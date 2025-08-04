You are Here
দক্ষিণ কোরিয়া সীমানা লাউডস্পিকারগুলি অপসারণ করছে – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

সিওল এবং পিয়ংইয়াং সম্প্রতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গলানোর অংশ হিসাবে প্রচার সম্প্রচার বন্ধ করে দিয়েছে

দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়ার সীমান্তে লাউডস্পিকারগুলি ভেঙে ফেলা শুরু করেছে, সোমবার ইওনহাপ সংবাদ সংস্থা দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বরাত দিয়ে জানিয়েছে। উপদ্বীপে উত্তেজনা কমিয়ে আনার বিস্তৃত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে উভয় পক্ষই প্রচার প্রচার বন্ধ করতে সম্মত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে এই পদক্ষেপটি আসে।

সরঞ্জামগুলি অপসারণ দক্ষিণ কোরিয়ার নতুন রাষ্ট্রপতি লি জায়ে-মায়ুংয়ের অধীনে একটি বিস্তৃত কূটনৈতিক পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, যিনি পিয়ংইয়াংয়ের সাথে ঘর্ষণ হ্রাস করার অভিপ্রায়কে ইঙ্গিত করেছেন। উন্নতির লক্ষণ সত্ত্বেও, দুটি কোরিয়া প্রযুক্তিগতভাবে যুদ্ধে রয়ে গেছে, কারণ ১৯৫৩ সালে আর্মিস্টিসকে কখনও আনুষ্ঠানিক শান্তি চুক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়নি।

“এটি একটি ব্যবহারিক ব্যবস্থা যা সামরিক বাহিনীর প্রস্তুতি ভঙ্গিকে প্রভাবিত না করে আন্তঃ-কোরিয়ান উত্তেজনা সহজ করতে সহায়তা করতে পারে,” মন্ত্রণালয় ড।

কয়েক দশক আগে সিওল দ্বারা ইনস্টল করা বৃহত আকারের লাউডস্পিকার অ্যারেগুলি পর্যায়ক্রমে কে-পপ সংগীত, নিউজ বুলেটিনস এবং দুটি কোরিয়াসকে পৃথক করে ডেমিলিটারাইজড জোন জুড়ে সরকার বিরোধী বার্তাগুলি ব্লেয়ার করার জন্য ব্যবহৃত হত। পিয়ংইয়াং প্রায়শই নিজস্ব সম্প্রচারের সাথে প্রতিক্রিয়া জানায় বা সীমান্তের উপরে প্রচারের লিফলেট এবং ট্র্যাশের ব্যাগে ভরা বেলুনগুলি প্রেরণ করে, দক্ষিণ থেকে বিক্ষোভ অঙ্কন করে।


'কোরিয়ান ডোনাল্ড ট্রাম্প' সিওলে বিশৃঙ্খলা থেকে উঠে এসেছে

পূর্ববর্তী দক্ষিণ কোরিয়ার প্রশাসনের অধীনে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক তীব্রভাবে অবনতি হয়েছিল। 2024 সালের জুলাইয়ে, সিওল পিয়ংইয়াংয়ের দক্ষিণে ট্র্যাশে ভরা বেলুনগুলি চালু করার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ছয় বছরের বিরতির পরে লাউডস্পিকার প্রচার শুরু করেছিলেন। দক্ষিণে ডিফেক্টরদের দ্বারা প্রেরিত লিফলেটগুলি নিয়ে উত্তর কোরিয়ার ক্রোধের ফলে এই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল।

একই সময়ে, সিওল আমেরিকার সাথে যৌথ ড্রিল পরিচালনা করে সামরিক প্রস্তুতি জোরদার করতে থাকে। পিয়ংইয়াং অনুশীলনকে আক্রমণের জন্য রিহার্সাল হিসাবে নিন্দা করেছিলেন এবং একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা দিয়ে সাড়া দিয়েছেন।

নবীন কূটনীতির সাম্প্রতিক লক্ষণ সত্ত্বেও, দক্ষিণ এখনও উত্তরের দিকে একটি প্রতিরক্ষামূলক ভঙ্গি বজায় রাখে। গত সপ্তাহে, দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো হিউন এবং তার মার্কিন সমকক্ষ মার্কো রুবিও উত্তর কোরিয়ার অস্বীকৃতি সম্পর্কে তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্বিবেচনা করেছিলেন, যা পরামর্শ দিয়েছিল যে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য কথোপকথন একটি অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে।

