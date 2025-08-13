দম্পেট ধুফা: সত্য স্বাধীনতা সমস্ত মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্ত

রেপুব্লিকা.কম.আইডি, জাকার্তা-স্বল্প ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতার ৮০ তম বার্ষিকী, ডমপেট ধুফা বুধবার (৮/১৩/২০২৫) দক্ষিণে জাক্টে “বুনন একযোগে, দারিদ্র্য থেকে স্বাধীনতা উপলব্ধি” থিম সহ একটি জাতীয় চিত্র ধারণ করেছেন।
দম্পেট ধুফা বোর্ডের প্রধান আহমদ জুওয়াইনি বলেছিলেন যে বিশ্বের সর্বাধিক উদার দেশ হওয়া সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়া দাতব্য সহায়তা ফাউন্ডেশন (সিএএফ) সংস্করণটি এখনও দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে।
২০২৫ সালের মার্চ মাসে বিপিএসের তথ্যের ভিত্তিতে, ২৩.৮৫ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যে বাস করত, বিভাগে ২.৩৮ মিলিয়ন সহ দারিদ্র্য চরম।
বুধবার (৮/১৩) জাতীয় নেতা সরসেহান ইভেন্টে জুওয়াইনি বলেছিলেন, “আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে সত্যিকারের স্বাধীনতা যখন সমস্ত লোক দারিদ্র্যের ঝাঁকুনি থেকে মুক্ত থাকে,”
তিনি জানিয়েছিলেন, জাতীয় নেতৃবৃন্দ কর্মশালার মাধ্যমে দম্পেট ধুফা আশা করেছিলেন যে পদ্ধতিগত ও টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের ত্বরান্বিত করার জন্য এবং জনহিতকর ভূমিকাও ত্বরান্বিত করার জন্য একটি যৌথ প্রতিশ্রুতি জন্মগ্রহণ করেছিল।
একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে দানশীলতা ইসলাম যা উইন্ডু দাবা (32 বছর) এর চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ডমপেট ধুফা ক্রস -সেক্টরাল সমন্বয়ের গুরুত্ব দেখেন।
দম্পেট ধুফা প্রকাশ করেছেন যে ২০২৪ সালে তথ্য দেখিয়েছে যে জাকাত, ইনফাক, আলেজ এবং অন্যান্য ধর্মীয় সামাজিক তহবিল (জেডআইএস-ডিএসকেএল) সংগ্রহটি জাতীয়ভাবে আরপি ৪০.৫০৯ ট্রিলিয়ন পৌঁছেছে, আগের বছরের তুলনায় ২৫.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি রয়েছে।
জুওয়াইনি জোর দিয়েছিলেন যে জাতীয়তাবাদ এবং উদারতার চেতনা একটি বৃহত সামাজিক রাজধানী।
তিনি বলেন, “আমরা জাতির সমস্ত উপাদানকে কেবল সামাজিক পদক্ষেপই নয়, পরিবর্তনের একটি আন্দোলনকেও জাতির মর্যাদাকে উত্থাপন করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই।”
দম্পেট ধুফা বলেছিলেন যে এই ইভেন্টটি কেবল একটি কথোপকথন ফোরামই নয়, জাতীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়িক অভিনেতা, জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজের পদক্ষেপকে একত্রিত করার জন্য একটি গতি ছিল।
খুব পড়ুন: ইউফ্রেট নদী থেকে কতটি স্বর্ণ আসবে যতক্ষণ না আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর শান্তি থাকতে পারে) তাঁর লোকদের স্মরণ করিয়ে দেন?
একই জায়গায় কেন্দ্রীয় ইন্দোনেশিয়ান মসজিদ কাউন্সিলের (ডিএমআই) সেক্রেটারি জেনারেল (সেক্রেটারি জেনারেল) রহমাত হিদায়াত যোগ করেছেন যে ইন্দোনেশিয়ায় সারা দেশে ৮০০ হাজারেরও বেশি মসজিদ ছড়িয়ে পড়েছিল।
বিস্তৃত মসজিদ নেটওয়ার্ক নগর ও গ্রামীণ অঞ্চলে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ।
তাঁর মতে, একসাথে বুনন করে মসজিদটি সভ্যতার কেন্দ্র হতে পারে, ভাল মানুষের যোগ্যতা বাড়ানোর একটি মাধ্যম কঠোর দক্ষতা বা নরম দক্ষতা যাতে লোকেরা ক্ষমতায়িত এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়।