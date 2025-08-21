দক্ষিণ আমেরিকা কাপে অ্যাভেলানদা লিচিং বিস্তৃত উন্মুক্ত ব্যর্থতা এবং বিশৃঙ্খলা; ভিডিও দেখুন

আধা এবং অচেতন, চিলিয়ান স্ট্যান্ডগুলির সিমেন্টে প্রসারিত করা হয়েছিল যখন অন্যান্য রেকর্ডগুলি ভিড় এবং আরও সহিংসতা দেখিয়েছিল
যে রাতটি কোপা সুদামেরিকানা থেকে হওয়া উচিত তা আর্জেন্টিনার অ্যাভেলেনেদার লিবার্টাদোরস ডি আমেরিকা স্টেডিয়ামে বর্বরতায় শেষ হয়েছিল। ইন্ডিপেন্ডিয়েন্টে এবং ইউনিভার্সিডাড ডি চিলি ভক্তদের মধ্যে যুদ্ধের সবচেয়ে মর্মাহত দৃশ্যে, একটি চিলিয়ান লেনদেন করা হয়েছিল, লোহার বার দিয়ে মারধর করা হয়েছিল এবং ভিড়ের সামনে নগ্ন ছিল। পর্বটি দ্বারা অন্যান্য আঘাত এবং প্রায় 90 জনকে আটক করা হয়েছে।
আধা এবং অচেতন, চিলিয়ান স্ট্যান্ডগুলির সিমেন্টে প্রসারিত করা হয়েছিল এবং অন্যান্য রেকর্ডগুলি একটি নির্দিষ্ট ভিড় দেখিয়েছিল। অন্যান্য রেকর্ডিংগুলি সাইটে ব্যাপক আতঙ্কের মধ্যে অবজেক্টগুলি নিক্ষেপ করা দেখায়।
আর্জেন্টাইনস এবং চিলিয়ানরা ১-১ গোলে বেঁধেছিল যখন উরুগুয়ান রেফারি গুস্তাভো তেজেরাকে বিভ্রান্তির নীতিতে ম্যাচটি বাধা দিতে হয়েছিল। ধারাবাহিকতার জন্য ওয়্যারেন্টির ত্রুটিগুলির কারণে বলটি আবার দুই মিনিটের জন্য নির্দিষ্ট স্টপেজের আগে ঘূর্ণিত হয়েছিল এবং ম্যাচটি কনমেবোল বাতিল করে দিয়েছিল।
এখন, ক্রীড়া প্রসঙ্গে, সত্তার শৃঙ্খলাবদ্ধ আদালত দ্বন্দ্ব এবং সম্ভাব্য শাস্তির ভাগ্যকে সংজ্ঞায়িত করবে। এটি লক্ষণীয় যে ইউনিভার্সিডাড ডি চিলি ন্যূনতম স্কোরের জন্য সান্টিয়াগোয়ের রাউন্ড জিতেছিল এবং তাই ড্রয়ের সুবিধা ছিল।
সুরক্ষা কাঠামো ব্যর্থতা
বিভ্রান্তি আর্জেন্টিনার মডেলটিতে ব্যর্থতা প্রকাশ করে এবং স্টেডিয়ামের সুরক্ষার বিষয়ে বিতর্ককে আরও তীব্র করে তোলে। জাতীয়ভাবে, আইনটি অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লাবগুলিতে প্রতিনিধিত্ব করে – এমনকি খেলাধুলায় কিছু প্রশ্নও করে।
এই ক্ষেত্রে, ম্যাচের অধ্যক্ষ, ইন্ডিপেন্ডিয়েন্টে দ্বৈত উপলভ্যতার জন্য 150 টি ব্যক্তিগত সুরক্ষা তৈরি করেছিলেন। ক্লাবের পরিমাপটি ইভেন্টটি হ্রাস করতে পারে না, বা স্ট্যান্ডগুলির আক্রমণও ধারণ করে না। ইতিমধ্যে আশেপাশের জন্য দায়ী 659 এজেন্টরা দাঙ্গায় হস্তক্ষেপ না করে বাইরে থেকে যায়।
SWI (swissinfo.ch) দ্বারা প্রকাশিত তথ্য দশজন আহত – একটি গুরুতর অবস্থায় – এবং 90 জন আটককৃতদের জন্য নির্দেশ করে। সর্বাধিক সতর্ক ভুক্তভোগী হাসপাতালে ভর্তি এবং গোপনীয়তার অধীনে পরিচয়ের সাথে রয়েছেন। আর্জেন্টিনার চিলির রাষ্ট্রদূত জোসে আন্তোনিও ভিয়েরা-গ্যালোর মতে, আক্রান্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছুরির আঘাতের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
অভ্যন্তরীণ এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া
দৃশ্যগুলি ফুটবলের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং কর্তৃপক্ষের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, চিলির রাষ্ট্রপতি গ্যাব্রিয়েল বোরিক কনমেবোলের কঠোর সমালোচনা নিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। “(…) সহিংসতা থেকে শুরু করে সংস্থার সুস্পষ্ট দায়িত্বজ্ঞানহীনতা পর্যন্ত বিভিন্নভাবে ভুল। ন্যায়বিচার অবশ্যই দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের নির্ধারণ করতে হবে।”
ক্লাব নেতারাও পর্বের উপরে নিজেকে অবস্থান করেছিলেন। লা ইউ এর সভাপতি মাইকেল ক্লার্ক উল্লেখ করেছেন যে “ফুটবল এখন পটভূমিতে রয়েছে”। ইতিমধ্যে আর্জেন্টিনার পক্ষে, ইন্ডিপেন্ডিয়েন্টের এজেন্ট গ্রিন্ডেটি চিলির প্রতিদ্বন্দ্বীদের শাস্তির দাবিতে এই আইনটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
“এই স্তর সহিংসতা সহ্য করা যায় না … আমি জানি না পুলিশ সুরক্ষা কোথায় ছিল,” আর্জেন্টিনার দলের মিডফিল্ডার ফিলিপ লয়োলা বলেছিলেন।
