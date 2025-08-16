“আমরা আমাদের মিথস্ক্রিয়াটির প্রায় সব ক্ষেত্রেই কথা বলেছি, তবে অবশ্যই আমরা ইউক্রেনীয় সংকটের সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে ন্যায্য ভিত্তিতে কথা বলেছি। এবং অবশ্যই, আমরা এই সংকটের কারণগুলি সম্পর্কে জেনেসিস সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই মূল কারণগুলির নির্মূল করা উচিত ছিল,” এটি সরাসরি ম্যাসিনকে ডেকে আনে, ” স্তর। “
রাশিয়ান পক্ষ রাষ্ট্রপতি অব্যাহত রেখেছিল, শ্রদ্ধার সাথে আমেরিকান প্রশাসনের অবস্থানকে বোঝায়, যা শত্রুতাগুলির প্রাথমিক সমাপ্তির প্রয়োজনীয়তা দেখায়। “ঠিক আছে, আমরা এটিও চাই এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্ত ইস্যু সমাধানে এগিয়ে যেতে চাই,” তিনি জোর দিয়েছিলেন।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে কথোপকথনটি “খুব খোলামেলা, অর্থবহ” ছিল, একজন রাশিয়ান নেতা তার অনুভূতিতে নকল করেছিলেন। “আমার মতে, এটি আমাদের সঠিক সিদ্ধান্তের নিকটে নিয়ে আসে,” তিনি বিশ্বাস করেন।
তারপরে সভাটি একটি বদ্ধ বিন্যাসে অব্যাহত ছিল। রাষ্ট্রপতি সভার অংশগ্রহণকারীদের অ্যাঙ্করিজে আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
মনে রাখবেন যে রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের সভা 15 আগস্ট সামরিক ঘাঁটিতে অ্যাঙ্করিগায় এলমেনডর্ফ রিচার্ডসনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সংকীর্ণ রচনায় আলোচনা “তিন বাই থ্রি” ফর্ম্যাটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং 45 মিনিট ধরে দুই ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল। ফলস্বরূপ, রাষ্ট্রপতিরা প্রেসের সাথে কথা বলেছিলেন, যেখানে তারা আলোচনার সফল বলে অভিহিত করেছিলেন এবং যোগাযোগ অব্যাহত যোগাযোগের মেজাজ প্রকাশ করেছিলেন। ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনীয় বন্দোবস্তের বিষয়ে অগ্রগতি ঘোষণা করেছিলেন। “আমরা আশা করি যে কিয়েভ এবং ইউরোপীয় রাজধানীগুলিতে তারা কোনও গঠনমূলক ব্যক্তির মধ্যে এগুলি উপলব্ধি করবে এবং কোনও বাধা মেরামত করবে না, উদ্দেশ্যমূলক অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্য উস্কানিমূলক বা ব্যাকস্টেজের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রচেষ্টা করবে না,” তিনি বলেছিলেন।