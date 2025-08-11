You are Here
দক্ষিণ ইউরোপ তাপমাত্রা 40 সি পাস হিসাবে মারাত্মক হিটওয়েভের নীচে দোলায় ফ্রান্স
44 সি পর্যন্ত মারাত্মক উত্তাপটি দক্ষিণ ইউরোপকে সার্থক করছে, কারণ বিজ্ঞানীরা জলবায়ু পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি “মোলোটভ ককটেল” সম্পর্কে সতর্ক করেছেন যা ভূমধ্যসাগর জুড়ে বিশাল দাবানলকে বাড়িয়ে তুলছে।

ইতালিতে, যেখানে এই সপ্তাহের শেষের দিকে ফ্লোরেন্সে 40 সি তাপমাত্রা প্রত্যাশিত, সেখানে একটি চার বছরের ছেলে হিটস্ট্রোকের কারণে মারা গিয়েছিল এবং বোলোগনা এবং ফ্লোরেন্স সহ সাতটি বড় শহরগুলির জন্য একটি লাল সতর্কতা সতর্কতা জারি করা হয়েছিল।

ছেলেটি সার্ডিনিয়ায় পরিবারের গাড়িতে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল এবং বেশ কয়েক দিন আগে তাকে রোমের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তবে সোমবার অপরিবর্তনীয় মস্তিষ্কের ক্ষতির কারণে তিনি মারা যান।

ফ্রান্সের আবহাওয়া সোমবার সকালে হিটওয়েভ সতর্কতার আওতায় অর্ধেকেরও বেশি দেশ স্থাপন করেছিল, মূল ভূখণ্ডে 96৯ টির মধ্যে ১২ টির মধ্যে সর্বোচ্চ লাল সতর্কতার অধীনে রয়েছে, অন্যদিকে স্পেনের অ্যামেট জারাগোজা এবং বাস্ক দেশে “চরম বিপদ” সম্পর্কে সতর্ক করেছিল কারণ এটি প্রায় সমস্ত দেশের জন্য হলুদ এবং কমলা রঙের ওয়ার্নিং জারি করেছিল।

উভয় আবহাওয়া এজেন্সি আগামী দিনগুলিতে 40c এর উপরে তাপমাত্রা পূর্বাভাস দেয় এবং মহাদেশের কিছু অংশে “খুব তীব্র, এমনকি ব্যতিক্রমী” হিটওয়েভের পূর্বাভাসের মাঝে সজাগতার আহ্বান জানিয়েছিল।

দমকলকর্মীরা ধ্বংসাত্মক দাবানলগুলি ধারণ করার জন্য সংগ্রাম করার কারণে উচ্চ তাপমাত্রা বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগিত করেছে। ফ্রান্সে, যা ১৯৪৯ সালের পর থেকে রবিবার থেকে তার সবচেয়ে বড় গুলি চালিয়েছিল, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে এক ব্যক্তি আগুনে মারা গিয়েছিল, যখন ২০ জন দমকলকর্মী এবং পাঁচজন বেসামরিক আহত হয়েছেন।

বালকানসে, ক্রোয়েশিয়ান কর্মকর্তারা সোমবার দমকলকর্মীদের “অতিমানবীয়” প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছিলেন কারণ তারা সোমবার বিভক্ত হয়ে একটি বিশাল আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন, যখন সার্বিয়ান আবহাওয়াবিদরা 40c অবধি তাপমাত্রার মধ্যে আগুনের জন্য আগুনের জন্য “চরম পরিস্থিতি” সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, আলবেনিয়া এবং মন্টিনিগ্রোতে ওয়াইল্ডফায়াররাও লোকদের বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছিল।

রবিবার উত্তর-পশ্চিম স্পেনের ইয়ারেসের কাছে একটি দাবানল মোকাবেলা করা দমকলকর্মীরা। ফটোগ্রাফ: ইউএমই/এএফপি/গেটি চিত্র

স্পেনে, রবিবার লেন এবং জামোরাতে যে আগুন লেগেছে তা এক হাজারেরও বেশি লোককে বাড়ি থেকে পালাতে বাধ্য করেছিল, অন্যদিকে গ্যালিসিয়ায় বড় বড় আগুন জ্বলতে থাকে।

স্পেনীয় জাতীয় গবেষণা কাউন্সিলের আগুন বিজ্ঞানী ক্রিস্টিনা সান্টান নুয়ো বলেছেন, প্রচুর পরিমাণে ব্লেজগুলি “প্রত্যাশিত” ছিল যা একটি ভেজা বসন্তের পরে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল তার পরে চরম তাপ, তীব্র বাতাস এবং বৃষ্টি ছাড়াই দীর্ঘ সময় ছিল।

“আমরা যদি এটিকে তুলনামূলকভাবে সহজ সম্ভাবনা যুক্ত করি যে কোনও স্পার্ক কোথাও আগুন জ্বলতে পারে … আমাদের কাছে এখনই আমরা দেখছি ‘মোলোটভ ককটেল’ এর জন্য আমাদের কাছে সমস্ত উপাদান রয়েছে।”

ফরাসী পূর্বাভাসকারীরা বলেছিলেন যে দক্ষিণ-পশ্চিমে তাপমাত্রা ৪২ সি পাস হওয়ায় সোমবার ও মঙ্গলবার তাপের রেকর্ডগুলি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা উইকএন্ডে বেজিয়ার্সের নিকটবর্তী ট্যুরবেস গ্রামে 41.4 সেন্টিগ্রেডের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে।

স্পেনে, সোমবার তাপমাত্রা ইব্রো বেসিন, ইবেরিয়ান উপদ্বীপের দক্ষিণ ও পূর্ব তৃতীয়াংশ এবং পূর্ব ক্যান্টাব্রিয়ান সাগরে আরও বাড়বে বলে আশা করা হয়েছিল। তারা উত্তর-পশ্চিমে, বিশেষত গ্যালিসিয়ায় পড়ার পূর্বাভাস ছিল।

আবহাওয়া সংস্থাটি বলেছে যে সোমবার আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অভ্যন্তর জুড়ে ৩ 37-৩৯ সি এর উত্তাপ আশা করেছিল, বাস্ক দেশের অভ্যন্তরে সর্বাধিক তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে এবং নিম্ন গুয়াদালকুইভিরে ৪৪ সি এর উপরে পৌঁছতে পারে এমন উচ্চতা রয়েছে।

লা লেগুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটির বিজ্ঞানী জেসেস সান্টিয়াগো নোটারিও ডেল পিনো বলেছেন, “চরম এবং দীর্ঘায়িত তাপ” এর শর্তগুলি জ্বালানী শুকিয়ে দেশজুড়ে প্রচুর পরিমাণে আগুন জ্বালিয়েছিল।

তিনি আরও যোগ করেছেন: “কেন্দ্র এবং উত্তর-পশ্চিমের অঞ্চলগুলি, তাত্ত্বিকভাবে মারাত্মক আগুনের ঝুঁকিতে কম ঝুঁকিপূর্ণ-ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের তুলনায়, উদাহরণস্বরূপ-জ্বলছে। এটি আমার কাছে আকর্ষণীয়।”

জীবাশ্ম জ্বালানী দূষণের কারণে বিশ্ব প্রায় 1.4c দ্বারা উষ্ণ হয়েছে, যা পৃথিবীর চারপাশে একটি তাপ-ফাঁদযুক্ত কম্বল তৈরি করে এবং প্রকৃতির ধ্বংস, যা বায়ু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডকে চুষে ফেলে।

রোমের সেন্ট পিটার্স স্কয়ারের কাছে একটি পাবলিক ফাউন্টেনে জলের জন্য লোকেরা সারি করে। ফটোগ্রাফ: ফ্যাবিও ওটাসি/ইপিএ

ইউরোপে, যা বিশ্বব্যাপী গড়ের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ উষ্ণ হয়েছে, ইবেরিয়ান উপদ্বীপ এবং ফ্রান্সের বেশিরভাগ অংশে ঝুলন্ত একটি উষ্ণ এবং শুকনো বায়ু ভর গ্রীষ্মের রৌদ্রের উচ্চ স্তরের সাথে মিলে গেছে যা তাপমাত্রাকে আরও বেশি ঠেলে দিয়েছে।

শিখা এবং ধূমপান থেকে মানুষের ঝুঁকি ছাড়াও, স্পেনের দাবানলগুলি এল বিয়ারজোর লাস মাদুলাস ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটকেও হুমকি দিয়েছে।

“ব্যক্তিগতভাবে, আজ আমার জন্য দুঃখের দিন,” এল বিয়ারজোর বাসিন্দা সান্টান নুয়ো বলেছিলেন। “লাস মাদুলাস সেখানে পুড়ে গেছে, বহু শতাব্দী পুরানো চেস্টনট গাছ এবং ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সহ একটি সুন্দর জায়গা।”

তিনি আরও যোগ করেছেন: “স্পেনে আমরা বনের আগুনের একটি নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছি কারণ সাম্প্রতিক দশকগুলিতে আমাদের ল্যান্ডস্কেপগুলি অনেক পরিবর্তিত হয়েছে – জ্বলতে আরও বেশি উদ্ভিদ রয়েছে – এবং এখন জলবায়ু পরিবর্তন এই ল্যান্ডস্কেপগুলি আরও ব্যাপকভাবে, তীব্র এবং বিপজ্জনকভাবে পোড়ানোর আরও বেশি সুযোগ তৈরি করছে।”

