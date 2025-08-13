You are Here
দাবাং দিল্লির শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ এবং প্রো কাবাডি 2025 এর জন্য হুমকি
News

দাবাং দিল্লির শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ এবং প্রো কাবাডি 2025 এর জন্য হুমকি

দাবাং দিল্লি পিকেএল 12 -এ বেঙ্গালুরু বুলসের বিরুদ্ধে তাদের প্রচার শুরু করবেন।

প্রো কাবাডি লিগের মরসুমের ৮ টি চ্যাম্পিয়ন ডাবাং দিল্লি গত মৌসুমে সেমিফাইনালে দুর্ঘটনার পরে পিকেএল শিরোপা পুনরায় দাবি করতে আগ্রহী হবে। তারা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অন্যতম ধারাবাহিক দল। দিল্লি আগের ছয়টি পিকেএল মরসুমের প্রত্যেকটিতে প্লে অফে পৌঁছেছিল।

পিকেএল 12 দেখতে পাবে দাবাং দিল্লি তাদের প্রধান কোচ হিসাবে জোগিন্দর নরওয়ালের সাথে চালিয়ে যান। তার শিক্ষাদানের অধীনে, দিল্লি গত মৌসুমে অন্যতম প্রভাবশালী দল ছিল। ২২ টি খেলায় ১৩ টি জয়ের সাথে, দিল্লি-ভিত্তিক সাজসজ্জা ১১ টি মৌসুমে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, তারা সেমিফাইনালে পাটনা পাইরেটসের কাছে হেরে যাওয়ার আগে।

ডাবাং দিল্লির পিকেএল সিজন 12 নিলামে ব্যস্ততম সময় ছিল, কারণ তারা দুই দিনের ইভেন্টে 16 জন খেলোয়াড় কিনেছিল। ৪.৮৯৯ কোটি টাকা ব্যয় করে দিল্লি একটি শক্তিশালী স্কোয়াড একত্রিত করেছিলেন যা তাদের বেশিরভাগ ঘাঁটি covered েকে রাখে।

এই বিষয়টি মাথায় রেখে, আসুন পিকেএল 12 ক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে দিল্লির শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক।

দাবাং দিল্লির টিম প্রোফাইল-

শক্তি

পিকেএল 11 এ অ্যাকশন ইন আশু মালিক

দাবাং দিল্লির বৃহত্তম শক্তি হ’ল তাদের আক্রমণকারী এবং ডিফেন্ডারদের গুণমান এবং অভিজ্ঞতা। প্রো কাবাডি সিজন 8 এর বিজয়ীরা তাদের চূড়ান্ত বিড ম্যাচ (এফবিএম) কার্ডটি পিকেএল 12 নিলামে তাদের তারকা রাইডার আশু মালিককে দুটি মৌসুমের জন্য পুরো 1.90 কোটি টাকার জন্য ধরে রাখতে ব্যবহার করেছিলেন।

দিল্লি আইএনআর ৩২.60০ লক্ষের জন্য প্রতিভাবান রাইডার নীরজ নারওয়ালকে যুক্ত করেছে এবং নিলামে ১৩ লক্ষ লক্ষের জন্য অভিজ্ঞ রাইডার অজিংক্যা পাওয়ারের পরিষেবা অর্জন করেছে।

অধিকন্তু, দিল্লি প্রো কাবাডি লীগের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল ডিফেন্ডার ফাজেল অ্যাট্রাকালিতে দড়ি দিয়েছেন, সিজন 12 খেলোয়াড় নিলামে তার 30 লাখের মূল মূল্য মূল্য নির্ধারণের জন্য নিলামে। ইরানি বাম কর্নার প্রথম খেলোয়াড় যিনি পিকেএল -তে 500 টি ট্যাকল পয়েন্টে পৌঁছেছেন এবং ইতিমধ্যে 188 গেমসে 545 টি ট্যাকল পয়েন্ট অর্জন করেছেন।

দাবাং দিল্লিও 20 লক্ষের জন্য পাকা ডান প্রচ্ছদ সুরজিৎ সিংকেও ছুঁড়ে ফেলেছে, ইরানের ডান কোণে আমির হোসেইন বাসতামি যোগ করেছেন 30 লক্ষের জন্য, এবং তাদের প্রতিবন্ধী ইউনিটকে শক্তিশালী করতে 13 লক্ষের জন্য অভিজ্ঞ বাম কোণার সৌরভ নন্দালকে স্বাক্ষর করেছেন।

দুর্বলতা

যদিও দাবাং দিল্লি কাগজে একটি শক্তিশালী দল তৈরি করেছেন, তবে তাদের ক্যারিশম্যাটিক অধিনায়ক এবং তারকা রাইডার নবীন কুমারের প্রস্থান পিকেএল মরসুমের 12 এর আগে উপেক্ষা করা যায় না।

নবীন 2018 সাল থেকে দাবাং দিল্লির অবিচ্ছেদ্য সদস্য ছিলেন, তিনি ২০২২ সালে দলকে তাদের প্রথম প্রো কাবাডি শিরোপা করতে গাইড করেছিলেন।

ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতিনিধিত্ব করে, নবীন 7 ও ৮ মরসুমে ব্যাক-টু-ব্যাক সংস্করণগুলিতে সর্বাধিক মূল্যবান প্লেয়ার (এমভিপি) পুরষ্কারও জিতেছিলেন। তিনি এর আগে আশু মালিকের সাথে একটি সফল অংশীদারিত্ব গড়ে তোলেন এবং বিরোধীদের প্রতিরক্ষায় সর্বনাশ তৈরি করেছিলেন।

তদুপরি, দাবাং দিল্লি আসন্ন মৌসুমে তাদের স্কোয়াডে মানের অলরাউন্ডারদের ঘাটতির মুখোমুখি হতে পারে। অমিত, আশীষ কুমার সাংওয়ান, নবীন এবং আরকাম শায়খ তাদের স্কোয়াডে একমাত্র স্বীকৃত অলরাউন্ডার এবং তাদের কার্যকর পারফরম্যান্স তৈরি করতে হবে।

সুযোগ

ফাজেল অ্যাট্রাকালি
ফাজেল অ্যাট্রাকালি (ক্রেডিট: প্রো কাবাডি)

প্রো কাবাডি লীগের মরসুমে 12 নীরজ নারওয়াল, অনিল গুরুজার, মোহিত, বিজয় এবং অক্ষিতের মতো খেলোয়াড়দের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার এবং অভিযানের ক্ষেত্রে তারা যে সম্ভাবনা অর্জন করতে পারে তার বেশিরভাগ সুযোগ তৈরি করার জন্য দুর্দান্ত সুযোগ হবে।

যদিও সম্পন্ন রাইডার আশু মালিক আবার তাদের আক্রমণে নেতৃত্ব দেবেন, তবে দাবাং দিল্লি পিকেএল 12 শিরোপা অর্জন করতে গেলে তাঁর অন্যান্য প্রতিভাবান রেইডারদের সমর্থন প্রয়োজন।

গত মৌসুমে বাংলা ওয়ারিওরজের সাথে নীচের অংশের প্রচারের পরে, ইরানি ডিফেন্ডার ফাজেল অ্যাট্রাকালি তার সেরাটিতে ফিরে আসার এবং দিল্লিকে পিকেএল গ্লোরিতে গাইড করার আশা করবেন।

হুমকি

দাবাং দিল্লির মরসুমও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আশু মালিকের রূপের উপর নির্ভর করবে। আশু লীগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রেইডার। তিনি গত দুই মরসুমে 538 রেইড পয়েন্ট করেছেন।

তাদের স্কোয়াডে এমন মানের অলরাউন্ডারগুলিরও অভাব রয়েছে যা আসন্ন প্রো কাবাডি মৌসুমে দলের ভাগ্যের জন্য উদ্বেগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে।

পিকেএল 12 কখন শুরু হবে?

প্রো কাবাডি লিগের মরসুম 12 29 আগস্ট থেকে শুরু হবে।

পিকেএল এর ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কারা?

হরিয়ানা স্টিলার্স হলেন পিকেএল এর ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। তারা পাটনা পাইরেটসকে পরাজিত করে 11 মরসুমে তাদের প্রথম শিরোপা তুলতে।

দাবাং দিল্লি কতবার পিকেএল শিরোপা জিতেছে?

দাবাং দিল্লি একবার প্রো কাবাডি লিগের শিরোপা জিতেছে।

আরও আপডেটের জন্য, খেলা এখন কাবাডি অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন হোয়াটসঅ্যাপ & টেলিগ্রাম



