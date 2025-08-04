দাদা -দাদীর বাড়িতে আগুন! রেস্তোঁরা ক্ষতি আছে

মধ্যে পোলানকো প্রতিবেশীরা যখন দুর্দান্ত দেখল তখন আজ সকালে তীব্র গতিশীলতা ছিল একটি রেস্তোঁরা থেকে আগত ধূমপান কলামসুতরাং তারা জরুরী নম্বর 911 এ পরিস্থিতি রিপোর্ট করেছে।
আগুনের উদ্ভব লা কাসা দে লস আবুয়েলোস রেস্তোঁরামিগুয়েল হিডালগোয়ের মেয়রের অফিসের মোলিয়ার স্ট্রিট নম্বর 345 এ অবস্থিত। টাকুবা স্টেশনের ফায়ার বিভাগের উপাদানগুলি তত্ক্ষণাত্ জরুরী পরিস্থিতিতে অংশ নিতে এবং রান্নাঘরের অঞ্চলে শুরু হওয়া আগুনে আক্রমণ করতে গিয়েছিল।
আগুনের সময় রেস্তোঁরাটির কর্মচারীরা নিরাপদে থাকার জন্য সম্পত্তিটি উচ্ছেদ করে। মেক্সিকান রেড ক্রসের কর্মীরাও জরুরি অবস্থার কারণে যে কোনও ঘটনার বিষয়ে সতর্ক হতে ঘটনাস্থলে এসেছিলেন।
ছবি: রিকার্ডো ভটেলা
এক ঘন্টার জন্য দমকলকর্মীরা আগুন রোধ করতে এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করতে কাজ করেছিল এবং ঝুঁকি ও নাগরিক সুরক্ষার ইনটেককিউএল পরিচালনার সচিবালয়ের ব্যক্তিগত হবে যা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন করার জন্য দায়বদ্ধ হবে এবং যাচাই করবে যে এটির পরিচালনার জন্য এটির সমস্ত ডকুমেন্টেশন রয়েছে।
লা কাসা দে লস আবুয়েলোস রেস্তোঁরাটির কার্যক্রমগুলি নতুন নোটিশ না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল, মূলধন কর্তৃপক্ষের মতে, যারা আগুনের উদ্ভব কী তা নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের মতামত কার্যকর করার জন্য এই অঞ্চলটি বন্ধ করে দিয়েছিল।
ছবি: রিকার্ডো ভটেলা
জরুরী অবস্থায় কোনও আহত লোকের খবর পাওয়া যায়নি, কেবল রেস্তোঁরাটির ক্ষতি।
ভিজেসিএম