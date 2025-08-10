দাফন নাকি শ্মশান? আরলিন্ডো ক্রুজের বিদায় কেমন হবে তা সন্ধান করুন

ক্যারিওকা সাম্বিস্তার 8 66 এ শুক্রবার, 8 এ মারা গেলেন
সংক্ষিপ্তসার
Samb 66 বছর বয়সে মারা যাওয়া সাম্বিস্তা আরলিন্ডো ক্রুজকে এই রবিবার, ১০, জারদিম দা সৌদাদে কবরস্থানে দাফন করা হবে, জনসাধারণের জন্য বরখাস্ত এবং সাম্বা চক্রের আকারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।
শুক্রবার, ৮, on 66 বছর বয়সে মারা যাওয়া গায়ক আরলিন্ডো ক্রুজের মৃতদেহটি এই রবিবার, ১০, রিও ডি জেনিরোর পশ্চিম অঞ্চলের সুলাকাপের জার্দিম দা সৌদাদে কবরস্থানে দাফন করা হবে।
গুরিম ফর্ম্যাটে বিদায় থাকা সাম্বিস্তার – বিশেষ সাম্বা হুইল সহ, আবেগ, পার্টি এবং শ্রদ্ধায় পূর্ণ, তিনি ঠিক যেভাবে চেয়েছিলেন – সকাল 11 টায় তাকে সমাহিত করা হবে।
পরিবারের সদস্যদের মতে, নিকটতমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি মুহূর্ত থাকবে, তবে বিদায়টি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
আরলিন্ডো ২০১ 2017 সাল থেকে দুর্বল স্বাস্থ্যের সাথে ছিলেন, যখন তিনি হেমোরজিক স্ট্রোকের (স্ট্রোক) ভোগেন। সেই সময় শিল্পী প্রায় দেড় বছর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেই থেকে তিনি এই রোগের সিকোলেট নিয়ে কাজ করেছেন এবং বেশ কয়েকটি হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। শিল্পী আর নিজেকে উপস্থাপন করেন না।
শুক্রবার বিকেলে শিল্পীর স্ত্রী বাবি ক্রুজ দ্বারা মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল। তিনি এপ্রিল থেকে রিওর পশ্চিম জোনে বারা ডি’অর হাসপাতালে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মৃত্যুর কারণ ছিল একাধিক অঙ্গ ব্যর্থতা।
