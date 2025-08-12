You are Here
দক্ষিণ ক্যারোলিনা এজি অভিযোগযুক্ত জুরি টেম্পারিংয়ের কারণে মুরডহো আপিলের প্রতিক্রিয়া জানায়

দক্ষিণ ক্যারোলিনা অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস আনুষ্ঠানিকভাবে তার স্ত্রী এবং ছেলের হত্যার জন্য তার দোষী সাব্যস্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অ্যালেক্স মুরডহুর আপিলের বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া জমা দিয়েছে।

৮ ই আগস্টের সময়সীমার আগে দায়ের করা ১৮২ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্তসারটিতে অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যালান উইলসনের অফিস মুরডহের ডিসেম্বরের আপিলকে ভেঙে দিয়েছে, যা দাবি করেছে যে কোর্টের কোলেটন কাউন্টি ক্লার্ক বেকি হিল তার আসন্ন বইয়ের বিক্রয় বাড়ানোর জন্য জুরিদের দমন করেছিলেন।

ফাইলিং হ’ল নতুন বিচারের জন্য মুরডহের বিডের জন্য রাজ্যের প্রথম পূর্ণ প্রত্যাখ্যান।

ফাইলিংয়ে, গ্রিনভিল নিউজ দ্বারা প্রাপ্ত, প্রসিকিউটররা যুক্তি দিয়েছিলেন যে জুরি তার সাক্ষ্য সম্পর্কে হিলের সংক্ষিপ্ত এবং “বোকা” মন্তব্যের কারণে নয়, “অপ্রতিরোধ্য” প্রমাণের ভিত্তিতে মুরডফকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

নতুন পাঠ্য বার্তাগুলি নতুন পরীক্ষার জন্য অ্যালেক্স মারডোর ধাক্কা জ্বালান

অ্যালেক্স মারডাউকে মঙ্গলবার, জানুয়ারী 31, 2023 এ দক্ষিণ ক্যারোলিনার ওয়াল্টারবোরোতে কোলেটন কাউন্টি কোর্টহাউসে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে। (ফক্স নিউজ ডিজিটালের জন্য সিমস সিমস)

প্রসিকিউটররা আরও বলেছিলেন যে মুরডৌ ট্রায়াল কোর্টের এটি স্বীকার করার সিদ্ধান্তের আবেদন না করে আর্থিক অপরাধের প্রমাণকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকারকে হারিয়েছে।

উইলসনের দলটি প্রাথমিকভাবে উত্তর দেওয়ার জন্য আরও বেশি সময় অনুরোধ করেছিল, কেসটির জটিলতা এবং আকারের উল্লেখ করে ,, 000,০০০ পৃষ্ঠার ট্রায়াল ট্রান্সক্রিপ্ট এবং উল্লেখযোগ্য প্রমাণ সহ পর্যালোচনা প্রয়োজন।

কলম্বিয়া অ্যাটর্নি এবং প্রাক্তন রাজ্য সিনেটর ডিক হারপুটলিয়ান, যিনি মুরডোফের প্রতিরক্ষা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এর আগে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে হিলের আচরণ এই বিচারের সাথে আপস করেছে। হারপুটলিয়ানের মতে, হিলের ক্রিয়াকলাপগুলি সম্ভবত মুরডফকে একটি সুষ্ঠু রায় দিতে হয়েছিল।

বুস্টার মুরডফ ডকুমেন্টারি হত্যার প্রভাব নিয়ে মানহানির লড়াইয়ে আইনী জয় অর্জন করেছেন: প্রাক্তন রাজ্য এজি

বাম থেকে ডানে, বাস্টার, ম্যাগি, পল এবং অ্যালেক্স মুরডৌ একটি অবিচ্ছিন্ন ছবিতে। (ফেসবুক)

হারপুটলিয়ান বলেছিলেন, “যদি তিনি একা জুরি ছেড়ে চলে যান তবে স্পষ্টতই আমরা সবচেয়ে খারাপটি করতাম তা ছিল একটি ভুল বিচার।”

প্রতিরক্ষা আরও বিতর্ক করেছিল যে জুরির মুরডহের আর্থিক দুর্ব্যবহার সম্পর্কিত প্রমাণ শুনে নেওয়া উচিত ছিল না।

অ্যালেক্স মুরডহো ট্রায়াল: বিশেষজ্ঞরা হত্যার প্রত্যয়িত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিবেচনা করে

ডাবল হত্যার বিচারে অবস্থান নেওয়ার সময় অ্যালেক্স মুরডহো চিৎকার করে উঠলেন। (পুল)

এই অসম্মানিত অ্যাটর্নিকে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে তাঁর স্ত্রী ম্যাগি এবং পুত্র পলকে হত্যা করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, যাকে কল্টন কাউন্টিতে পরিবারের শিকারের সম্পত্তিতে June ই জুন, ২০২১ সালে মারাত্মকভাবে গুলি করা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত দুটি অস্ত্রের অভিযোগে তাকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

অ্যাটর্নি জেনারেলের সংক্ষিপ্ততার জবাব দিতে মারডোঘের দলে 30 দিন সময় রয়েছে। উভয় পক্ষই শেষ হয়ে গেলে, রাজ্য সুপ্রিম কোর্ট মৌখিক যুক্তি স্থাপন করবে, সম্ভবত এই পতনের পরে, পরবর্তী বসন্তে একটি সিদ্ধান্তের প্রত্যাশা রয়েছে।

মুরডৌ (৫,) যিনি নিজের নির্দোষতা বজায় রাখছেন, তিনি রাষ্ট্রীয় কারাগারে টানা দুটি জীবনের মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল উইলসনের অফিসে পৌঁছেছিল, তবে কোনও প্রতিক্রিয়া পায়নি।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের সারা রম্পফ-হিটেন এবং পিটার ডি’আরসোস্কা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

স্টিফেনি প্রাইস ফক্স নিউজ ডিজিটাল এবং ফক্স ব্যবসায়ের একজন লেখক। তিনি নিখোঁজ ব্যক্তি, হত্যাকাণ্ড, জাতীয় অপরাধের মামলা, অবৈধ অভিবাসন এবং আরও অনেক কিছু সহ বিষয়গুলি কভার করেছেন। গল্পের টিপস এবং ধারণাগুলি স্টিফেনি.প্রাইস@fox.com এ প্রেরণ করা যেতে পারে

