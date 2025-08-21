দিগন্তটি oteando

জাতি রাজনৈতিক দলগুলি চায়, প্রতিষ্ঠান চায়, কার্যকর আইন চায়, ধারণা, আগ্রহ এবং আবেগের সংগ্রাম চায়।
ফ্রান্সিসকো বুলনেস (1903)
ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ভবিষ্যতে আজ আরও জটিল। আমরা অনিশ্চয়তা এবং বিভ্রান্তিতে বোঝা বাস করি। আমাদের চমৎকার কবিদের আয়াতগুলি মামলায় আসে, জোসে গোরস্টিজা: “আমার আনাড়ি কাদামাটির জন্য গ্রোপস” (অন্তহীন মৃত্যু) এবং সালভাদোর দাজ মিরান দ্বারা: “এমন প্লামেজ রয়েছে যা জলাভূমি অতিক্রম করে এবং দাগ দেয় না (…) আমার প্লামেজগুলি তাদের মধ্যে রয়েছে” (একটি গ্লোরিয়া)। উভয়ই একই জিনিসকে বোঝায়: জীবন একটি চ্যালেঞ্জ যা অবশ্যই এমন নীতিগুলির সাথে ভ্রমণ করা উচিত যা কোর্সটি নির্দেশ করে; অন্যথায়, ক্ষতি আসন্ন। বাস্তবতা নোংরা, তবে আপনাকে এটির মুখোমুখি হতে হবে।
টানেলের শেষে লাইট দেখতে একটি ভাগ করে নেওয়া কষ্ট রয়েছে। আমি পরবর্তী সেক্সেনিয়ামের জন্য তিনটি সম্ভাব্য দৃশ্যের পূর্বাভাস দেওয়ার সাহস করি:
প্রথম আন্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডর তাঁর সাথে বাইরে গিয়ে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে মোরেনার আরও একটি বিজয় অর্জন করেছেন। আমি তাকে 20% সম্ভাবনা মঞ্জুর করি। বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ব্যর্থতা রয়েছে। প্রবৃদ্ধির সাথে দীর্ঘকাল দুটি স্থিতিশীলতা হ’ল পোরফিরিয়াটো (35 বছর) এবং প্রিয়াটো, যা 1917 সালের সংবিধানের সাথে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং 2000 সালে শেষ হয়েছিল (83 বছর)। উভয়ই একটি পেশাদার রাজনৈতিক শ্রেণি গঠন; এটি হ’ল উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং দায়বদ্ধতার বোধ সহ জনগণের পুরুষরা, এমনকি যদি পরবর্তীকালের অভাব ছিল। ভারসাম্যে, বিজ্ঞানীরা, উদারপন্থী এবং ইতিবাচকবাদী, তারা কীভাবে শক্তি প্রয়োগ করতে জানতেন। জ্যাকেটের কারফাল ত্রুটিটিতে সুযোগের সাথে তার উত্তরসূরির সমাধান না করা নিয়ে গঠিত। প্রিয়াটো (দুর্দান্ত দক্ষতার বিশাল বিভিন্ন চিড়িয়াখানা) পূর্ণ হয়েছে, যদিও দেরি এবং রিলগোসের সাথে, আমাদের ম্যাগনা কার্টা পর্যবেক্ষণের দিকে একটি রূপান্তর প্রক্রিয়া হওয়ার মূল উদ্দেশ্য। চতুর্থ রূপান্তরটি কোনও প্রতিস্থাপন ছাড়াই আগের তিনটি ধ্বংস করে দিয়েছে, তাই আমি তাকে কয়েকটি ধারাবাহিকতার বিকল্প দিচ্ছি। এটিতে আদর্শিক চিত্রগুলি এবং গ্রিপের অভাব রয়েছে।
দ্বিতীয় দৃশ্যে, পছন্দসই নয়, আমি 50% সম্ভাবনা প্রদান করি। “বিপর্যয় সহ স্থবিরতা”; এটি হ’ল একটি অনিশ্চিত যুগ, আমাদের উত্তর প্রতিবেশীর ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশকারী হস্তক্ষেপের সাথে একনায়কত্ব এবং নৈরাজ্যের মধ্যে বিচরণ।
অবশেষে, একটি আশাবাদী দৃশ্য যা আমাকে রাষ্ট্রপতি লাজারো কর্ডেনাসের একটি বাক্যাংশের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি: উন্নতির জন্য বিষয়গুলি আরও খারাপ হতে হবে। অন্য কথায়, কোনও মন্দ নেই যা ভালোর জন্য আসে না। আমি তাকে 30% সম্ভাবনা মঞ্জুর করি। নিঃসন্দেহে, এই কাজের জন্য নির্বাচনী সংস্কার রোধে ইচ্ছুকতা প্রয়োজন। আমি সর্বদা বিবেচনা করেছি, বেশ কয়েকটি প্রজন্মের সমস্ত নগণ্য প্রচেষ্টা সহ, প্রতিযোগিতার নিয়ন্ত্রক নিয়মাবলী এবং ক্ষমতার অ্যাক্সেস, যা সহজ এবং ডায়াফ্যানাস হওয়া উচিত, এটি মোটলি এবং জটিল। সর্বাধিক প্রস্তাবিত হ’ল ইউনিকামারাল কংগ্রেসে ফিরে আসা যা ১৮ 1857 সালের সংবিধান থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। স্মরণ করুন যে মেক্সিকোয়ের লোকেরা সিনেটকে পুনরায় ইনস্টল করার জন্য জুয়ারেজের আহ্বানকে তাদের প্রত্যাখ্যান প্রকাশ করেছে।
আমি একটি একক চেম্বার প্রস্তাব করছি যে 200 সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেপুটি এবং 100 আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সাথে রাষ্ট্রপতি ক্ষমতার আরও বেশি শক্তিশালী, আরও কার্যকর এবং আরও ভাল পাল্টা ওজন হবে। আজ, যাইহোক, এটি আমাদের অন্যতম হুমকিস্বরূপ অসুস্থতা।
আমাদের শাসকদের পছন্দে অনেকে দ্বিতীয় রাউন্ডে মিলে যায়। স্পষ্টতই, ক্ষমতায় দলটির প্রত্যাখ্যান আরও বৈধ সরকারের ক্ষতির জন্য অব্যাহত রয়েছে। অর্থ আপনার তৈরি করেছে। এর তদারকি এবং ফলস্বরূপ দায়িত্বের কৃষিকাজ বাতিল। অবশ্যই আরও প্রস্তাব আছে। এই তিনটি আমার কাছে সবচেয়ে জরুরি বলে মনে হচ্ছে।
আমি সবচেয়ে বড় বিপদকে যা বিবেচনা করি তা আমি বাদ দিতে পারি না, যদিও আপনি আড়াল করতে চান। সরকারের তিনটি আদেশে এবং তিনটি শক্তিতে কর্তৃপক্ষের বিনিয়োগ গুরুতরভাবে বাতিল করা হয়েছে। এটি এমন কিছু যা সাধারণত পোরফিরিয়াটো বা প্রিয়াটোতে দেওয়া হয়নি। কমপক্ষে শুরুতে। জনগণের মতামত এবং সমীক্ষার সমীক্ষা সত্ত্বেও, একটি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা অনুধাবন করা হয়।
তাই জিনিস।