দক্ষিণ আফ্রিকা নতুন ওয়েস্টার্ন কেপ পারমাণবিক উদ্ভিদ দিয়ে এগিয়ে চলেছে

পরিবেশ মন্ত্রী শুক্রবার পশ্চিমা কেপে একটি নতুন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনা করার জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিদ্যুৎ ইউটিলিটি এসকোমের পরিবেশগত অনুমোদন মঞ্জুর করে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে বহাল রেখেছিলেন।
পরিবেশবিদরা একটি নতুন 4 জিডাব্লু পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য মূল 2017 অনুমোদনের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন Duynefonteinকেপটাউনের নিকটবর্তী কোবার্গ প্ল্যান্টের কাছাকাছি যা বর্তমানে আফ্রিকার একমাত্র বিদ্যমান বাণিজ্যিক পারমাণবিক শক্তি।
“পরিবেশগত অনুমোদনের মঞ্জুরি দেওয়া কোনও আবেদনকারীকে অন্য কোনও প্রযোজ্য আইনী প্রয়োজনীয়তা মেনে চলতে বা অন্যান্য সক্ষম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি প্রাপ্তি থেকে ছাড় দেয় না,” বনাঞ্চল, মৎস্য ও পরিবেশের মন্ত্রী ডিওন জর্জ এক বিবৃতিতে বলেছেন।
পড়ুন: পারমাণবিক ফিউশনকে কাজে লাগানোর রেস
দক্ষিণ আফ্রিকা পারমাণবিক শক্তিটিকে তার বেসলোড এনার্জি মিক্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচনা করে কারণ এটি কয়লাভিত্তিক উদ্ভিদ থেকে দূরে রয়েছে যা তার বিদ্যুতের বেশিরভাগ সরবরাহ করে আরও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উত্সগুলিতে সরবরাহ করে। – ওয়েন্ডেল রোলফ, (সি) 2025 রয়টার্স
