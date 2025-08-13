দত্ত দরবারের 982 তম বার্ষিক উরসের 3 -দিনের উদযাপন শুরু হয়েছিল

লাহোর:
দত্ত গঞ্জ বখশের ৯৮২ তম বার্ষিক উরসের তিন দিনের উদযাপনকে উপ -প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার দ্বারা পুষ্পস্তবক দিয়ে উদ্বোধন করা হয়েছিল।
ইউআরএসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগাযোগ মন্ত্রী আবদুল আলিম খান, প্রাদেশিক মন্ত্রী বিলাল ইয়াসিন, উলেমা, মাশায়খ, সাজ্জদান ও তীর্থযাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠান উপলক্ষে, আধ্যাত্মিক দৃশ্যগুলি প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল। ঘরোয়া পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় বিষয় ও ধর্মীয় বিষয়ক অধিদফতর পর্যবেক্ষণের জন্য ১৪৪ টি সুরক্ষা এবং ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করেছে, একটি কন্ট্রোল রুমও স্থাপন করা হয়েছে যাতে দরবার অঞ্চল তদারকিতে থাকে।
চার হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে, ১১ টি ওয়াক থার উইগেট এবং ১১ টি ধাতব ডিটেক্টর আদালতে প্রবেশের পথে রক্ষায় রক্ষার জন্য সরবরাহ করা হয়েছে, দত্ত দরবারে স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাগুলির নারী ও জনগণের আড়ালে নেতৃত্বের কনস্টেবলদেরও সহায়তা করছেন।
পুলিশ অভ্যন্তরীণ রুটে পৃথক ওয়াকথ্রু গেটগুলিও সাজিয়েছে, অন্যদিকে আইন -শৃঙ্খলার জন্য বোমা নিষ্পত্তি স্কোয়াডও উপস্থিত থাকবে।