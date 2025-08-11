You are Here
দক্ষিণ চীন সাগরে ফিলিপাইন নৌকা চালানোর সময় চীনা জাহাজগুলির সংঘর্ষ হয়

সোমবার দক্ষিণ চীন সাগরে একটি ফিলিপাইনের টহল নৌকাটি তাড়া করার সময় একটি চীনা নৌবাহিনীর একটি জাহাজ তার নিজস্ব কোস্ট গার্ডের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, ম্যানিলা এই সংঘর্ষের নাটকীয় ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করে জানিয়েছেন।

ফিলিপাইন কোস্টগার্ড কর্তৃক ১১ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে প্রকাশিত এবং নেওয়া এই হ্যান্ডআউট ভিডিওটি গ্রেপ্তার একটি চীনা নৌবাহিনীর জাহাজ (এল) এবং একটি চীনা কোস্টগার্ড শিপ (আর) এর মধ্যে একটি ঘটনা দেখিয়েছে যেমন দক্ষিণ চীন সাগরের বিতর্কিত স্কার্বোরো শোলের কাছে ফিলিপাইন ফিশারি নৌকা থেকে দেখা গেছে। দক্ষিণ চীন সাগরে ফিলিপিন্সের একটি টহল নৌকাটি তাড়া করার সময় একটি চীনা নৌবাহিনীর একটি জাহাজ তার কোস্টগার্ডের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, ম্যানিলা ১১ ই আগস্ট এই সংঘর্ষের নাটকীয় ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করে বলেছিলেন। হ্যান্ডআউট/ফিলিপাইন কোস্ট গার্ড (পিসিজি)/এএফপি দ্বারা ছবি।
ফিলিপাইন কোস্টগার্ড কর্তৃক ১১ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে প্রকাশিত এবং নেওয়া এই হ্যান্ডআউট ভিডিওটির স্ক্রিনশটটি একটি চীনা নৌবাহিনীর জাহাজ (বাম) এবং একটি চীনা কোস্টগার্ডের জাহাজ (ডান) এর মধ্যে একটি ঘটনা দেখিয়েছে যেমন ফিলিপাইনের ফিশারি শোলের কাছে স্কার্বোরো শোলের কাছে দেখা গেছে। ছবি: ফিলিপাইন কোস্ট গার্ড (পিসিজি)/এএফপি।

ফিলিপাইন কোস্টগার্ড এই অঞ্চলে জেলেদের সহায়তা বিতরণকারী নৌকাগুলি নিয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিযোগিতামূলক স্কার্বোরো শোলের কাছে এই ঘটনাটি ঘটেছিল, মুখপাত্র কমোডোর জে তারিয়েলা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

ম্যানিলা প্রকাশিত ভিডিওতে চীন কোস্টগার্ডের একটি জাহাজ এবং একটি বৃহত্তর জাহাজটি একটি উচ্চতর দুর্ঘটনার সাথে সংঘর্ষে 164 নম্বর বহনকারী একটি বৃহত্তর জাহাজ দেখিয়েছে।

ফিলিপাইন কোস্টগার্ডের পরে প্রকাশিত অতিরিক্ত ফুটেজ এবং ছবিগুলি দেখানো হয়েছে যে জর্জরিত চীনা জাহাজটি এখনও চালিত হয়েছে তবে এর পুরো ধনুকটি ভেতরের দিকে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে।

“(চীন কোস্টগার্ড ভেসেল) সিসিজি 3104, যা (ফিলিপিনো কোস্ট গার্ড জাহাজ) বিআরপি সুলুয়ানকে উচ্চ গতিতে তাড়া করে, (ফিলিপাইন) জাহাজের স্টারবোর্ড কোয়ার্টারের কাছ থেকে একটি ঝুঁকিপূর্ণ কসরত সম্পাদন করেছিল, যার ফলে পিএলএ (পিপলস লিবারেশন আর্মি) এর প্রভাব পড়েছিল,” তারিয়েলা এক বিবৃতিতে বলেছেন।

“এর ফলে সিসিজি জাহাজের পূর্বাভাসের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল, এটি এটিকে অনর্থক হিসাবে চিহ্নিত করে।”

পরবর্তী প্রেস ব্রিফিংয়ে, তারিয়েলা বলেছিলেন যে সংঘর্ষের ঠিক আগে ছোট চীনা পাত্রে থাকা ক্রু সদস্যরা তার সামনের অংশে দৃশ্যমান ছিল।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “আমরা নিশ্চিত নই যে তারা সংঘর্ষের আগে যে কর্মীদের সামনে ছিল তাদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল কিনা। তবে আমরা আশা করছি যে এই কর্মীরা ভাল অবস্থায় আছেন,” তিনি সাংবাদিকদের বলেন।

তারিয়েলা বলেছিলেন যে ফিলিপাইনের জাহাজের সহায়তার প্রস্তাবকে চীনা ক্রুরা “কখনও প্রতিক্রিয়া জানায় না”।

চীনা কোস্টগার্ডের মুখপাত্র গণ ইউ নিশ্চিত করেছেন যে সংঘর্ষের কথা উল্লেখ না করেই একটি সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে।

তিনি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “চীন কোস্টগার্ড আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছিল, তদারকি, বাইরে থেকে চাপ দেওয়া, ফিলিপাইনের জাহাজগুলিকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য অবরুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ সহ,” তিনি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রক এএফপি কর্তৃক এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত বা অস্বীকার করেনি।

সোমবারের এই ঘটনাটি দক্ষিণ চীন সাগরে চীন এবং ফিলিপাইনের মধ্যে একাধিক সংঘাতের মধ্যে সর্বশেষতম, যা বেইজিং প্রায় পুরোপুরি দাবি করেছে যে এই দাবির কোনও আইনি ভিত্তি নেই এমন একটি আন্তর্জাতিক রায় সত্ত্বেও।

বৈশ্বিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের 60 শতাংশেরও বেশি বিতর্কিত জলপথের মধ্য দিয়ে যায়।

আরও দেখুন: চীন হুমকির মধ্যে জাপান-ইউএস-ফিলিপাইন কোস্ট গার্ডরা সঙ্কট অনুকরণ করে

মর্নিং নিউজ কনফারেন্সে বক্তব্য রেখে ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি ফার্দিনান্দ মার্কোস বলেছেন, দেশটির টহল জাহাজগুলি রক্ষার জন্য এই অঞ্চলে “উপস্থিত থাকা অব্যাহত রাখবে”, পাশাপাশি ম্যানিলার সার্বভৌম অধিকারগুলিও অনুশীলন করবে, যা এটি তার অঞ্চলের অংশ হিসাবে বিবেচনা করে।

চীন ২০১২ সালে ফিলিপাইন থেকে চীন এটি দখল করার পর থেকে স্কার্বোরো শোল – রিফস এবং রকসের একটি ত্রিভুজাকার চেইন – দেশগুলির মধ্যে একটি ফ্ল্যাশপয়েন্ট ছিল।

দ্বন্দ্বের আগে, বিআরপি সুলুয়ানকে চীনারা “একটি জল কামান দিয়ে টার্গেট করা হয়েছিল” তবে “সফলভাবে” এটিকে এড়িয়ে গিয়েছিল, তারিয়েলার বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

