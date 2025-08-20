দক্ষিণ কোরিয়ার শেয়ার বাজার চ্যবোল পাওয়ারের উপর হামলা স্বাগত জানায়

লি জা-মায়ুং 3 জুন দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করার পর থেকে কোরিয়ান শেয়ার বাজারটি অশ্রুতে রয়েছে। ২ জুন, কোরিয়া কমপোজিট স্টক প্রাইস ইনডেক্স (কোএসপিআই) – কোরিয়া এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা সমস্ত সাধারণ স্টকের ওজনযুক্ত সূচক – এটি 2,698.97 এ আটকে রয়েছে। প্রায় দুই মাস পরে 4 আগস্ট, সূচক বন্ধ 3,147.75 এ – একটি উল্লেখযোগ্য 16.6 শতাংশ বৃদ্ধি, জাপানের টপিক্সকে ছাড়িয়ে সূচক (যা একটি 3.7 শতাংশ লাভ দেখেছিল) এবং এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডও জোন্স শিল্প গড় গড় সূচক একই সময়ে (7.7 শতাংশ লাভ)।
এই লাভের কিছুটি স্বস্তির একটি সাধারণ দীর্ঘশ্বাস থেকে এসেছে যে দক্ষিণ কোরিয়ার অনিশ্চয়তার সময়কালের পরে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ইউন সুক-ইওলকে অভিযুক্ত করা স্ব-দলের প্রচেষ্টা শেষ হয়ে গেছে। তবুও লির জন্য হানিমুন সমাবেশ আরও টেকসই কিছু উপস্থাপন করতে পারে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রচারের সময় তিনি দৌড়ে এসেছিলেন প্রতিশ্রুতি যে তিনি “কোস্পি 5000 যুগ” এর সূচনা করবেন। যদিও এটি এখনও লি’র রাষ্ট্রপতির প্রথম দিকে রয়েছে, তিনি ইতিমধ্যে নীতিমালা অনুসরণ করছেন।
Ically তিহাসিকভাবে, দক্ষিণ কোরিয়ার শেয়ার বাজার তার কর্পোরেশনগুলির মৌলিক বিষয়গুলির চেয়ে দরিদ্র ফলাফল দিয়েছে, একটি ঘটনায় চিহ্নিত “কোরিয়া ছাড়।” সাধারণত, দাম-টু-বুক একাধিক-আই, শেয়ার প্রতি শেয়ার প্রতি শেয়ার প্রতি শেয়ারের মূল্য-শেয়ার প্রতি শেয়ারের মূল্য দ্বারা বিভক্ত একটি গণনা-এটি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয় যে কোনও সংস্থাকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে বা অবমূল্যায়িত করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। একাধিকটি সাধারণত 1 এর চেয়ে বেশি হয়, কারণ একটি স্টকের দাম কোনও সংস্থার বর্তমান সম্পদ (বইয়ের মান দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে) এবং সংস্থার প্রত্যাশিত ভবিষ্যতের উপার্জন উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।
তবে বর্তমানে, দক্ষিণ কোরিয়ার শেয়ার বাজারে একটি ফরোয়ার্ড দাম-টু-বুক রয়েছে একাধিক ০.৯৮ এর, যখন জাপানি শেয়ার বাজারের জন্য একই সংখ্যা 1.5 এবং তাইওয়ানীয় শেয়ার বাজারের সমতুল্য 2.3। আলাদাভাবে বলা হয়েছে, একটি জাপানি সংস্থার একই স্তরের সম্পদ সহ একটি স্টকের তুলনায় পাবলিক ট্রেড কোরিয়ান কোম্পানির জন্য একটি স্টক লেনদেন করে এবং একই স্তরের সম্পদের সাথে তাইওয়ানীয় সংস্থার প্রায় 43 শতাংশ।
এটি সেমিকন্ডাক্টর, বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যাটারি এবং সৌর প্যানেলগুলির মতো ভবিষ্যতের প্রযুক্তির রক্তপাতের প্রান্তে থাকার জন্য পরিচিত অর্থনীতির জন্য এটি একটি অদ্ভুত ঘটনা – যা বিনিয়োগকারীদের কোরিয়ান সংস্থাগুলির ভবিষ্যতের সম্ভাবনার উপর একটি উচ্চ মূল্য স্থাপনের কারণ হতে পারে।
দক্ষিণ কোরিয়ার আইন এবং নীতিগুলির কারণে কোরিয়া ছাড় অব্যাহত রয়েছে যা প্রতিষ্ঠাতা পরিবারগুলির পক্ষে ছাইবোল গোষ্ঠীগুলি, মেগাকংলোমেটেস যা কোরিয়ান অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, উদাহরণস্বরূপ, এটি একটি প্রদত্ত হিসাবে নেওয়া হয় যে কোনও পাবলিক ট্রেডড কোম্পানির একজন নির্বাহীর প্রধান কাজটি তার শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারের দাম বাড়িয়ে মূল্য প্রদান করা।
দক্ষিণ কোরিয়ায় তেমন নয় – কারণ কোরিয়ান এক্সিকিউটিভরা হয় তারা নিজেরাই প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সদস্য বা কেবল প্রতিষ্ঠাতা পরিবারকে উত্তর দেয়, যার স্টক পারফরম্যান্স নির্বিশেষে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ কখনই হুমকি দেওয়া হয় না। জটিল এবং অস্বচ্ছ ক্রস-হোল্ডিং স্ট্রাকচারের মাধ্যমে, একটি চ্যাবোল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা পরিবার সাধারণত জারি করা শেয়ারগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে অগত্যা কয়েক ডজন সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি চ্যাবোল প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সদস্যদের সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষতিগ্রস্থ করার সময় কেবলমাত্র তাদের সুবিধার্থে এমন ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দেয়।
অ্যাটর্নি হিসাবে, আমি আইনী দলের অংশ ছিলাম যা এই জাতীয় অপব্যবহারের অন্যতম কুখ্যাত উদাহরণগুলির সাথে মোকাবিলা করেছিল। ২০১৫ সালে, স্যামসুং গ্রুপ – দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষস্থানীয় চ্যাবোল, যা তার স্মার্টফোন এবং সেমিকন্ডাক্টরগুলির জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত – এর দুটি মূল সহযোগী, স্যামসাং সিএন্ডটি এবং চিল শিল্পের মধ্যে একীভূতকরণের সূত্রপাত করেছিল। অনেক চ্যাবল গ্রুপের মতো, স্যামসাং গ্রুপটি প্রায় ৮০ টি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত, ১ 17 টি তালিকাভুক্ত সংস্থা সহ। যদিও প্রতিটি তালিকাভুক্ত সংস্থার একটি আনুষ্ঠানিক বিষয় হিসাবে নিজস্ব পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে, তারা সকলেই শেষ পর্যন্ত লি পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা 1938 সালে এই গোষ্ঠীটি প্রতিষ্ঠা করেছিল।
2015 সালে, পরিবারের পিতৃপুরুষ লি কুন-হি তাঁর মৃত্যুতে ছিলেন। এল্ডার লি মারা যাওয়ার আগে, স্যামসুং গ্রুপটি এই গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণটি উত্তরাধিকারী লি জা-ইয়ংয়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা তৈরি করেছিল এবং সম্ভাব্য এস্টেট ট্যাক্সকে হ্রাস করে যা অন্যথায় কোটি কোটি ডলারে চলে যায়। স্যামসাং গ্রুপের পরিকল্পনা ছিল ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত গ্রুপের ডি ফ্যাক্টো হোল্ডিং সংস্থা স্যামসুং সি অ্যান্ড টি এর শেয়ারের দাম এবং চিলের শেয়ারের দামকে স্ফীত করে, যা ছোট লি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তারপরে চিল সিএন্ডটি -র সাথে একীভূত হবে, কার্যকরভাবে সস্তাে সিএন্ডটি অর্জন করবে।
স্যামসাংয়ের পরিকল্পনার কার্যকরকরণ স্যামসাং সি অ্যান্ড টি এর শেয়ারের দামে অযৌক্তিক আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করে। এক পর্যায়ে, স্যামসুং সি অ্যান্ড টি এর শেয়ারের দাম বোঝায় যে অন্যান্য স্যামসাং সহযোগী সংস্থাগুলির শেয়ারহোল্ডিংয়ের মানের চেয়ে কোম্পানির মান কম ছিল – যদি কোনও $ 100 বি সহ একটি কোট থাকে
অসুস্থ এর পকেটে মূল্য 85 ডলার ছিল। তারপরে চিল স্যামসুং সি অ্যান্ড টি অর্জন করেছিলেন অযৌক্তিকভাবে কম শেয়ারের মূল্যের উপর ভিত্তি করে, স্যামসাং সি অ্যান্ড টি এর সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের তাদের হোল্ডিংগুলি তাদের মান পুনরুদ্ধার করতে দেখার সুযোগ স্থায়ীভাবে ধ্বংস করে দেয়।
যদিও সংযুক্তি স্পষ্টভাবে আঘাত স্যামসুং সি অ্যান্ড টি এর সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডাররা, স্যামসাংয়ের প্রতিষ্ঠাতা পরিবার স্যামসাং সি অ্যান্ড টিকে একীকরণের পক্ষে ভোটদানের জন্য রেলপথ করতে সক্ষম হয়েছিল, কিছু অংশে ঘুষ দেওয়া তত্কালীন দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি পার্ক জিউন-হাই, স্যামসাং সি অ্যান্ড টি-র দ্বিতীয় বৃহত্তম শেয়ারহোল্ডার জাতীয় পেনশন পরিষেবা চাপ দেওয়ার জন্য একীভূতকরণ অনুমোদনের জন্য।
এই কেলেঙ্কারীটি পরে মার্কিন-ভিত্তিক হেজ ফান্ডগুলি এলিয়ট অ্যাসোসিয়েটস এবং ম্যাসন ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের সাথে আন্তর্জাতিক মামলা মোকদ্দমাতে পরিণত হয়েছিল, যা স্যামসুং সিএন্ডটি-তে সংখ্যালঘু বিনিয়োগকারী ছিল, কোরিয়ান সরকারকে ক্ষতির জন্য মামলা করেছিল। আমি একজন অ্যাটর্নি যারা ছিলাম প্রতিনিধিত্ব করা এলিয়ট অ্যাসোসিয়েটস, যা ২০২১ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে ইউনাইটেড নেশনস কমিশন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন কমিশন কর্তৃক সহজতর একটি সালিশে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিরাজমান ছিল।
আরেকটি উদাহরণ হ’ল এলজি এনার্জি সলিউশনের 2022 প্রাথমিক পাবলিক অফার (আইপিও), বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যাটারির একজন নেতা যা হোল্ডস গ্লোবাল ইভি ব্যাটারি বাজারের 14 শতাংশেরও বেশি। 2021 অবধি, এলজি এনার্জি সলিউশনটি এলজি কেমের একটি বিভাগ ছিল, যা পেট্রোকেমিক্যালস, উন্নত উপকরণ এবং জীবন বিজ্ঞানের জন্য বিভাগগুলি পরিচালনা করেছিল। তবে 2020 সালের ডিসেম্বরে, এলজি কেম তার লাভজনক ইভি ব্যাটারি বিভাগকে এলজি এনার্জি সলিউশন নামে পৃথক সংস্থায় ছড়িয়ে দেয়।
তারপরে 2022 সালের জানুয়ারিতে এলজি এনার্জি সলিউশন সর্বজনীন হয়ে যায়। আইপিও, দক্ষিণ কোরিয়ার ইতিহাসের বৃহত্তম, উত্থিত 8 10.8 বিলিয়ন। তবে এটি বিকৃতির প্রতীকও ছিল যা কোরিয়া ছাড়ের কারণ হয়।
এমনকি এলজি কেমের ইভি ব্যাটারি বিভাগটি বিশ্বব্যাপী নেতা হিসাবে উদ্ভূত হওয়ায়, এলজি কেমের শেয়ারের দাম কখনই তার ইভি ব্যাটারি বিভাগের প্রত্যাশিত মূল্যকে পুরোপুরি প্রতিফলিত করে না, কারণ বিনিয়োগকারীরা এলজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা পরিবার দ্বারা সম্ভাব্য শিকারী আচরণ সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন।
আইপিওর পরে, এলজি কেম বিনিয়োগকারীদের সবচেয়ে মূল্যবান বিভাগ ছাড়াই কোনও সংস্থার কুঁচকির সাথে রেখে দেওয়া হয়েছিল। পিক শেয়ার দাম ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে এলজি কেমের জন্য শেয়ার প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার 1 মিলিয়নেরও বেশি ছিল; মাত্র এক বছর পরে 2022 সালের মার্চ মাসে এটি 437,000 জিতে নেমে গেছে। তবে শেয়ারের দাম হ্রাসের অর্থ এলজি -র প্রতিষ্ঠাতা কো ফ্যামিলির কাছে সামান্যই বোঝানো হয়েছিল, যা এলজি কেম এবং এলজি এনার্জি সলিউশন উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে, যখন সামগ্রিকভাবে এলজি গ্রুপটি ১০.৮ বিলিয়ন ডলারের সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।
দক্ষিণ কোরিয়ার দুর্বল কর্পোরেট প্রশাসনের আইনগুলি এ জাতীয় শিকারী আচরণ সক্ষম করে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, জেফ বেজোস কেবল অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস (এডাব্লুএস) বন্ধ করতে পারবেন না, ক্লাউড কম্পিউটিং পরিষেবা যা অ্যামাজনের সবচেয়ে লাভজনক বিভাগনিজেকে এডাব্লুএসের বৃহত্তম শেয়ারহোল্ডার করুন এবং এটিকে সর্বজনীন করুন। এটি করা অ্যামাজনের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে তাত্ক্ষণিক এবং বিশাল শেয়ারহোল্ডার মামলা মোকদ্দমা প্রচারকে উত্সাহিত করবে যা এই জাতীয় লেনদেনকে মৃত বন্ধ করে দেবে এবং সম্ভবত বেজোসের জন্য ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার ফলস্বরূপ, কারণ সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে এমন লেনদেনে জড়িত হওয়া শেয়ারহোল্ডারদের নিয়ন্ত্রণকারী অংশের উপর বিশ্বস্ত শুল্কের লঙ্ঘন করে।
খুব সম্প্রতি পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় এটি ছিল না। 3 জুলাই, লি জায়ে-মায়ং প্রশাসন একটি পাস করেছে সংশোধন বাণিজ্যিক আইনের 382-3 অনুচ্ছেদে “সংস্থা” থেকে “সংস্থা এবং শেয়ারহোল্ডারদের” থেকে পরিচালকদের বোর্ডের শুল্কের সুযোগ বাড়ানোর জন্য। সংশোধনী পরিচালকদের “সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা করতে এবং প্রতিটি শেয়ারহোল্ডারের সুদের মোটামুটি আচরণ করার জন্যও বাধ্যতামূলক করে।”
অন্য কথায়, সংশোধনীটি পরিচালনা পর্ষদকে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখে যা কোম্পানির সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের ব্যয়ে কোম্পানির – বা কার্যকরভাবে, কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডারদের – তর্কসাপেক্ষভাবে উপকৃত হয়।
উদাহরণস্বরূপ, স্যামসুং সি অ্যান্ড টি সংযুক্তিতে স্যামসাং সি অ্যান্ড টি বোর্ড দাবি করে যে এই সংহতকরণটি স্যামসাং গ্রুপের মালিকানা কাঠামোকে স্থিতিশীল করবে এবং এলিয়ট বা ম্যাসনের মতো বিদেশী হেজ তহবিল থেকে টেকওভার প্রচেষ্টার পক্ষে কম ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে বলে দাবি করে তার পদক্ষেপটি রক্ষা করেছে। নতুন শাসনের অধীনে, এই ধরণের যুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি ভোট রেলপথ বোর্ড বোর্ডের সদস্যদের দায়িত্ব লঙ্ঘনের জন্য ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার জন্য প্রকাশ করবে – এবং বিশ্বাসের পেশাগত লঙ্ঘনের সম্ভাব্য অপরাধমূলক দায়বদ্ধতা।
বাণিজ্যিক আইনে জুলাই পরিবর্তনে সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের সুরক্ষার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা রয়েছে। বৃহত্তর সরকারী সংস্থাগুলি শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা সহজ অংশগ্রহণের জন্য অনলাইন শেয়ারহোল্ডার সভা এবং অনলাইন ভোটদানের জন্য বাধ্যতামূলক। নিরীক্ষক নির্বাচন করার সময়, নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডার এবং সম্পর্কিত ব্যক্তিরা 3 শতাংশের বেশি ভোট ব্যবহার করতে পারবেন না। একটি পিতামাতার সংস্থার শেয়ারহোল্ডাররা এখন একটি সহায়ক সংস্থার একজন পরিচালকের বিরুদ্ধে একটি শ্রেণি অ্যাকশন মামলা আনতে পারেন। সংশোধনীগুলি বোর্ড মিনিট এবং সংস্থার মালিকানা কাঠামো হিসাবে আরও বৃহত্তর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আরোপ করে।
লি প্রশাসন বলেছে যে এটি দক্ষিণ কোরিয়ার শেয়ারবাজারকে প্রচারের জন্য অতিরিক্ত আইন পাস করবে। সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা সংস্থাগুলি আরও বেশি লভ্যাংশ জারি করার জন্য চাপ দেবে বাধ্যতামূলক সংস্থাগুলি তাদের বেশিরভাগ ট্রেজারি স্টক নিভিয়ে ফেলবে। অন্যান্য নতুন আইন হবে স্থান শেয়ার বাজারের কারসাজিতে বৃহত্তর তদন্ত এবং ফৌজদারি জরিমানা বাড়ায়। লির ডেমোক্র্যাটিক পার্টি জাতীয় সংসদ, দক্ষিণ কোরিয়ার ইউনিকামারাল আইনসভা -তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সাথে সাথে প্রস্তাবিত বিলগুলি অদূর ভবিষ্যতে পাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
যদি এই সংস্কারগুলি দক্ষিণ কোরিয়ার শেয়ার বাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারে তবে ফলাফল বিপ্লবী হতে পারে। কোরিয়ান ছোট ক্যাপ বিনিয়োগকারীদের জন্য, পছন্দের বিনিয়োগ দীর্ঘকাল ধরে রিয়েল এস্টেটকারণ শেয়ারবাজারকে শক্তিশালী চ্যাবল পরিবারগুলির কাছ থেকে হেরফের এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার প্রবণ হিসাবে দেখা গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত ব্যবহৃতগুলির মতো দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের কৌশলটি সমস্তই অসম্ভব, তবে এটি বলে যে, এলজি কেম বিনিয়োগকারী যিনি ইভি ব্যাটারিগুলিতে সংস্থার সম্ভাবনার ভিত্তিতে স্টক কিনেছিলেন একদিন এলজি কেমে স্টক নিয়ে জেগে উঠতে পারে যেখানে আর একটি ইভি ব্যাটারি বিভাগ নেই।
আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের জন্য, tradition তিহ্যগতভাবে এমন একটি দেশে বিনিয়োগের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে যা এই ধরনের দুর্বল রিটার্ন তৈরি করেছে, তারা এই আশ্বাস যে তারা চ্যাবল পরিবারগুলির অপব্যবহার থেকে সুরক্ষিত থাকবে তারা দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি সংস্থাগুলির সম্ভাবনার উপর বাজি ধরার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্য সরবরাহ করতে পারে।
বাজারে আরও বেশি অর্থ প্রবেশ করার সাথে সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার শেয়ার বাজারের জন্য একটি বড়, টেকসই রান করা কল্পনা করা কঠিন নয়। যদি কোরিয়া ছাড়টি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং দেশের শেয়ার বাজার একটি দাম থেকে বুক অনুপাত অর্জন করে যা জাপান বা তাইওয়ানের মতো এশিয়ান শিল্প সমবয়সীদের সাথে তুলনীয়, তবে তা একাই হবে ধাক্কা কোস্পি সূচকটি প্রায় 3,100 এর বর্তমান স্তর থেকে 5000 টি পেরিয়ে গেছে।
শেয়ার বাজার সংস্কারেরও ইতিবাচক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে: দক্ষিণ কোরিয়ার রিয়েল এস্টেট বাজার নিয়ন্ত্রণ করা। রিয়েল এস্টেট রেগুলেশন দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ কোরিয়ার উদারপন্থীদের অ্যাকিলিসের হিল ছিল, যারা রিয়েল এস্টেটের জল্পনা -কল্পনা বাড়িয়ে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে লড়াই করে। কোভিড -১৯ মহামারীটির বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্বমানের প্রতিক্রিয়া তার অর্থনীতিকে গুনগুন করেছে, তবে গর্জনকারী অর্থনীতির দ্বারা উত্পাদিত অতিরিক্ত মূলধনের বেশিরভাগ অংশ রিয়েল এস্টেটে .েলে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে আবাসন ব্যয়কে পালিয়ে যাওয়া বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রপতি মুন জায়ে-ইন-এর পাঁচ বছরের মেয়াদে 2017 থেকে 2022 পর্যন্ত সিওলে অ্যাপার্টমেন্টের গড় দাম গোলাপ চোখের জল 83 শতাংশ দ্বারা।
যদিও মুন তার রাষ্ট্রপতির শেষ অবধি জনপ্রিয় ছিল, তবে আবাসন ও সম্পত্তি করের ক্রমবর্ধমান ব্যয় নিয়ে অভিযোগটি কনজারভেটিভ ইউন সুক-ইওলের জন্য ২০২২ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ছুরি-প্রান্তের জয়ের অনুমতি দিয়েছে। যদি লি’র শেয়ার বাজারের সংস্কার চ্যাবল পরিবারগুলির শক্তি ভঙ্গ করতে পারে এবং রিয়েল এস্টেট থেকে দূরে রাজধানীকে সরিয়ে দিতে পারে, তবে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতি এবং রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই একটি প্রজন্মের পরিবর্তনকে আরও দৃ ify ় করার সুযোগ পেয়েছেন।