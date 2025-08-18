You are Here
দরিদ্র তরুণরা সাক্ষরতায় অগ্রসর হয়
দরিদ্র তরুণরা সাক্ষরতায় অগ্রসর হয়

জরিপ কাজ এবং অধ্যয়নের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখায়, যারা উভয় ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখতে পারেন তাদের জন্য

সংক্ষিপ্তসার
কার্যকরী নিরক্ষরতা সূচক (আইএনএএফ) 2,554 জন লোক শুনেছে। 65%সহ একীভূত সাক্ষরতার সর্বোচ্চ অনুপাত 15 এবং 29 বছর বয়সী তরুণদের মধ্যে যারা কাজ করে এবং অধ্যয়ন করেন। অন্যদিকে, কার্যকরী নিরক্ষরতা স্কুল এবং কাজের বাজারের বাইরে 4 যুবকের মধ্যে 1 জনের মধ্যে পৌঁছেছে।




ফেডারেল জেলার শ্রমবাজারের প্রস্তুতিতে তরুণরা। প্রশিক্ষণ কাজ শুরু করার একটি উপায়।

ছবি: টনিয়া রেগো/আব

জাতীয় জরিপটি আবারও দেখায় যে, কাজ এবং অধ্যয়ন করতে সক্ষম হওয়ার বিশাল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, যে যুবকরা দুটি কর্ন তৈরি করে তারা আরও ভাল ট্রাম্পে রয়েছে এবং আরও ভাল, অধ্যয়ন চালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তারা কার্যকরী নিরক্ষরতা সূচক (প্রযুক্তিগত অভিব্যক্তিতে “একীভূত সাক্ষরতার সাথে” রয়েছে (ইনফ)।

এই ভাই এবং খনিগুলি প্রতিনিধিত্ব করে 16% এর মধ্যে তরুণদের 15 এবং 29 বছর যার “দীর্ঘতর পাঠ্যের বোঝার এবং ব্যাখ্যা করার দক্ষতা” এবং “আরও জটিল ক্রিয়াকলাপ” এর ক্ষমতা রয়েছে। আনা লিমা, সমন্বয়কারী ইনফতিনি বলেছেন যে “তারা ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে তারা তাদের সাক্ষরতার ক্ষেত্রেও এগিয়ে চলেছে।”

তবে এটি কোনও ধরণের কাজ নয় যা রানকে সমর্থন করে। বেশিরভাগ দরিদ্র যুবক যারা ঘরোয়া সেবায় কাজ করেন সামান্য শিক্ষিত: 19% কার্যকরী নিরক্ষর এবং 46% প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। অন্য প্রান্তে, যারা বেসরকারী খাতের কর্মচারী তাদের মধ্যে 53% একীভূত সাক্ষরতা রয়েছে।



ফেডারেল জেলার শ্রমবাজারের প্রস্তুতিতে তরুণরা। প্রশিক্ষণ কাজ শুরু করার একটি উপায়।

ছবি: ফার্নান্দো ফ্রেজো/আব

পাঁচজনের মধ্যে একজন যুবক পড়াশোনা করেন না এবং কাজ করেন না। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই কেবল সাক্ষরতার প্রাথমিক স্তরের রয়েছে এবং 18% কার্যকরী নিরক্ষরতার পরিস্থিতিতে রয়েছে। মহিলাদের মধ্যে42% অধ্যয়ন বা কাজ করে না, একই অবস্থায় পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি, 17% সহ।

সাক্ষরতা পৃথক এবং সাক্ষরতার পরিপূরক

গবেষণাটি একটি আকর্ষণীয় ধারণা নিয়ে আসে যা মানো বা মিনা যখন সেখানে ঘটে তখন কী ঘটে তা ব্যাখ্যা করে, কোন ধরণের শেষটি কখনও ছাড়েনি মিরি মিরিমএকটি ট্রাম্প খুলে স্যান্টো আমারোতে, কেন্দ্রে আসতে শুরু করে, তারপরে রাতে কলেজে প্রবেশ করে। জীবন পরিবর্তিত হয়, মাথা অগ্রগতি করে, একটি গুণগত লাফ রয়েছে যা কেবল লক্ষ লক্ষ পেরিফেরিয়ালকে একটি কৃপণ এবং মধ্যম জীবন থেকে বাঁচায়।

গবেষণা এটি ব্যাখ্যা করে। এই ধারণা “সাক্ষরতা“, যা traditional তিহ্যবাহী” সাক্ষরতার “সমার্থক নয়।সাক্ষরতা“ফার্মে রোলস, বাস, নতুন বন্ধু, নতুন বায়ু, নতুন চ্যাট সহ” ” ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ার্ল্ড নতুন ভাষাগুলি শেখার, জীবনের অন্যান্য দিকগুলিতে বিকাশ সরবরাহ করে, “ইনফের সমন্বয়কের সংক্ষিপ্তসার জানায়।



