‘দস্যুরা উন্মুক্ত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, এটি নীরবতার জন্য সময় নয়’-প্রাক্তন-গুবারের প্রার্থী গভর্নর মুটফওয়াংকে ডেকেছেন

মালভূমি রাজ্যের লেবার পার্টির (এলপি) প্ল্যাটফর্মের প্রাক্তন গভর্নরশিপ প্রার্থী, যোহানা ইল্পওয়ান মার্গিফ, সন্ত্রাসী ও দস্যুরা বেশ কয়েকটি সম্প্রদায়কে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ায় এবং তাদের জমি দখল করে চলেছে বলে গভর্নর কালেব মুটফওয়াংকে নীরব থাকার অভিযোগ করেছে।
নাইজা নিউজ রাজ্যের বোক্কোস স্থানীয় সরকার অঞ্চলে ওয়াজিরি মোশিরে থাকা মার্গিফ রবিবার একটি বিবৃতিতে এই মন্তব্য করেছেন বলে জানিয়েছেন যে, শোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রতি মুত্তফওয়াংয়ের অনির্বচনীয় আশ্বাস আক্রমণকারীদের উত্সাহিত করেছে।
এলপি সর্দার আরও অভিযোগ করেছে যে মোশিরের লোকদের হত্যা করতে এবং তাদের জমি দখল করার জন্য অপরাধী পালকদের দ্বারা প্লট রয়েছে।
মার্গিফ মালভূমি জুড়ে গ্রামগুলিতে হত্যাকাণ্ড ও অভিযানের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে তারা আর এলোমেলো নয় বরং পৈতৃক খামার জমি দখলের জন্য সাবধানতার সাথে কার্যকর করা কৌশল।
তাঁর মতে, সুসজ্জিত ফুলানি পশুপালকরা মালভূমির কৃষিক্ষেত্রের কমপক্ষে ৪০ শতাংশ কৃষক জমি দখল করার নির্ভুলতা এবং মারাত্মক অভিপ্রায় নিয়ে কাজ করছেন, তাদের উন্নত অস্ত্রগুলি শোষণ করে নিরস্ত্র ও প্রতিরক্ষাবিহীন সম্প্রদায়গুলিকে সরকারের নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা তাদের ভাগ্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
তিনি আরও সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং প্রতিটি মালভূমি নাগরিককে তাদের নিদ্রা থেকে উঠতে, আত্মতৃপ্তি থেকে বিরত রাখতে এবং অস্তিত্বের হুমকির মুখোমুখি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি যোগ করেছেন, “এটা আমার হৃদয়কে ভেঙে দেয় যে গভর্নর কালেব মুটফওয়াং তার পরিদর্শনকালে শোকের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রতিশ্রুতিগুলি এখনও পূরণ করতে পারেননি।
“আজ, পালকরা একটি উন্মুক্ত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, এবং মুশিরের প্রধানমন্ত্রী, আমার লোকেরা এখন তাদের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য। এটি নীরবতার কোনও সময় নেই।
“আমাদের অবশ্যই এমন নেতাদের কাছ থেকে ite ক্যবদ্ধ এবং জরুরি ব্যবস্থা দাবি করতে হবে যারা তাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব ভুলে গেছেন বলে মনে হয়।”
© 2025 নাইজা নিউজ, পোল্যান্স মিডিয়া ইনক এর একটি বিভাগ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন [email protected]