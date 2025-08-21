You are Here
দক্ষিণ কোরিয়ার স্টকগুলি এশিয়া বাজারে লাভের নেতৃত্ব দেয়, কোস্পি 1% বেড়েছে
দক্ষিণ কোরিয়ার স্টকগুলি এশিয়া বাজারে লাভের নেতৃত্ব দেয়, কোস্পি 1% বেড়েছে

মেরিন ড্রাইভ, কুইনের নেকলেস, জুহু এবং চৌপট্টি সৈকতের সন্ধ্যা দৃশ্য

অনুদান অজ্ঞান | ইমেজ ব্যাংক | গেটি ইমেজ

এশিয়া-প্যাসিফিক মার্কেটগুলি বেশিরভাগই উঠেছিল, ওয়াল স্ট্রিট সহকর্মীদের সাথে ব্রেকিং র‌্যাঙ্কগুলি যা প্রযুক্তিগত স্টকগুলির নেতৃত্বে হ্রাস পেয়েছে।

এই অঞ্চলের বিনিয়োগকারীরা আগস্টের জন্য ভারতের এইচএসবিসি কমপোজিট ফ্ল্যাশ ক্রয়কারী পরিচালকদের সূচক রিডিংয়ের অপেক্ষায় রয়েছেন, যা বেসরকারী খাতের অর্থনীতির পারফরম্যান্সের প্রাথমিক স্ন্যাপশট সরবরাহ করে, যা পরের দিনটির পরে প্রত্যাশিত। রয়টার্সের দ্বারা জরিপ করা অর্থনীতিবিদরা আশা করছেন যে এটি আগের মাসের 61১.১ এর তুলনায় 60.5 এ আসবে।

জাপানের নিক্কেই 225 0.57%হ্রাস পেয়েছিল, এর নেতৃত্বে লোকসান রয়েছে দাইচি সাঙ্কিও, সফটব্যাঙ্ক গ্রুপ এবং প্রাচ্য জমি। শক্তিশালী লাভগুলি অবশ্য দেখা গেছে মিতসুই খনন এবং গন্ধযা 11.7% এবং লাভ করেছে সুবিধাজনকযা 3.07%বেড়েছে।

এদিকে, বিস্তৃত টপিক্স সূচক 0.57%হ্রাস পেয়েছে।

অধিবেশনে 26 বছরের উচ্চতায় আঘাতের পরে জাপানের 20 বছরের সরকারী বন্ডের ফলন বেড়েছে 2.646%।

দক্ষিণ কোরিয়ায় কোস্পি সূচক 1%বেড়েছে, যখন ছোট ক্যাপ কোসডাক 0.64%বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধিবেশনে এর আগে 8,983 এর অন্তর্-দিনের রেকর্ড উচ্চতর হিট করার পরে অস্ট্রেলিয়ার এস অ্যান্ড পি/এএসএক্স 200 বেঞ্চমার্ক 0.81%বেড়েছে।

মেইনল্যান্ড চীনের সিএসআই 300 0.48%বেড়েছে, যখন হংকংয়ের হ্যাং সেনং সূচক 0.14%হ্রাস পেয়েছে।

ইউএস ইক্যুইটি ফিউচার এশিয়ার গোড়ার দিকে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছিল।

রাতারাতি স্টেটসাইডে, তিনটি মূল বেঞ্চমার্কের মধ্যে দু’জনের মধ্যে দু’জন অধিবেশনটি অবনমিত করে শেষ করে যখন প্রযুক্তি স্টকগুলি বাজারকে নীচে টেনে নিয়ে যায়।

ব্রড মার্কেট এস অ্যান্ড পি 500 সূচক 0.24% পিছিয়ে 6,395.78 এ বন্ধ হয়ে গেছে, যখন প্রযুক্তি-ভারী নাসডাক কমপোজিট 0.67% হ্রাস পেয়েছে এবং 21,172.86 এ স্থির হয়েছে। বুধবার এসএন্ডপি 500 এর ক্ষতির চতুর্থ দিন এবং নাসডাকের জন্য দ্বিতীয় নেতিবাচক অধিবেশন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

এদিকে, ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজটি ছিল আউটলেট,, 16.04 পয়েন্ট বা 0.04%যোগ করে এবং 44,938.31 এ স্থির হয়ে গেছে।

– সিএনবিসির ইউন লি, পিয়া সিংহ এবং অ্যালেক্স হ্যারিং এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।

