকার।

আলাবুগা শুরু প্রোগ্রাম প্রচার নিজেই “বিশ্বজুড়ে তরুণ এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিদের ক্যারিয়ার গড়ার জন্য এবং তাদের জীবনকে আরও উন্নত করার জন্য পরিবর্তনের জন্য একটি উদ্যোগ হিসাবে।”

তবে 90% এরও বেশি অংশগ্রহণকারীকে ড্রোন একত্রিত করতে প্রেরণ করা হয়, অনুযায়ী ওয়াশিংটন ভিত্তিক বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সুরক্ষা ইনস্টিটিউটে।

ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো স্পেন্সার ফারাগাসো ব্লুমবার্গকে বলেছেন, “তারা অস্ত্র তৈরি করছে এবং তারা এখন আগুনের লাইনের সংস্পর্শে আসছে কারণ তারা এখন যুদ্ধের একটি অংশ।”

ইনস্টিটিউট জানিয়েছে যে আলাবুগা বর্তমানে প্রায় ৪১,০০০ লোকের জন্য আবাসন তৈরি করছে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে এটি ড্রোন উত্পাদন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে। মূলত ইরান থেকে আমদানি করা শাহেদ ড্রোনটির ছয়টি সংস্করণ ইতিমধ্যে উদ্ভিদটি চালু করেছে।

2024 সালে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস সাক্ষাত্কার ছয় তরুণ আফ্রিকান মহিলা যারা বলেছিলেন যে তারা আলাবুগায় ড্রোন অ্যাসেমব্লির কাজে প্রতারণা করেছেন।

আতিথেয়তা বা ক্যাটারিংয়ে প্রতিশ্রুতিযুক্ত বিমান ভাড়া, প্রশিক্ষণ এবং চাকরি, তারা পরিবর্তে স্বল্প বেতনের এবং কোনও প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম সহ কস্টিক পদার্থকে হ্যান্ডেলিং পরিস্থিতিতে পরিচালনা করতে দেখেছে।

অনুরূপ অনুসন্ধানগুলি পরে ছিল রিপোর্ট ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল দ্বারা।

ইন্টারপোল এই বছর বটসওয়ানায় একটি তদন্ত শুরু করেছে যে আলাবুগা শুরু মানব পাচারের সাথে যুক্ত রয়েছে কিনা, যখন আর্জেন্টিনায় এই কর্মসূচির জন্য নিয়োগের প্রচেষ্টায় অংশ নেওয়া দুই প্রাক্তন রিয়েলিটি টেলিভিশন প্রতিযোগীকে অভিযোগ করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

