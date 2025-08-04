দশ পাঠ অ্যাজটেকস আজ আমাদের শেখাতে পারে | সেবাস্তিয়ান পুরসেল

টিতিনি প্রাচীন অ্যাজটেকগুলি সাধারণত আজকের স্বনির্ভর গুরুদের সাথে গোষ্ঠীভুক্ত হয় না। তবে তাদের দর্শন, প্রথম দিকের বিজয়ী রেকর্ডগুলিতে সংরক্ষিত, আধুনিক জীবনের জন্য আশ্চর্যজনকভাবে তীক্ষ্ণ সরঞ্জাম সরবরাহ করে। স্টোইসিজম বা বৌদ্ধধর্মের বিপরীতে, যা অভ্যন্তরীণ প্রতিবিম্বকে উন্নত জীবনের পথ হিসাবে জোর দেয়, অ্যাজটেকরা বিশ্বাস করেছিল যে আপনার চারপাশ, আপনার সম্পর্ক, আপনার দেহ এবং বক্তৃতা দিয়ে আপনার শুরু করা উচিত। তাদের দৃষ্টিতে, জ্ঞান বাইরে শুরু হয়। জীবনের লক্ষ্যগুলি স্পষ্ট করে এমনগুলি দিয়ে শুরু করে তাদের “বাহ্যিক পথ” থেকে 10 টি পাঠ এখানে রয়েছে।
1 আপনি আসলে সুখের পরে নন, আপনি কেবল মনে করেন আপনি
সুখের সাধনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে লেখা হয়। এরিস্টটল এর আগে আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে তার ভূমিকা সম্পর্কে খণ্ড লিখেছিলেন। যদিও এটি আমাদের সংস্কৃতিতে একটি প্রধান ধারণা, অ্যাজটেকস আরও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল। “সুখ”, যখন এটি আমাদের সাধারণ অর্থ থেকে প্রবাহিত কিছু জটিল ধারণা না হয়, ক্ষণস্থায়ী এবং এর বিপরীত অনুসরণ করে: ব্যথা বা কমপক্ষে ক্লান্তি।
এর অর্থ “সুখ” জীবনের উপযুক্ত লক্ষ্য নয়, যদিও এটি প্রথমে প্রশংসনীয় দেখায়। আপনি যা সত্যই চান তা সমৃদ্ধ কিছু এবং তারা এটিকে মূলের সাথে তুলনা করেছে: আপনার দেহ, মন, সমাজ এবং প্রকৃতিতে দৃ ly ়ভাবে ভিত্তি করে। আমরা আমাদের বন্ধুবান্ধব এবং আমাদের বাচ্চাদের জন্য ত্যাগ করি, সর্বোপরি, এবং আমরা মনে করি আমাদের জীবন এটির জন্য আরও ভাল। এটাই ঠিক অ্যাজটেক পয়েন্ট।
2 যে জিনিসগুলি জীবনকে জীবনযাত্রার মূল্যবান করে তোলে সেগুলিও এটি ভঙ্গুর করে তোলে
একটি দ্বিতীয় ধারণা, যা স্টোইসিজম এবং বৌদ্ধধর্মে কিছু প্রকাশ খুঁজে পায়, তা হ’ল আপনি এমন একটি জীবন যাপনের পরে যা অদম্য। এটি ধারণাটি যে আপনি যদি একজন ভাল ব্যক্তি হন তবে আপনার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির কোনওটিই জীবনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা দ্বারা এমনকি ট্র্যাজেডির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না।
অ্যাজটেকরা একমত হবে না। জীবনের সেরা জিনিসগুলি যেমন প্রেম, সততা এবং ন্যায়বিচার, আপনাকে ব্যথার জন্যও প্রকাশ করে। মেক্সিকোতে জনগণের বিপ্লবী এমিলিয়ানো জাপাতা যিনি নাহুয়াতলে সাবলীল ছিলেন এবং তাঁর লোকদের প্রতি অনুগত ছিলেন, তিনি তার মূল্যবোধকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে অস্বীকার করেছিলেন বলে অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। অ্যাজটেক নীতিশাস্ত্র এই উত্তেজনাকে আলিঙ্গন করে: এর অর্থ ঝুঁকি জড়িত পছন্দগুলি থেকে উদ্ভূত হয়। একটি ভাল শিকড় জীবন তাত্পর্যপূর্ণ দামের অংশ হিসাবে হার্টব্রেক গ্রহণ করে।
3 জ্ঞানী তাদের জন্য চিন্তা করবেন না
এটি ভাবতে লোভনীয় যে আপনি যদি কেবল যথেষ্ট স্মার্ট হন তবে আপনার সমস্ত উত্তর থাকতে পারে। আমরা ভিড়ের চেয়ে ভাল জানেন এমন “একাকী নেকড়ে” ব্যক্তিকে মূল্যবান করে তোলার ঝোঁক। তবে অ্যাজটেকসের জন্য, আপনি যদি বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের একটি স্বাস্থ্যকর সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকেন তবে আপনাকে “একা যেতে” হবে না। আদর্শভাবে, ভাল গ্রুপগুলিতে ভাল চিন্তাভাবনা করা হয়।
অ্যাজটেকস কাঠামোগত গোষ্ঠী আলোচনা করে, যেখানে এমনকি তরুণদেরও কণ্ঠস্বর ছিল, যদিও অভিজ্ঞতা ওজন বহন করে। তারা পরামর্শ দেবে যে আপনি নিজের “সিদ্ধান্তের বৃত্ত” তৈরি করতে পারেন এবং আপনাকে চ্যালেঞ্জ এবং সমর্থনকারী লোকদের সাথে আপনার লক্ষ্যগুলি পরীক্ষা করতে পারেন। আপনি যদি একা ভাবছেন তবে আপনি সম্ভবত আপনার সেরাটি ভাবছেন না।
4 দুর্দান্ত সাহস ছোট জিনিস থেকে আসে
Colon পনিবেশিক সময়কালে অ্যাজটেক বীরত্বের গল্পগুলি হ’ল লেজিয়ান। উদাহরণস্বরূপ, দেখা যাচ্ছে যে কর্টসের একটি পুত্র ছিল, যার নাম মার্টন, একজন স্থানীয় মহিলার সাথে। যদিও মার্টিনের সাথে ভাল আচরণ করা উচিত ছিল, তবে তাঁর (ইন) বিখ্যাত পিতা মারা যাওয়ার কিছু সময় পরে তাকে রাজনৈতিক সুরক্ষায় বঞ্চিত করা হয়েছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাকে দখল করে এবং মিথ্যা স্বীকারোক্তি উস্কে দেওয়ার প্রয়াসে তাকে বর্বর নির্যাতন সহ্য করতে বাধ্য করেছিল। মার্টন কখনও দেননি।
যদিও এই ধরণের ধৈর্য্যের আধ্যাত্মিক আংশিকভাবে কোনও ব্যক্তির সহজাত ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে রয়েছে, মার্টন সম্ভবত অ্যাজটেকরা বারবার ছোট কষ্টের মাধ্যমে সাহস জাগিয়ে তোলে এমন কিছু উপায় শিখতে পারে। তারা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনুকূলিত হয়নি। তারা তাদের বাচ্চাদের ভোর হওয়ার আগে ঝাড়ু, ভারী লগ বহন করতে এবং দেরিতে থাকতে শিখিয়েছিল। তবে এই অনেক ছোট ছোট কেটে তারা তাদের কাজ করার সময় কীভাবে গান করতে হবে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালনা করতে শিখিয়েছিল। সাহস ছোট শুরু হয় এবং শক্তিশালী বৃদ্ধি পায়।
5 সামাজিক দুর্বলতা আজীবন স্থিতিশীলতা তৈরি করে
আমরা অন্যের অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে একটি পৃথিবীতে বাস করি। তবুও, আপনি যদি নিজের জীবনযাপন করতে চান, এবং “তারা” আপনাকে নেতৃত্ব দিতে বলে না জীবনকে না করে তবে আপনাকে “তাদের” উপেক্ষা করতে শিখতে হবে। একইভাবে, আপনি যদি নিজের স্ব-মূল্যবোধের মান সংরক্ষণ করতে ভালভাবে বাঁচতে চান তবে আপনাকে সত্যিকারের মূল্য কী তা শিখতে হবে। একজন পিতা নথিভুক্ত করেছেন কারণ তিনি গর্বের সাথে তার পুত্রকে লালন -পালনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের কথা বর্ণনা করেছেন, কখনও শস্যও চুরি করেননি।
আপনি কৌশলগত দুর্বলতার মাধ্যমে এই দক্ষতা তৈরি করতে পারেন। হালকা বিব্রতকর কিছু করার চেষ্টা করুন। এটি বিশ্রী হয়ে গেলে সত্য কথা বলুন। আপনার সামাজিক মুখোশ স্লিপ করতে দিন। এভাবেই আপনি “তাদের” দৃষ্টিতে কিছুটা দূরত্ব অর্জনের চেষ্টা করতে পারেন।
6 উইলপাওয়ার একটি জিনিস নয়, এটি তিনটি
স্নাতক স্কুলে আমি লক্ষ্য করেছি যে একটি প্যারাডক্স ছিল যে কয়েক ঘন্টা ক্লান্তিকর অধ্যয়নের জন্য আমার কোনও সমস্যা ছিল না, তবে কেউ যদি আমার সামনে কোনও কুকি রাখেন তবে আমি আমার ডায়েটিংয়ের লক্ষ্যে গুহ্য করব। অ্যাজটেকস এমন একটি পদ্ধতির গ্রহণ করেছে যা এই প্যারাডক্সটি সমাধান করে। ইচ্ছাশক্তি তিনটি রূপে আসে:
ড্রাইভ (উচ্চ-তীব্রতা ক্রিয়া),
স্থায়িত্ব (ধারাবাহিক প্রচেষ্টা), এবং
শৃঙ্খলা (প্রলোভনের প্রতিরোধ)।
বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের জন্য আপনার বিভিন্ন সরঞ্জাম প্রয়োজন। প্লাবিত বেসমেন্টে দৌড়ানো দেরী-রাতের কেক প্রতিরোধের মতো নয়। আপনার তিনটিই প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার।
7 যখন পথে, পথে থাকা সহজ হয়
ধারাবাহিক ক্রিয়া আরও ধারাবাহিক ক্রিয়া জাগ্রত করে। অ্যাজটেকের শিক্ষার্থীরা সূর্যোদয়ের আগে প্রতিদিন ভেসে যায় এবং তাদের ঘরগুলি পরিষ্কার রাখে। আজ, এটি কোনও বিদেশী ভাষায় প্রতিদিন 15 মিনিট ব্যয় করছে বা আপনার বিছানা তৈরি করছে। যাই হোক না কেন, আরও ধারাবাহিক ক্রিয়া তৈরির জন্য আপনার নতুন প্রচেষ্টাটিকে বিদ্যমান অভ্যাসের দিকে ঝুঁকুন।
8 এগুলি বন্ধ করার জন্য আপনার অভ্যাস অনুশীলন করতে হবে
অ্যাজটেকরা তাদের দেহ লজ্জা না করে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য উপবাস করেছিল। উপবাস ভোজনের সাথে জুটিবদ্ধ ছিল এবং শৃঙ্খলা অনুশীলনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, প্রলোভনের বিরোধিতা করে এমন এক ধরণের ইচ্ছাশক্তি। লক্ষ্যটি ছিল আপনার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি উচ্চ-স্তরের সচেতনতা। উদাহরণস্বরূপ, আপনি খেয়াল করতে পারেন যে ক্ষুধা অসীমভাবে নির্মাণের পরিবর্তে তরঙ্গগুলিতে আসে। আবেগের মতো তৃষ্ণা, আপনি কী আশা করবেন এবং কেন আপনি সহ্য করবেন তা যদি জানেন তবে তা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।
9 আপনার ঠোঁটগুলি আপনার মনকে প্রাক-ফ্রেমগুলি অতিক্রম করে
অ্যাজটেকস অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধের সাথে বাইরের অভ্যাসগুলি সারিবদ্ধ করার একটি উপায় হিসাবে “সঠিক বক্তৃতা” জোর দিয়েছিল। শব্দগুলি, একবার কথা বলার পরে, আপনার মনকে চিন্তার নির্দিষ্ট ফ্রেমে ঠেকান। সুতরাং তারা বাচ্চাদের ইচ্ছাকৃতভাবে, সত্যবাদী, নম্রভাবে এবং গসিপ এড়াতে কথা বলতে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। রবার্ট সিয়ালদিনির মতো আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। আপনি কী বলছেন তা আপনি কীভাবে ভাবছেন তা সূক্ষ্মভাবে পুনরায় তৈরি করে। সুতরাং সাবধান হন: আপনার শব্দগুলি চিন্তাভাবনাগুলি যোগাযোগ করে এবং আপনার প্রত্যাশাগুলি ক্যালিব্রেট করে।
10 কেন জ্ঞানী বাহ্যিক পথ অনুসরণ করে
অ্যাজটেকরা বিশ্বাস করেছিল যে জ্ঞান আত্মবিশ্বাসের সাথে নয়, অভ্যাস, আচার এবং পরিবেশের সাথে শুরু হয়। আপনার স্থান পরিষ্কার করুন। যত্ন সঙ্গে কথা বলুন। অভিপ্রায় নিয়ে খাওয়া। আপনার শরীরকে প্রশিক্ষণ দেয় এবং আপনার মনকে সংযুক্ত করে এমন অভ্যাসগুলি তৈরি করুন। আপনি যেমন করেন, আপনার অভ্যন্তরীণ জগতটি প্রান্তিককরণে আসে।
আপনার ঘরটি যথাযথভাবে সেট করার আগে আপনার আত্মার সমাধান করার দরকার নেই। প্রকৃতপক্ষে, বাইরের পথটি কেবল আপনার অভ্যন্তরীণ শান্তিতে পৌঁছানোর উপায় হতে পারে।