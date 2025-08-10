You are Here
দক্ষিণ কোরিয়ার পারমাণবিক বোমা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা কেবল শুনতে চান
দক্ষিণ কোরিয়ার পারমাণবিক বোমা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা কেবল শুনতে চান

গ্রীষ্মের আকাশের নিরবচ্ছিন্ন নীল রঙের নীচে, একটি শান্ত সমাবেশ হ্যাপচিয়ন কাউন্টির একটি পরিমিত মন্দিরে জড়ো হয়েছিল, দক্ষিণ কোরিয়াগত সপ্তাহে।

এখানে, ধ্বংসযজ্ঞের জায়গাগুলি থেকে অনেক দূরে, হিরোশিমা এবং নাগাসাকি পারমাণবিক বোমা হামলা থেকে কোরিয়ান বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে স্মরণ করতে, শোক করতে এবং জোর দিয়ে বলেছিলেন যে তাদের গল্পটি এত দিন প্রান্তিক হলেও ভুলে যাবে না।

Some leaned heavily on canes, others clutched handkerchiefs in trembling hands. সাদা ক্রাইস্যান্থেমামস দ্বারা সজ্জিত বেদীটি একটি অপ্রতিরোধ্য নীরবতার কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিল – উভয়ই দুঃখের অভিব্যক্তি এবং ছায়ায় দীর্ঘস্থায়ী ইতিহাসের একটি প্রমাণ।

বুধবার এই সমাবেশ চিহ্নিত পারমাণবিক বোমা হামলার 80 তম বার্ষিকী [1945এরমধ্যে।

“আমরা লুকিয়ে রেখেছিলাম যে আমাদের গ্রামে ফিরে আসার পরে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি,” বোমা ফেলার সময় হিরোশিমায় ছিল ৮৩ বছর বয়সী আহন উইন-সাং বলেছিলেন। “যখন লোকেরা জানতে পারে যে আপনি জাপানে ছিলেন, তারা আপনাকে এড়িয়ে গিয়েছিল They তারা ভেবেছিল যে তারা কেবল পারমাণবিক বোমা থেকে বেঁচে যাওয়াদের কাছাকাছি এসে দূষিত হবে।”

বুধবার একটি স্মৃতিসৌধের পরিষেবা চলাকালীন কোরিয়ান পারমাণবিক বোমা থেকে বেঁচে যাওয়া কোরিয়ান পারমাণবিক বোমা থেকে বেঁচে যাওয়া আহন উইন-সাং কোরিয়ান ক্ষতিগ্রস্থদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ছবি: কিম জং-ইওপ
১০০,০০০ এরও বেশি কোরিয়ান, তাদের বেশিরভাগ জাপান যেমন জোরপূর্বক শ্রমিকপারমাণবিক বোমা হামলার শিকার হয়েছিল, সমস্ত হতাহতের প্রায় 20 শতাংশ ছিল।

