দক্ষিণ কোরিয়ার অভিনেতা পানীয় ড্রাইভিংয়ের জন্য তাকে গ্রেপ্তার করার কয়েক সপ্তাহ পরে তার গাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার অভিনেতা গান ইয়ং-কিউ তার গাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ‘এক্সট্রিম জব’ অভিনেতা সিওলের ঠিক দক্ষিণে ইওংগিনের একটি হাউজিং কমপ্লেক্সে একটি গাড়িতে পরিচিত একজনের দ্বারা আবিষ্কার করেছিলেন, পুলিশ জানিয়েছে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে তাঁর মৃত্যুর আশেপাশে কোনও সন্দেহজনক পরিস্থিতি নেই। তারা আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছিল যে তিনি কোনও সুইসাইড নোট পিছনে রাখেন নি।
এটি আরও অনুসরণ করার সাথে একটি ব্রেকিং নিউজ স্টোরি।
স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার অভিনেতা গান ইয়ং-কিউ তার গাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে