দক্ষিণ ক্যারোলিনা রেপ। ন্যান্সি ম্যাস 2026 সালে গভর্নরের জন্য বিড ঘোষণা করেছেন

এক্সক্লুসিভ – সোমবার একটি বৃহত জাতীয় প্রোফাইল সহ দক্ষিণ ক্যারোলিনা রিপাবলিকান রেপ। ন্যান্সি ম্যাস সোমবার প্যালমেটো স্টেট গভর্নরের পক্ষে তার প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে প্রথম ভাগ করা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “আমি দক্ষিণ ক্যারোলিনাকে প্রথমে রাখার জন্য দৌড়াচ্ছি,” ম্যাস, তিন মেয়াদী বাড়ির সদস্য, যিনি উপকূলীয় কংগ্রেসনাল জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন।
ম্যাস, যখন তিনি তার প্রচার শুরু করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে “আমরা সর্বদা যে কাজগুলি করেছি তা আমরা চালিয়ে যেতে পারি”, কারণ তিনি রাজ্যের “দুর্বল নেতৃত্ব” বলে অভিহিত করেছেন তার লক্ষ্য নিয়েছিলেন।
“অথবা আমরা একটি নতুন কোর্স চার্ট করতে পারি – একটি সাধারণ জ্ঞান এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনার জন্য লাইন ধরে রাখতে সাহসী নীতি দ্বারা ভরা,” তিনি জোর দিয়েছিলেন।
এবং ম্যাস একটি নতুন চালু করা হয়েছে প্রচারের ওয়েবসাইট 10-পয়েন্টের এজেন্ডা সহ যে তিনি “দক্ষিণ ক্যারোলিনাকে স্থল থেকে পুনর্নির্মাণের জন্য একটি পরিষ্কার, রক্ষণশীল, সাধারণ জ্ঞানের রোডম্যাপ বলেছেন:”
ম্যাস সোমবার সকালে দ্য সিটিডেলে চার্লসটনে একটি প্রচার নীতি ইভেন্টের সাথে তার ঘোষণার অনুসরণ করছেন, যা দক্ষিণ ক্যারোলিনার পাবলিক মিলিটারি কলেজ এবং তার আলমা ম্যাটার।
ম্যাস টার্ম-সীমাবদ্ধ রিপাবলিকান গভর্নর হেনরি ম্যাকমাস্টারকে সফল করতে 2026 দৌড়ে একটি ভিড় জিওপি প্রাথমিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে, যিনি প্যালমেটো স্টেটের হলেন দীর্ঘতম পরিবেশনকারী গভর্নর।
দক্ষিণ ক্যারোলিনা অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যালান উইলসন, লে। তারা এক সপ্তাহ আগে রিপাবলিকান রেপ। রাল্ফ নরম্যানের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, যিনি তাঁর প্রার্থিতা ঘোষণা করেছিলেন।
ম্যাস, তার প্রবর্তনের আগে ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে “আমরা সামনে, নেতৃত্বে শুরু করছি, এবং এটি তার এবং উইলসনের মধ্যে একটি দ্বি-সদস্যের দৌড়”।
এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে “আমি সমাপ্তির জন্য লড়াই করব, এবং আমি দক্ষিণ ক্যারোলিনার অ্যাটর্নি জেনারেলকে বের করে আনব, কারণ তিনি মহিলাদের এবং শিশুদের এবং অনেক কারণে রাজ্যে অন্ধ দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি আমাকে এটি করতে বাধ্য করতে পারেন।”
ম্যাস, ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন হাউস ফ্লোরে একটি বোমাশেলের বক্তৃতায় অভিযোগ করেছেন যে উইলসন তার এবং অন্যান্য মহিলাদের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের প্রমাণ উপেক্ষা করেছেন। তার ঘন্টাব্যাপী বক্তৃতায়, ম্যাস তার প্রাক্তন বাগদত্তা সহ চারজনকে যৌন অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ছিলেন।
উইলসন ম্যাসের অভিযোগকে তীব্রভাবে অস্বীকার করে বলেছিলেন যে এই সময়ে “যে অভিযোগটি আমার কাছে কখনও করা হয়নি – আমার অফিসে কেউ নেই।”
উইলসন এক সপ্তাহ আগে ফক্স নিউজকে দেওয়া এক বিবৃতিতে যুক্তি দিয়েছিলেন যে “ন্যান্সি ম্যাস একজন মিথ্যাবাদী যিনি তার উদার ভোটদানের রেকর্ড থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য মনোযোগ দেওয়ার জন্য কিছু করবেন। আমি আমাদের দেশে সেবা করেছি এবং আমার বেসামরিক কেরিয়ারকে শিশুদের সুরক্ষার জন্য উত্সর্গ করেছি।”
“তার আক্রমণগুলি আবারও স্পষ্টতই মিথ্যা এবং তার উদার এজেন্ডা থেকে কেবল একটি বিভ্রান্তি,” তিনি যোগ করেছেন। “দক্ষিণ ক্যারোলিনা পরিবারগুলির এমন একজন গভর্নর দরকার যারা আমাদের মূল্যবোধের জন্য লড়াই করবেন, এমন কেউ নয় যে তাদের রাজনৈতিক লাভ এবং সামাজিক মিডিয়া ক্লিকের জন্য আপস করবে।”
এবং উইলসনের প্রচারটি হাইলাইট করেছে যে ম্যাসের কংগ্রেসনাল জেলার প্রতিটি শেরিফ গভর্নরের পক্ষে তার প্রচারকে সমর্থন করেছে।
17 বছর বয়সে উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বাদ পড়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সিটিডেলের কর্পস অফ ক্যাডেটসের কর্পস -এর প্রথম মহিলা স্নাতক হওয়ার আগে একটি ওয়াফল হাউসে কাজ করেছিলেন, তিনি ২০২০ সালে কংগ্রেসে নির্বাচন জিতেছিলেন। তিনি ডেমোক্র্যাটিক রেপ।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০১ 2016 সালের রাষ্ট্রপতি প্রচারে কাজ করা ম্যাসে Jan জানুয়ারী, ২০২১ সালে মার্কিন ক্যাপিটলের উপর হামলার আশেপাশে তাঁর পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, যখন ট্রাম্প সমর্থকরা ২০২০ সালের নির্বাচনে এখন-ফর্মার রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের বিজয়ের কংগ্রেসনাল শংসাপত্রকে সমর্থন করার চেষ্টা করেছিলেন।
ট্রাম্প যখন ২০২২ সালে পুনরায় নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন তখন ম্যাসের বিরুদ্ধে প্রাথমিক চ্যালেঞ্জারকে সমর্থন করেছিলেন, তবে তিনি সফলভাবে পুনরায় নামকরণ এবং পুনরায় নির্বাচন জিতেছিলেন।
তৎকালীন-ফর্মার রাষ্ট্রপতিকে শ্রেণিবদ্ধ নথিগুলি মিস করার জন্য অভিযুক্ত করার পরে ম্যাস পরে ট্রাম্পের প্রতিরক্ষায় এসেছিলেন। এবং তিনি ২০২৪ সালের রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রাইমারিগুলিতে ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিলেন, কারণ তিনি দক্ষিণ ক্যারোলিনা প্রাক্তন গভর্নর নিক্কি হ্যালি সহ প্রতিদ্বন্দ্বীদের একটি বিশাল ক্ষেত্রের শীর্ষে ছিলেন।
জিওপি -র বিষয়ে ট্রাম্পের আঁকড়ে, হোয়াইট হাউসকে জিততে তার 2024 জয়ের জন্য ধন্যবাদ, আগের চেয়ে শক্তিশালী, এবং জিওপি মনোনয়নের দৌড়ে তাঁর অনুমোদনগুলি অত্যন্ত প্রভাবশালী।
তিনি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে অবতরণ করতে পারেন কিনা জানতে চাইলে ম্যাস ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন, “আমি যদি তার সমর্থন অর্জন করতে পারি তবে আমি খুব কঠোর পরিশ্রম করব।”
এবং তার প্রচার প্রচারের ভিডিওতে, ম্যাস ট্রাম্পের একটি ক্লিপ ব্যবহার করে একটি বক্তৃতায় তাকে “যোদ্ধা” বলে ডাকে এবং যোগ করে যে “যখন তিনি কোনও কিছুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখন তিনি শক্ত।”
ম্যাস সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সাংস্কৃতিক ইস্যুতে কঠোর ঝুঁকেছে, ডেমোক্র্যাটিক রেপ। ডেলাওয়্যার সারাহ ম্যাকব্রাইড, কংগ্রেসের প্রথম প্রকাশ্য হিজড়া সদস্য, হাউসে মহিলাদের রেস্টরুমগুলি ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে এই অভিযোগের নেতৃত্ব দিয়েছেন।
এবং ম্যাস, তার প্রচার প্রচারে, তাকে “জৈবিক বাস্তবতা এবং র্যাডিকাল লিঙ্গ এজেন্ডা বন্ধ” বলে অভিহিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
“কোনও শিশু ভুল শরীরে জন্মগ্রহণ করে না। কোনও ছেলে মেয়েদের লকার রুমে অন্তর্ভুক্ত নয় And এবং কোনও কিশোরী মেয়েকে স্কার্টে একটি ছেলের কাছে তার বৃত্তি হারাতে হবে না,” তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন। “আমি ইতিমধ্যে দক্ষিণ ক্যারোলিনা স্কুলগুলিতে এই জাগ্রত আদর্শটি বন্ধ করে দেওয়া শুরু করেছি এবং এই আপত্তিজনক আদর্শকে অন্ত্রের জন্য এবং এটিকে রাষ্ট্রের বাইরে পাঠানোর জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে আরও কিছু করব।”