দম্পতির উইকএন্ড শখটি 4 মিলিয়ন ডলার আয় করে ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে

মিকি পপাত ফিনান্সে কাজ করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী ভিকি পপাত একজন শিক্ষক ছিলেন যখন তাদের উইকএন্ডের বাগান শখের ফলে তাদের অরল্যান্ডো, ফ্লোরিডা, বাড়ির উঠোনে ৮০ টিরও বেশি ফলের গাছ লাগানো হয়েছিল – এবং আবেগকে একটি ব্যবসায়ে পরিণত করার ধারণাটি ছিল।

চিত্র ক্রেডিট: প্ল্যান্টোগ্রামের সৌজন্যে। ভিকি পপ্যাট, বাম এবং মিকি পপ্যাট, ডান।

১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসিত মিকি বলেছেন, “আমি সমস্ত পরিবার ও বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে এসেছি (কারণ) আমি কি কখনও চেষ্টা করতাম না,” আমি অবাক হয়েছি (কারণ), “আমি অবাক হয়েছি? ‘ এবং তারপরে তারা বলত যে এটি তাদের কাছে সবচেয়ে ভাল স্বাদযুক্ত জিনিস ছিল “”

শীঘ্রই, সেই একই পরিবার এবং বন্ধুরা পপ্যাটকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তারা তাদের নিজস্ব ফলের গাছ রোপণ করতে সহায়তা করতে পারে কিনা। মিকি এবং ভিকি উভয়ই “উদ্যোক্তাদের একটি দীর্ঘ লাইন থেকে এসেছিলেন” এবং ব্যবসায়িক ধারণাটি মূল হতে শুরু করে। 2007 সালে, দম্পতি সর্বদাই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জোয়ারএকটি বিলাসবহুল ফলের গাছ উপহার দেওয়ার সংস্থা।

“এই ব্যবসাটি শুরু করতে, আমাদের আমাদের সমস্ত বিলাসবহুল আইটেম ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল।”

পপ্যাটগুলি ব্যবসায়ের জন্য নিজেকে পুরোপুরি উত্সর্গ করার জন্য তাদের দিনের কাজগুলি ছেড়ে দেয়। তারা তাদের সঞ্চয়গুলি ব্যবহার করে উদ্যোগটি বুটস্ট্র্যাপ করার পরিকল্পনা করেছিল, তাই এটি পাতলা হওয়ার সময় এসেছে – এবং কিছু কৌশলগত পদক্ষেপ তৈরি করেছিল।

“এই ব্যবসাটি শুরু করতে, আমাদের যে সমস্ত বিলাসবহুল আইটেম ছিল তা ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল,” ভিকি বলেছেন। “আমরা সমস্ত গাড়ি, লেক্সাস, জাগস, অভিনব পোশাকগুলি ঘুরিয়েছি। সবকিছু যেতে হয়েছিল। আমরা সবকিছু বিক্রি করে আমাদের ধারণাটি বুটস্ট্র্যাপ করেছিলাম।”

মিকি এবং ভিকি একটি ব্যবহারিক ব্যবসায়িক ক্রয়ের দিকে তৈরি অর্থ রেখেছিল: একটি $ 1,500 ফোর্ড একনোলিন ওয়ার্ক ভ্যান।

উইকএন্ডের প্রথম দিকে, এই দম্পতি উদ্ভিদের জন্য কৃষকদের বাজারগুলি ছড়িয়ে দিয়েছিল, বাজারটি পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কিনেছিল। পপ্যাটগুলি তাদের ভ্যানে সেই গাছগুলি লোড করে এবং গ্রাহকদের সন্ধানের জন্য ঘরে ঘরে চালিত করে। কখনও কখনও তারা তাদের সমস্ত বিকল্প প্রদর্শন করতে কারও ড্রাইভওয়েতে প্রায় 50 টির মতো গাছপালা সেট আপ করত। অবশেষে, ভিকি নির্বাচন প্রক্রিয়াটি প্রবাহিত করার জন্য তাদের অফারগুলির একটি বই তৈরি করেছিল।

তারা বলে যে “স্ব-শিক্ষিত” সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিপণনের দক্ষতা ছাড়াই তাদের দ্বারে দ্বারে কৌশল গ্রহণ করেছিলেন, তবে তারা যখন প্রয়োজন হয় তখন গাইডেন্সের জন্য “ইউটিউব বিশ্ববিদ্যালয়” এর দিকে ফিরে তারা কিছু শিখেছিলেন।

এই দম্পতির ব্যবসায়িক কার্ড মুদ্রণ এবং তাদের মানুষের দরজায় রেখে সাফল্য ছিল। যখনই পপ্যাটস সেই দিনগুলিতে ব্যবসায় সম্পর্কে তদন্ত পেয়েছিল, তারা এটি হাতে একটি বইতে রেকর্ড করেছিল – ক্লায়েন্টের নাম ট্র্যাক করে, কী ধরণের গাছ চায় এবং তারা কীভাবে ব্যবসায়ের বিষয়ে শুনেছিল।

“আমরা খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি প্রচুর গ্রাহকদের জন্য, এটি একটি পরীক্ষামূলক উপহার ছিল।”

প্ল্যান্টোগ্রামের গ্রাহক বেসের সাথে একের পর এক ব্যস্ততা অমূল্য প্রমাণিত হয়েছিল, যাতে লোকেরা কী চায় সে সম্পর্কে আরও জানতে পপ্যাটকে আরও জানতে দেয়।

মিকি বলেছেন, “আমরা খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি প্রচুর গ্রাহকদের জন্য, এটি একটি পরীক্ষামূলক উপহার ছিল,” মিকি বলেছেন। “তারা তাদের বাচ্চাদের সাথে, তাদের সন্তানদের, নাতি -নাতনিদের সাথে বেড়ে উঠছিল। তারা () প্রজন্মের উপহার ছিল কারণ এই গাছগুলি এখানে কয়েক দশক ধরে রয়েছে।”

তাদের ব্যবসায়ের প্রবর্তনের প্রায় এক বছর, পপ্যাটস একটি ওয়েব উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এটিও একটি পাতলা মানসিকতা দিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল। পপ্যাটগুলি কোনও বিকাশকারীকে নিয়োগ দেয়নি; তারা নিজেরাই ওয়েবসাইটটি তৈরি করেছিল। প্রাথমিকভাবে, ওয়েবসাইটটি কেবল তথ্যের উত্স ছিল। লোকেরা ব্যবসা সম্পর্কে আরও শিখতে পারে তবে তারা কোনও ক্রেডিট কার্ড ইনপুট করতে পারে না বা কোনও অর্ডার দিতে পারে না।

একজন বিশেষত নির্ধারিত গ্রাহক এটি পরিবর্তন করবে। জর্জিয়ার একজন মহিলা একটি নির্দিষ্ট গাছ চেয়েছিলেন যা তিনি অন্য কোথাও খুঁজে পেতে পারেননি এবং তিনি পপ্যাটগুলি এটি তার কাছে প্রেরণ করেছিলেন “অনড়”। তিনি তাদের একটি চেক পাঠিয়েছিলেন, এবং দম্পতি গাছটি চালানোর সর্বোত্তম উপায়টি বের করার চেষ্টা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত খালি শিকড়টিতে অবতরণ করে, যেখানে গাছের শিকড়গুলি খনন করা হয়, মাটি পরিষ্কার করা হয় এবং কোনও মাটি ছাড়াই পরিবহন করা হয়।

“এটি সেখানে পৌঁছেছে (এবং) সম্ভবত দেড় সপ্তাহের জন্য বেঁচে ছিল,” ভিকি স্মরণ করে। “এবং তারপরে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, ‘আমি আরও একটি চেক পাঠাচ্ছি I

এই দম্পতি তাদের বাবার সাথে পরামর্শ করেছিলেন, যাদের আরও কিছুটা যান্ত্রিক অভিজ্ঞতা ছিল, কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে সে সম্পর্কে। এই মস্তিষ্কের ঝড়গুলি প্রমিত শিপিং পদ্ধতির দিকে পরিচালিত করে যা প্ল্যান্টোগ্রামটি আজও প্রায় দুই দশক পরে ব্যবহার করে। মিকি বলেছেন যে সংস্থাটি তাদের পাত্রে গাছপালা জাহাজে পাঠায় এবং 99.9% সাফল্যের হার রয়েছে।

“আমি সবসময় বলি যখন আমাদের গাছপালা আসে এবং তারা সেই বাক্সটি এটিকে সরিয়ে নিয়ে যায়, (এটি) যেমন আপনার কাছে কোনও বাক্সে (লুকিয়ে থাকা) কেউ কীভাবে রয়েছে (এ) আশ্চর্য This এভাবেই আমাদের গাছপালা আসে কারণ পাতাগুলি বেরিয়ে আসে এবং তারা ঠিক এর মতো, ‘আমরা এখানে আছি,'” ভিকি বলেছেন।

“আমরা ড্রাইভারের আসনে থাকতে এবং সেই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে পছন্দ করি।”

প্ল্যান্টোগ্রাম তার ওয়েবসাইট লঞ্চ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন বৃদ্ধি উপভোগ করেছে, তবে শিপিংয়ের নতুন ক্ষমতা ব্যবসায়কে দেশব্যাপী গ্রাহকদের অর্জনের অতিরিক্ত উত্সাহ দিয়েছে। এই দিনগুলিতে, সংস্থাটি একচেটিয়াভাবে অনলাইনে রয়েছে এবং গত দেড় বছরে, প্ল্যান্টোগ্রামটি সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা নিয়ে ইউরোপ, এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্যে শিপিংয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করেছিল।

প্ল্যানটোগ্রামটি প্রতিষ্ঠান অনুসারে 2024 সালে $ 4.2 মিলিয়ন বার্ষিক উপার্জন দেখেছিল।

এমনকি তারা সফলভাবে ব্যবসায় বাড়ানোর সাথে সাথে পপ্যাটগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে বাইরের বিনিয়োগ গ্রহণ করা এড়িয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠাতা “সমস্ত সিদ্ধান্ত, সমস্ত জয় এবং সমস্ত ব্যর্থতার সমস্ত” উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চেয়েছিলেন।

মিকি বলেছেন, “আমি জানি এটি সমস্ত উদ্যোক্তাদের জন্য নয়,” তবে আমাদের জন্য, আমরা ড্রাইভারের আসনে থাকতে এবং সেই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে পছন্দ করি। কিছু ব্যবসায়ের সাথে, আপনি যখন বাইরের মূলধন নিয়ে আসেন, কখনও কখনও এটি প্রচুর স্ট্রিং এবং একটি (হ্রাস) শক্তি নিয়ে আসে। “

ভিকি সম্মত হন, যোগ করেছেন যে বুটস্ট্র্যাপিং তাদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা আরও তীক্ষ্ণ করার অনুমতি দিয়েছে-যার গুরুত্ব তিনি তার উদ্যোক্তা পিতামাতার কাছ থেকে প্রথম শিখেছিলেন।

“আমি আমার মা এবং বাবা (দ্য) মুহুর্তে সত্যিকারের সমস্যা সমাধানকারী হতে দেখেছি,” ভিকি ব্যাখ্যা করেছেন। “আপনি আরও অনেক স্পষ্টভাবে ভাবতে সক্ষম (এবং বলুন), ঠিক আছে, ভাল, আমরা এটি করতে হবে। আমাদের এখানে থেকে এখানে যেতে হবে। আমরা কীভাবে এটি করব? আমাদের কাছে এক্স পরিমাণ ডলার রয়েছে। আমরা কীভাবে এটি ব্যবহার করব? এবং আমরা প্রসারিত। “

প্ল্যানটোগ্রামে ২০২০ সালে মহামারীটির মধ্যে বিক্রি আরও একটি উত্সাহ দেখেছিল। দেশজুড়ে লোকেরা তাদের অভ্যন্তরীণ এবং বহিরঙ্গন স্থানগুলিতে গাছপালা বৃদ্ধি এবং আনার বিষয়ে আরও জানতে চেয়েছিল।

“আমাদের গাছপালা পাগলের মতো বেরিয়ে যাচ্ছিল, বিশেষত নিউ ইয়র্কে,” ভিকি স্মরণ করে। “এবং মহামারী সময়ের এই লোকেরা আজও বাগান করছে They তারা থামেনি। তারা এখনও তাদের চারপাশের বিষয়ে আরও সচেতন They তারা তাদের কার্বন পদচিহ্ন সম্পর্কে আরও সচেতন They তারা এখন সমস্ত কিছু সম্পর্কে আরও সচেতন।”

এই দিনগুলিতে, আমের গাছগুলি – যা বেছে নিতে 2 হাজারেরও বেশি জাতের গর্ব করে – জনপ্রিয়তায় বেড়ে চলেছে, এবং অ্যাভোকাডো এবং জলপাই গাছগুলিরও একটি মুহুর্ত রয়েছে, ভিকি নোট। তিনি বলেন, জলপাই গাছগুলি, তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীকী উপস্থাপনা সহ, বিশেষত কর্পোরেট উপহার দেওয়ার জায়গার মধ্যে বিশেষত গরম রয়েছে, তিনি বলেছেন।

“আপনি যদি এটি সম্পর্কে সত্যই গুরুতর হন তবে যান এবং লাইসেন্স পান” “

পপ্যাটগুলি বছরের পর বছর ধরে ব্যবসায়ের বিকাশ লাভ করতে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তাদের যারা তাদের শখ বা আবেগকে তাদের নিজস্ব উদ্যোগে রূপান্তর করতে চায় সে সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছে, তারা দুটি মূল পরামর্শ দেয়।

প্রথমত, কেবল আপনার ব্যবসায়িক ধারণা বিজ্ঞাপনের বিষয়ে কথা বলবেন না: পদক্ষেপ নিন।

তাদের মেয়ের সাথে সাম্প্রতিক কথোপকথনের সময়, যিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে প্ল্যানটোগ্রামটি ঠিক কীভাবে এসেছে, ভিকি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে একবার অনুপ্রেরণা শুরু হয়ে গেলে, তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে তারা ব্যবসায়ের লাইসেন্স অর্জন করতে নেমে গিয়েছিলেন – কোনও দ্বিধা নেই।

“আপনি যদি এটি সম্পর্কে সত্যই গুরুতর হন তবে যান এবং লাইসেন্স পান,” ভিকি বলেছেন। “একটি এলএলসি পান, একটি এস কর্পস পান। কিছু করুন And

অবশেষে, যখনই সম্ভব তখনই ঝুঁকির থাকার মানকে অবমূল্যায়ন করবেন না – সর্বোপরি, এটি সেই পদ্ধতির যা আজ প্ল্যান্টোগ্রামটি যেখানে রয়েছে তার ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

মিকি বলেছেন, “আমরা প্রতিটি পয়সা দেখেছি, (এবং) পাতলা হওয়া আমাদের লাভজনক হতে দেয়।”

