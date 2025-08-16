দক্ষিণ খোরসানের 2 বঞ্চিত গ্রামের জন্য বীমা কভারেজ – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

মেহর সংবাদদাতার মতে, শনিবার সকালে মিডিয়ার সাথে একটি সাক্ষাত্কারে মেহদী খাজেই আরবদের মতে ۱۰۹۹ পল্লী ও উপজাতি সামাজিক বীমা -এর যোগ্য ক্লায়েন্টরা ঘোষণা করেছেন, যোগ করেছেন যে এই পদক্ষেপটি সামাজিক বীমা সমর্থন এবং নিম্ন -আয়ের পরিবারের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ছাতা সম্প্রসারণের লক্ষ্য ছিল।
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: বার্ষিক বীমা প্রিমিয়ামের জন্য ত্রাণ কমিটি কর্তৃক 3 বিলিয়ন এবং 2 মিলিয়ন টোম্যানকে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
খাজাইই বলেছিলেন যে ত্রাণ কমিটির বিচার নীতিগুলির কাঠামোর মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের তিনটি মূল লক্ষ্য রয়েছে, বলেছে যে গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্য নির্দিষ্ট আয় ছাড়াই টেকসই সমর্থন তৈরি করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি করা অন্যতম লক্ষ্য।
ইমাম খোমিনি ত্রাণ কমিটির ডেপুটি প্রধানের মতে, দক্ষিণ খোরাসান বলেছেন: “প্রকল্পের প্রকল্পগুলি অবসর, অক্ষমতা এবং পেনশন সহ বীমা পরিষেবাগুলি থেকে উপকৃত হতে পারে।
খাজায়ে বলেছেন: ত্রাণ কমিটি এই জাতীয় উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা, অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা এবং বঞ্চিত পরিবারের ক্ষমতায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
তিনি বলেছিলেন: বর্তমানে দক্ষিণ খোরাসান ত্রাণ কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় ২,6০০ পরিবার রয়েছে, যার মধ্যে ,, 600০০ গ্রামীণ অঞ্চলে বাসিন্দা।