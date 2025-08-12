দাপো অ্যাবিওডুন সিলস জবেঙ্গা ড্যানিয়েলের বাসভবন, হোটেলগুলি ধ্বংসের হুমকির মাঝে সংকট বাড়ছে

ওটুনবা গবেঙ্গা ড্যানিয়েল এবং আগতদের মধ্যে রাজনৈতিক লড়াই, ড্যাপো অ্যাবিওডুন সোমবার, রাজ্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুমতি কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা সাগামু জোনাল অফিসের কর্মকর্তারা প্রাক্তন গভর্নরের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্পত্তি বাতিল করে দিয়েছেন।
রাজ্য সরকারী সংস্থা গত সপ্তাহে আসোলুডেরো কোর্ট, সম্মেলনের হোটেলগুলি এবং সাগামু সরকারী সংরক্ষিত অঞ্চলে (জিআরএ) এর সংযুক্তিগুলিতে লঙ্ঘন ও ধ্বংসের একটি নোটিশ আটকে দিয়েছে।
এই উন্নয়নটি দুটি অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি) বিগভিগের মধ্যে একটি অনুভূত রাজনৈতিক পার্থক্যের অংশে আসছে, বিশেষত ওগুন ইস্টে তাদের সিনেটরিয়াল উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি উদ্বেগ হিসাবে 2027 সালে এসেছে।
“আমাদের পূর্ববর্তী নোটিশের লঙ্ঘনের সিক্যুয়েল, কাজ বন্ধ করার নোটিশ, এবং আপনার উপর পরিবেশিত হওয়ার নোটিশ, আপনার বিকাশ, আপনার বিকাশ, সম্পত্তি, সম্পত্তিটি তার ধ্বংসের জন্য অবিলম্বে প্রস্তুতিমূলকভাবে সিল করা হয়েছে।
“দয়া করে মনে রাখবেন যে কর্তৃপক্ষ আপনার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ কোনও ক্ষতির জন্য দায়বদ্ধ হবে না বা সম্পত্তির সময়কালে, উন্নয়ন সীলমোহিতের সময়কালে ক্ষতিপূরণের জন্য দাবি করবে না।
বিজ্ঞপ্তিতে লেখা আছে, “আপনাকে সতর্ক করা হয়েছে যে কোনওভাবেই এটি দিয়ে সীল বা টেম্পারটি না ভাঙ্গতে বা না দেওয়ার জন্য।”
এদিকে, মিডিয়া প্রাক্তন গভর্নরের সাথে সহায়তাকারী স্টিভ অলিড, সোমবার এই উন্নয়নের বিষয়ে নিউজম্যানদের ব্রিফ করার সময়, প্রাক্তন গভর্নরের প্রাঙ্গনে আক্রমণ করার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত গেস্টাপো শৈলীর নিন্দা জানিয়েছে।
“আমরা আপনাকে প্রথম হাত, সম্পত্তি দেখার জন্য আজ আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি এবং সত্যিকার অর্থে এই সম্পত্তিটি কোনও জনস্বার্থে লঙ্ঘন করেছে বা দখল করেছে কিনা তা নির্ধারণ করে।
“এই জায়গাটি 2004 সালে নির্মিত হয়েছিল, যা 21 বছর আগে। তখন প্রশ্নটি হল, তারা কেন একই দিনে দুটি নোটিশ পেস্ট করেছিল? লঙ্ঘনের একটি বিজ্ঞপ্তি এবং একই দিনে নোটিশ ছাড়ার বিজ্ঞপ্তি, এবং এটি একটি সূক্ষ্ম ধ্বংসযজ্ঞের নোটিশ নিয়ে এসেছিল 3 দিনের মধ্যে শূন্য করতে আমাদের জিজ্ঞাসা করে।
“এমনকি রাজ্যের ২০২২ সালের শারীরিক পরিকল্পনা, নগর উন্নয়ন, পুনর্জন্ম এবং বিল্ডিং প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট আইন লঙ্ঘন জারি করার এবং একই সাথে নোটিশ ছাড়ার জন্য সরবরাহ করে না।
“আইনটি ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনায় অস্থায়ী সম্পত্তি হ্রাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত মালিকদের ধরে রাখার কোনও বিধানও করে না।
“গভর্নর অ্যাবিওডুন বিশৃঙ্খলা এবং বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছেন। আমরা তার ইপেরুর বাসভবনে একটি লঙ্ঘনের নোটিশ দেখতে চাই,” অলিড বলেছিলেন।