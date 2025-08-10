দারিদ্র্যের একটি নির্দিষ্ট সমাধান; প্রথম প্রার্থনা পড়ুন, আপনার দুর্দশা সমাধান করা হবে!

রিপোর্ট পরিমাণের চিন্তাভাবনা এবং সংস্কৃতির ডাটাবেস, আয়াতুল্লাহ বেহজাত আয়াতুল্লাহ সায়েদ আবদুল্লাহি শিরাজির বরাত দিয়ে বলেছিলেন যে আপনি পণ্ডিতদের প্রতি উত্সর্গীকৃত।
আমার বাবার মৃত্যুর পরে ছোটবেলায় এবং মির্জা গ্রেট, যিনি আমাদের বিষয়গুলির জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন, আমার পরিবার পরিবারের জন্য দায়বদ্ধ ছিল।
আমি দেখলাম আমার বাবাকে ঘুমিয়ে আছে।
আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন:
“স্যার সাইয়েদ আবদুল হাদি! কেমন আছেন?”
জবাবে আমি বলেছিলাম:
“ভাল না”।
তিনি বলেছিলেন, “বাচ্চাদের এবং পরিবারকে প্রথম প্রার্থনা পড়ার আদেশ দিন, আপনার দুর্দশা সমাধান হবে।”
সূত্র: সিরা সিরা চ্যানেল