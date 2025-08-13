দরিদ্র শর্তযুক্ত ছেলের মম অস্বীকার করেছেন এসএনএ বলে যে তিনি ‘লড়াই ছাড়া হাল ছাড়ছেন না’

জুনিয়র শিশুদের শুরু করার মাত্র দু’সপ্তাহ আগে তাদের পাঁচ বছরের ছেলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্কুল সমর্থন সুরক্ষিত করার জন্য একটি মেথ পরিবার হৃদয় বিদারক যুদ্ধে আটকে রয়েছে।
মেলিসা মাহন (ডানসানি থেকে 39) বলেছেন যে তিনি তার ছেলে কিয়ান (৫) এর জন্য “লড়াই ছাড়াই হাল ছাড়ছেন না”, যিনি টয়লেটে যাওয়ার সময় তাকে অসম্পূর্ণ এবং সাহায্যের উপর নির্ভরশীল রেখে গেছেন এমন একটি বিরল এবং অযোগ্য অবস্থার সাথে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
কিয়ান আগস্টের শেষে ডানসানি জাতীয় বিদ্যালয়ে স্কুল শুরু করার কথা রয়েছে, তবে একটি বিশেষ প্রয়োজন সহকারী (এসএনএ) এ অ্যাক্সেসের জন্য তার আবেদনটি গত বছর অস্বীকার করা হয়েছিল।
তাঁর পরিবার বিশেষ শিক্ষার জন্য জাতীয় কাউন্সিলের (এনসিএসই) মাধ্যমে সিদ্ধান্তের জন্য কয়েক মাস ব্যয় করেছেন, তবে মাত্র কয়েক সপ্তাহের সাথে তারা এখনও জানেন না যে আপিল সফল হয়েছে কিনা।
মেলিসা বলেছিলেন, “আমরা সবকিছু করেছি, এবং আমি তার পক্ষে লড়াই ছাড়াই হাল ছাড়ছি না, কারণ তিনি কেবল জাহান্নাম এবং ফিরে এসেছেন,” মেলিসা বলেছিলেন। “হাসপাতালটি বলেছে যে আমরা তাকে সাড়ে পাঁচ বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছি। স্কুলে যাওয়ার জন্য আমাদের কেবল এই সামান্য সামান্য সহায়তা প্রয়োজন, কারণ তিনি একটি শিক্ষার দাবিদার, এবং আমরা সত্যিই চাই যে তিনি একটি সাধারণ ছোট ছেলে হন।”
মেলিসা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে এনসিএসই এখন এসএনএকে মঞ্জুর করে, ইতিমধ্যে খুব দেরি হতে পারে।
“কিয়ান অসম্পূর্ণ এবং টয়লেটে যাওয়ার জন্য সহায়তা প্রয়োজন তবে তিনি সেই ব্যক্তিকে জানেন না যে তাকে এই বিষয়ে সহায়তা করছেন। এটি একটি ছোট ছেলের জন্য একটি গভীর ব্যক্তিগত এবং সংবেদনশীল জিনিস,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
“আপনি কেবল শেষ মুহুর্তে কাউকে প্যারাসুট করতে পারবেন না এবং আশা করতে পারেন যে জটিল একটি শিশু এটির সাথে ঠিক আছে। আমরা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করছি এবং এখন আমরা কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই স্কুলের প্রথম দিনটি ঘুরে দেখছি।
“যদি এসএনএ না আসে তবে আমাকে নিজে স্কুলে আসতে স্ট্যান্ডবাইতে থাকতে হবে That’s এটি টেকসই নয়, এবং এটি তাঁর বা শিক্ষকদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত নয়।”
তার চিকিত্সার চাহিদা থাকা সত্ত্বেও মেলিসা বলেছেন কিয়ান একটি উজ্জ্বল, বহির্গামী শিশু যিনি তার সমস্ত বন্ধুদের মতো স্কুল শুরু করতে মরিয়া।
“তিনি স্কুল সম্পর্কে এতটাই উচ্ছ্বসিত। তিনি প্রতি অন্য দিন তাঁর ইউনিফর্মের চেষ্টা করছেন। তবে আমরা কীভাবে তাকে ব্যাখ্যা করব যে তাকে টয়লেটে যেতে সহায়তা করার জন্য কেউ সেখানে থাকবে না?
“এটি বেসিকগুলি It’s এটি মর্যাদার বিষয়ে এবং সিস্টেম তাকে ব্যর্থ করছে।”
এনসিএসই গত বছর এসএনএ আওয়ারের জন্য পরিবারের মূল অনুরোধটি অস্বীকার করেছিল এবং একটি আপিল জমা দেওয়ার সময় মেলিসা বলেছে যে তাদের সম্পূর্ণ লম্বা অবস্থায় রেখে গেছে।
“আমরা সবকিছু, চিঠি, মেডিকেল রিপোর্ট, বিশেষজ্ঞের ইনপুট করেছি এবং আমরা এখনও কয়েক সপ্তাহের সাথে অন্ধকারে আছি” “
কিয়ান 2020 সালে কোভিড 19 মহামারীটির উচ্চতার সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে পৃথিবীতে তাঁর যাত্রা সাধারণ ছাড়া আর কিছু ছিল।
কিয়ানের আগে মেলিসা পাঁচ মাসের মধ্যে পাঁচ বছরের মধ্যে ছয়টি বিধ্বংসী গর্ভপাতের মুখোমুখি হয়েছিল এবং তাকে বলা হয়েছিল যে তিনি আর কখনও কল্পনা করবেন না।
পলিসিস্টিক ডিম্বাশয় সিন্ড্রোমের সাথে নির্ণয় করা, তিনি এবং তার অংশীদার মার্ক গগান যখন 2019 এর গ্রীষ্মে, মেলিসা আবিষ্কার করেছিলেন যে তিনি গর্ভবতী ছিলেন তখন কখনও বাবা -মা হওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।
মেলিসা স্মরণ করে বলেছিলেন, “তিনি আমাদের অলৌকিক ঘটনা।
“তিনি নিখুঁত ছিলেন, তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি তার ফিডগুলি বমি করতে শুরু করেছিলেন এবং একটি মল পাস করেননি। পরের রাতের মধ্যে তিনি নিবিড় যত্নে ছিলেন।”
কিয়ানকে আমাদের লেডির চিলড্রেনস হাসপাতাল, ক্রামলিনে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যেখানে একটি বায়োপসি প্রকাশ করেছিল যে তিনি হিরশস্প্রুংয়ের রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এটি একটি বিরল জন্মগত অবস্থা যা 5,000 শিশুদের মধ্যে মাত্র 1 জনকে প্রভাবিত করে।
এর অর্থ তার অন্ত্রের কিছু অংশ প্রয়োজনীয় স্নায়ু কোষ অনুপস্থিত ছিল, যার ফলে তার পক্ষে সাধারণত বর্জ্য পাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।
“আমরা বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা যা কিছু করেছি তার পরে, আমাদের অলৌকিক বাচ্চা এখন তার জীবনের জন্য লড়াই করছে।”
2020 সালের জুলাইয়ে, কিয়ান তার অন্ত্রের আক্রান্ত অংশটি অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে একটি বড় টান দিয়েছিল। পাঁচ ঘন্টা অপারেশন সফল হয়েছিল, তবে যাত্রা শেষ হয়নি।
অস্ত্রোপচার সত্ত্বেও কিয়ান বিপজ্জনক অন্ত্রের বাধা এবং জটিলতায় ভুগতে থাকে।
২০২২ সালে, মাত্র দু’বছরে, তিনি তীব্র পেটে ব্যথা এবং বমি বমিভাব বিকাশের পরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন – তার হজম ব্যবস্থার মাধ্যমে সঠিকভাবে না চলার ফলস্বরূপ।
“তিনি ২০২২ সালে বিপজ্জনকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এটি ছিল একটি ভয়াবহ সময়,” মেলিসা বলেছিলেন। “আমরা তাকে আবার প্রায় হারিয়েছি। এই সময়ে হাসপাতালটি আলাদা পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।”
চিকিত্সকরা বোটক্সকে তার অন্ত্রের মধ্যে ইনজেকশন দিয়েছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে অসম্পূর্ণতা প্ররোচিত করার জন্য, পেশীগুলি যথেষ্ট পরিমাণে শিথিল করে স্টুলকে আটকা পড়ে না গিয়ে অবাধে পাস করতে দেয়।
মেলিসা ব্যাখ্যা করেছিলেন, “এই সিদ্ধান্তটি তার জীবন বাঁচিয়েছিল।
“এ কারণেই স্কুলে তার একেবারে সমর্থন প্রয়োজন This এটি তিনি নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে বা পরিচালনা করতে পারেন এমন কিছু নয়। আমরা তার জন্য এটি বেছে নিই না। তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এটি করা হয়েছিল।”
মেলিসা বলেছেন যে কিয়ানের প্রথম বছরগুলির সংবেদনশীল সংখ্যা এবং তার অবস্থা পরিচালনার প্রতিদিনের দাবীগুলি প্রচুর পরিমাণে হয়েছে, তবে এখন সবচেয়ে বড় লড়াই হ’ল আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যা তাঁর মতো শিশুদের সহায়তা করার কথা বলে মনে করা হয়।
“আমি ইতিমধ্যে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে লড়াই করেছি। এখন আমাকে লড়াই করতে হচ্ছে যাতে তিনি মর্যাদা এবং সমর্থন নিয়ে স্কুলে যেতে পারেন? এটা ঠিক নয়।”
“আমরা বিশ্বের জন্য জিজ্ঞাসা করছি না। আমরা আমাদের ছেলেকে টয়লেটে যেতে সাহায্য করার জন্য একজনকে বলছি।”
একটি টুইস্টে কেউ আসতে দেখেনি, মেলিসা এবং মার্ক 2024 সালে আরেকটি অলৌকিক বাচ্চাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন – এলা, এখন দশ মাস বয়সী।
“আমরা কখনই ভাবিনি যে আমরা একবার বাবা -মা হব, দু’বার একা থাকব। এলা সম্পূর্ণ চমক ছিল But
বিদ্যালয়ের শুরুর তারিখটি হিমের সাথে সাথে মেলিসা আশঙ্কা করে যে সিস্টেমটি ইতিমধ্যে কিয়ানকে ব্যর্থ করেছে এবং এনসিএসই যে সিদ্ধান্ত নেয় না কেন, এটি “খুব সামান্য, খুব দেরী” হবে।
“এমনকি যদি আমরা এখন এসএনএ পাই, তবে কিয়ানকে প্রয়োজনীয় আস্থা তৈরির সময় নেই। একজন অপরিচিত লোক তাকে টয়লেটে যেতে সহায়তা করে এমন কিছু নয় যা তিনি কেবল প্রথম দিনেই গ্রহণ করতে পারেন।”
মেলিসা বলেছেন, “বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় তিনি পাঁচ বছরে বেশি সময় কাটিয়েছেন। তবে তিনি কখনও হাল ছাড়েননি He
“তিনি একটি সাধারণ জীবনের দাবিদার। তিনি স্কুলে যাওয়ার যোগ্য।
এনসিএসই এবং ডানসানি এনএসকে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে।