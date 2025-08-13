You are Here
দাঙ্গা রোধে হাই প্রোফাইলের মামলায় সন্দেহভাজনদের জাতিগততা উন্মোচন করতে পুলিশ বলেছিল ইউকে | খবর

ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস জুড়ে পুলিশ বাহিনীকে বলা হয়েছে যে কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তির জাতিগততা এবং জাতীয়তা প্রকাশ করতে বলা হয়েছে যখন এটি ব্যাধি হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। গত গ্রীষ্মে সাউথপোর্ট হত্যাকারী অ্যাক্সেল রুডাকুবানার ন্যূনতম তথ্য প্রকাশের জন্য পুলিশ সমালোচিত হওয়ার পরে নতুন ল্যান্ডমার্কের নির্দেশিকাগুলি এসেছে, যা হিংসাত্মক দাঙ্গার জন্ম দিয়েছে।

শীর্ষ কর্মকর্তারা এখন মিথ্যা তথ্য প্রচারিত হয়ে গেলে বা জনস্বার্থে উচ্চতর হলে সন্দেহভাজনদের বিশদ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে তারা তাদের অভিবাসন স্থিতি যাচাই করবে না কারণ এটি হোম অফিসের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য।

যেমন রিপোর্ট ডেইলি মেলগত গ্রীষ্মে রুডাকুবানা গ্রেপ্তারের পরে স্বচ্ছতার অভাবের জন্য মিরসাইড পুলিশ সমালোচিত হয়েছিল। মিথ্যা গুজব তার জাতিগততা সম্পর্কে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে, যা সারা দেশ জুড়ে সহিংস ব্যাধি এবং অশান্তির দিকে পরিচালিত করে।

জাতীয় পুলিশ চিফস কাউন্সিলের নতুন অন্তর্বর্তীকালীন দিকনির্দেশনা চালু হওয়ার আগে, পুলিশ বাহিনী সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার হওয়ার পরে কেবল কোথায় এবং কখন তাদের আটক করা হয়েছিল তার বয়স সরবরাহ করেছিল। সন্দেহভাজনকে চার্জ করার পরে, তাদের নাম, জন্ম তারিখ এবং ঠিকানা প্রকাশ করা হয়।

জাতীয় পুলিশ চিফস কাউন্সিলের ডেপুটি চিফ কনস্টেবল স্যাম ডি রেয়া বলেছেন: “আমরা গত গ্রীষ্মের ব্যাধি চলাকালীন এবং সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি হাই-প্রোফাইলের মামলায় দেখেছি, পুলিশ পাবলিক ডোমেইনে যে তথ্য পুলিশ প্রকাশ করেছে তা থেকে কী হতে পারে, বাস্তব-বিশ্বের পরিণতি কী হতে পারে।

“আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের প্রক্রিয়াগুলি সোশ্যাল মিডিয়া অনুমানের যুগে উদ্দেশ্য হিসাবে উপযুক্ত এবং যেখানে তথ্য বিস্তৃত চ্যানেল জুড়ে অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত ভ্রমণ করতে পারে।

“বিশৃঙ্খলা এবং ভুল বিবরণগুলি শূন্যতা ধরে রাখতে পারে। বৃহত্তর জনস্বার্থের বিষয়গুলি সম্পর্কে এই ভ্যাকুয়ামটি পূরণ করা আমাদের পক্ষে ভাল পুলিশ কাজ।

“এই নির্দেশিকাটির সাথে আমাদের লক্ষ্য হ’ল আমরা কীভাবে এই তথ্যের প্রতিবেদন করি তার সাথে আরও বেশি ধারাবাহিকতা প্রদান করা। আমরা যতটা ন্যায্য, ধারাবাহিক এবং স্বচ্ছ হওয়া আমরা এই তথ্যের সুনির্দিষ্ট উত্স হিসাবে পুলিশিংয়ের প্রতি আস্থা উন্নত করতে পারি – আমাদের সমস্ত সম্প্রদায়কে প্রক্রিয়াটিতে আরও নিরাপদ করে তুলতে।”

মে মাসে লিভারপুল এফসি ভিক্টোরি প্যারেডে একটি গাড়ি ভিড় করার পরে একটি “লিভারপুল অঞ্চল থেকে একজন” 53 বছর বয়সী সাদা ব্রিটিশ ব্যক্তি “গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তা নিশ্চিত করার জন্য মিরসাইড পুলিশ দ্রুত অভিনয় করার সময় পুলিশি কৌশলগুলির পরিবর্তনটি স্পষ্ট হয়েছিল। তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় জল্পনা কল্পনা এড়াতে সন্দেহভাজনদের জাতিগততা এবং জাতীয়তা প্রকাশ করেছে।

কলেজ অফ পলিসিংয়ের চিফ এক্সিকিউটিভ স্যার অ্যান্ডি মার্শ বলেছিলেন: “এটি মিরসাইড পুলিশ কর্তৃক একটি ভাল সিদ্ধান্ত এবং ভাল অনুশীলন ছিল। বাহিনীকে পুলিশিংয়ের উদ্দেশ্যটি পরিবেশন করলে এইভাবে তথ্য প্রকাশের ক্ষমতা দেওয়া হয়।”

তিনি আরও যোগ করেছেন: “এই নির্দেশিকাগুলি সন্দেহভাজনদের সম্পর্কে যারা চার্জ করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে তবে এটি পুলিশ কর্তৃক যথাসম্ভব উন্মুক্ত এবং স্বচ্ছ হওয়ার পক্ষে এটি যথেষ্ট পদক্ষেপ, এমন একটি উপায়ে যা একটি সুষ্ঠু বিচারের অধিকারকে প্রভাবিত করে না, যাতে আমরা জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখতে পারি, বিশৃঙ্খলা মোকাবেলা করতে এবং এর থেকে উদ্ভূত সম্প্রদায়ের উত্তেজনা হ্রাস করতে পারি।

“আমরা যা করতে পারি না তা হ’ল প্রত্যেকের তথ্য যা আমাদের মালিকানাধীন নয়, তা যাচাই করা হয় না।

মার্চ মাসে একটি স্বাধীন নজরদারি দ্বারা শেষ হয়েছিল যে রুদাকুবানা সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যগুলি ভাগ করে নিতে ব্যর্থতা “বিপজ্জনক কল্পকাহিনী” তৈরি করেছিল যা দাঙ্গা থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং সোসাইটি অফ এডিটররা দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে আরও বেশি উন্মুক্ততা এবং স্বচ্ছতার জন্য লড়াই করেছে।

হোম অফিসের এক মুখপাত্র বলেছেন: “জনসাধারণ এবং পুলিশ তাদের বাহিনী, কখন, কেন এবং কীভাবে তথ্য প্রকাশ করা হয় এবং বৈধ ও বাধ্যতামূলক কারণগুলি রোধ করার প্রয়োজন হতে পারে সে সম্পর্কে আরও স্পষ্টতা চায়,” তারা বলেছিল।

“হোম অফিস ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সাথে সম্পর্কিত অভিবাসন সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের অনুমোদনের মাধ্যমে সেই প্রচেষ্টাটিকে সমর্থন করবে, যেখানে এটি করা উপযুক্ত, এবং যেখানে পুলিশ এটির জন্য অনুরোধ করেছে। সমস্ত মামলা অবশ্যই পুলিশ এবং সিপিএসের সাথে পরামর্শের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

“সরকার ফেব্রুয়ারির শেষে আইন কমিশনকেও বিচারের আগে প্রকাশ্যে যা বলা যেতে পারে তার সাথে অবজ্ঞার আইনকে ঘিরে তার পর্যালোচনার উপাদানগুলিকে গতি বাড়িয়ে তুলতে বলেছিল। ‘

