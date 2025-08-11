দাম: বিশ্ব চাল উত্পাদন একটি historic তিহাসিক রেকর্ড স্থাপন করেছে

ভাতের জন্য বিশ্বের দাম, যা 2023-2024 এর মধ্যে রেকর্ড উচ্চতায় ছিল, গত সপ্তাহে আট বছরের ন্যূনতম ন্যূনতম হয়ে গেছে।
রেকর্ড ফসল এবং ভারত থেকে রফতানি বাতিল করার কারণ ছিল লিখেছেন আর্থিক সময়।
রেফারেন্স এশিয়ান রাইস (থাই হোয়াইট রাইস 5%) এর বিনিময় মূল্য প্রতি টনে $ 372.5 ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা 2017 সালের পরে সর্বনিম্ন।
২০২৪ সালের গোড়ার দিকে পরিস্থিতিটির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, যখন ভারতের পক্ষ থেকে একাধিক রফতানি নিষেধাজ্ঞার পরে ২০০৮ সাল থেকে চালের দাম সর্বাধিক লাফিয়ে যায়। এরপরে এটি ভোক্তাদের মধ্যে আতঙ্কিত ক্রয় সৃষ্টি করে এবং অন্যান্য প্রযোজকদের সুরক্ষাবাদী পদক্ষেপে প্ররোচিত করে।
“এখানে সবকিছু সহজ: অনেকগুলি স্টক রয়েছে। সামেরেন্ড মোহন্তী অধ্যাপক জয়শার তেলাগানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
“এটি থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামে শক্তিশালী প্রযোজনায় রাখা হয়েছে, যা এই বিপণন বছরে historical তিহাসিক সর্বোচ্চের জন্য বিশ্বব্যাপী ধান উত্পাদনের আয়োজন করেছে,” আরেক বিশ্লেষক বলেছেন অস্কার চক্র з রাবোব্যাঙ্ক
এদিকে, চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, অন্যতম বৃহত্তম আমদানিকারক, গত বছর মূল খণ্ড নিয়ে এসেছিল এবং এই বছরটি এখনও বাজারে ফিরে আসে নি। ফিলিপাইনগুলি মূল ফসল চলাকালীন অভ্যন্তরীণ দাম রক্ষার জন্য অক্টোবরের মধ্যে আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।
“আমি পতনের সম্ভাবনার প্রায় 10 শতাংশ দেখতে পাচ্ছি। কেবল কোনও ক্রেতা নেই। আমরা কাঁচামালগুলির জন্য কম দামের পর্যায়ে প্রবেশ করি। যুদ্ধ বা অন্য গুরুতর ধাক্কা না দেওয়া পর্যন্ত আমি আগামী দুই বছরে প্রবণতাটি পরিবর্তিত হতে দেখছি না,” মোহন্তী বলেছিলেন।
