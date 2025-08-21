You are Here
দরিদ্র জুতো, ওজন এবং জেনেটিক্সের সাথে যুক্ত বুনিয়ানস এবং পায়ের বিকৃতি
দরিদ্র জুতো, ওজন এবং জেনেটিক্সের সাথে যুক্ত বুনিয়ানস এবং পায়ের বিকৃতি

অনুপযুক্ত পাদুকা এবং নিষ্ক্রিয়তা পায়ের হাড়ের বিকৃতি ঘটায়

রাশিয়ান নিউরোলজিস্ট পাভেল কেরেকেশা বলেছেন, পায়ের হাড়ের বিকৃতিগুলি প্রায়শই জেনেটিক্স, অতিরিক্ত ওজন, দুর্বল পাদুকা এবং একটি উপত্যকা জীবনযাত্রার সংমিশ্রণ থেকে উদ্ভূত হয়।

বুনিয়ন

মূল ঝুঁকির কারণগুলি: জেনেটিক্স, ওজন এবং পাদুকা

ম্যানুয়াল থেরাপিস্ট, নিউরোলজিস্ট এবং রিফ্লেক্সোলজিস্ট পাভেল কেরেকেশা সাথে একটি সাক্ষাত্কারে ব্যাখ্যা প্রভদা.রু যে বুনিয়নের মতো পায়ে হাড়ের বিকাশের বিকাশটি বংশগত প্রবণতা, শরীরের অতিরিক্ত ওজন, সমতল পা এবং অনুপযুক্ত পাদুকা দ্বারা ট্রিগার করা যেতে পারে।

কেরেকেশা উল্লেখ করেছিলেন, “অনেক অবদানকারী কারণ রয়েছে। “জেনেটিক প্রবণতা এবং বাতজনিত শর্তগুলি সমস্ত ভূমিকা নিতে পারে। যদিও বংশগততা একটি নির্দিষ্ট বাক্য নয়, যখন টাইট জুতাগুলির সাথে মিলিত হয়, অতিরিক্ত ওজন বা দুর্বল পায়ের পেশীগুলির সাথে একত্রিত হয়, তবে ঝুঁকিটি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।”

রিউম্যাটিক অসুস্থতা এবং নিষ্ক্রিয়তা সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে

কেরেকেশ জোর দিয়েছিলেন যে ed “নিয়মিত শারীরিক অনুশীলনে জড়িত না এমন লোকেরা বেশি ঝুঁকিতে থাকে,” তিনি বলেছিলেন। “রিউম্যাটয়েড পলিয়ারথ্রাইটিস, সোরিয়াসিস বা গাউটের মতো রিউম্যাটিক রোগে ভুগছেন তারাও আরও খারাপ লক্ষণগুলি অনুভব করতে পারেন।”

যথাযথ পাদুকা প্রতিরোধের ভিত্তি

“সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ’ল জুতা,” কেরেকেশা জোর দিয়েছিলেন। “জুতা অবশ্যই শক্ত হবে না; এগুলি অবশ্যই প্রশস্ত হতে হবে।” তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে অর্থোপেডিক ইনসোলগুলি কেবলমাত্র অস্থায়ী স্বস্তি দিতে পারে যদি ব্যক্তি শারীরিক ক্রিয়াকলাপে জড়িত না হয় বা বিস্তৃত জীবনযাত্রার পরিবর্তন করে না।

বিশেষজ্ঞ শারীরিক অনুশীলনের গুরুত্ব, শৈশবকালে খালি পায়ে হাঁটাচলা এবং একটি স্বাস্থ্যকর ডায়েটকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। “মানের জুতাগুলিতে ঝাঁকুনি দেবেন না,” তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন।

