দখলকৃত জমিতে রাস্তাগুলি বন্ধ ছিল – তাবনাক

বিক্ষোভকারীরা দখলকৃত জমির আশেপাশের অনেক জায়গায় রুটগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন। জায়নিস্ট টিভি নেটওয়ার্ক ঘোষণা করেছে যে বিক্ষোভকারীরা গাড়িগুলির বিরুদ্ধে তেল আভিভের উত্তরে রানার চৌরাস্তাটি বন্ধ করে দিয়েছে।
জায়নিস্ট রেজিমের রেডিও এবং টেলিভিশন সংস্থাও ঘোষণা করেছে যে গাজা থেকে বন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কুইডের প্রবেশদ্বারের কুইডস প্রবেশদ্বারে বিক্ষোভকারীদের বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।
জায়নিস্ট মিডিয়াও যুদ্ধমন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ এবং কৌশলগত বিষয়ক মন্ত্রী রন ডেরিহ সহ বন্দীদের মুক্তির জন্য আবেদন করার জন্য মন্ত্রীদের সামনে বিক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। জায়নিস্ট টেলিভিশন নেটওয়ার্ক জানিয়েছে যে প্রায় পাঁচজন বিক্ষোভকারী শাসনের শিক্ষা মন্ত্রীর বাড়ির কাছে সমাবেশ করেছেন, ইয়াও কিশ দখলকৃত ভূমি কেন্দ্রের হুড হুসেন শহরে জড়ো হয়েছিল।
জায়নিস্ট রেজিমের রেডিও এবং টেলিভিশন সংস্থা গাজায় ইস্রায়েলি স্ত্রীকে উদ্ধৃত করেছে, ওমর মিরান: আজ কেবল একটি সূচনা, কারণ আমরা সংগ্রামকে আরও তীব্র করার চেষ্টা করছি।
একটি জরিপে হিব্রু পত্রিকা একটি জরিপে বলেছে যে গাজায় বন্দী ও সৈন্যদের উদ্ধারকে সমর্থন করার জন্য ইস্রায়েলির ৫ % ইস্রায়েলি আজকের ধর্মঘটে অংশ নিতে চাইছে। জরিপে এই জরিপে বলা হয়েছে যে ৫ % ধর্মঘট করতে চায় না, তবে তার লক্ষ্যগুলির সাথে একমত হতে চায়। 5 % আজকের ধর্মঘটে অংশ নিতে এবং এর লক্ষ্যগুলির সাথে একমত হতে চায়নি। ইস্রায়েলি বন্দীদের ঘোষণা করেছে যে রবিবার শাসন ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কয়েক হাজার মানুষ এই ধর্মঘটে জড়িত ছিল।
দখলকৃত অঞ্চলগুলিতে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রধান বলেছেন, “আমরা ইস্রায়েলকে বাঁচাতে দ্রুত নির্বাচনের দিকে পরিচালিত করার জন্য ধর্মঘটে অংশ নেব।” মন্ত্রিসভা বন্দীদের ত্যাগ করে এবং আমরা এই ধর্মঘটে জড়িত কারণ আমরা যুদ্ধের সমাপ্তি চাই।