দিকনির্দেশনার ২ য় ত্রি -তে 26% বেশি লাভ রয়েছে
সোমবার দ্বিতীয় প্রান্তিকে $ 183.7 মিলিয়ন ডলার নিট মুনাফা উপস্থাপিত দিকনির্দেশকটি গত বছরের একই সময়ের ফলাফলের তুলনায় প্রায় 26% প্রবৃদ্ধি, যদিও বিশ্লেষকদের দ্বারা প্রত্যাশিত কিছুটা নিচে।

এলএসইজি তথ্য অনুসারে, এলএসইজি দ্বারা সংকলিত গড় অনুমানগুলি জুনে শেষ হওয়া প্রান্তিকের মধ্যে নির্মাণ সংস্থার জন্য 194.9 মিলিয়ন ডলার নিট মুনাফার দিকে ইঙ্গিত করেছে।

তবুও, দিকনির্দেশনা অনুসারে ইতিমধ্যে সংস্থাটি অর্জন করা এক চতুর্থাংশের জন্য ফলাফলটি সর্বোচ্চ ছিল।

এলএসইজি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, কোম্পানির নিট আয়ও বছরে ২ %% বেড়েছে এবং ১.০7 বিলিয়ন ডলারের মধ্যে এসেছিল, এলএসইজি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, গড় অনুমানের তুলনায় $ ১.০৮ বিলিয়ন ডলার বিশ্লেষকদের।

ফলাফলের একটি প্রতিবেদনে, সংস্থাটি উল্লেখ করেছে যে কোয়ার্টারটিও 1 বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় সহ দিকনির্দেশক জন্য প্রথমটি চিহ্নিত করেছে।

মূলধনযুক্ত সুদের হার বাদ দিয়ে নির্মাণ সংস্থার মোট মার্জিন এক বছর আগে ৩ 37.৮%, প্রান্তিকে ৪১..7% এ পৌঁছেছে।

সংস্থাটি ইতিমধ্যে প্রকল্পগুলিতে সদস্যদের অংশগ্রহণ বিবেচনা করে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে $ 1.7 বিলিয়ন ডলার বিবেচনা করে নেট বিক্রয় রিপোর্ট করেছে, বার্ষিক তুলনায় 3.6% বৃদ্ধি পেয়েছে।

লঞ্চগুলিতে, সাধারণ বিক্রয় মূল্য (ভিজিভি) এপ্রিল থেকে জুনের শেষ অবধি এপ্রিল থেকে মোট 1.9 বিলিয়ন ডলার, বার্ষিক বেসে 39.9% সম্প্রসারণ, জুলাইয়ে প্রকাশিত অপারেশনাল পূর্বরূপ অনুসারে।

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে কোম্পানির নগদ প্রজন্ম আর 395 মিলিয়ন ডলার যুক্ত করেছে, নতুন সঙ্গীর প্রবেশের জন্য 251 মিলিয়ন ডলার হওয়ায়, রিভার মূলধন শেয়ারের 9.98%, মাঝারি আয়ের বাজারকে লক্ষ্য করে একটি দিকনির্দেশক ইউনিট।

নেট debt ণ এবং নিট মূল্যের মধ্যে অনুপাত দ্বারা পরিমাপ করা লিভারেজের হারটি প্রান্তিকের শেষে 5.6% এ নেতিবাচক এসেছিল, এর আগে -6.3% এর বিপরীতে।

