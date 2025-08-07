দিগন্তে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রথম ট্রাম্প-পুটিন সভা সম্ভবত

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এই বছরের শুরুর দিকে ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে শীঘ্রই তাদের প্রথম বৈঠক করার পথে রয়েছেন।
পুতিনের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ উল্লেখ করেছেন, “আমেরিকান পক্ষের পরামর্শে, আসন্ন দিনগুলিতে সর্বোচ্চ স্তরে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করা নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে।” অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস।
আউটলেট অনুসারে তিনি বলেছিলেন, “আমরা প্রথমে ট্রাম্পের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক প্রস্তুত করার দিকে মনোনিবেশ করার প্রস্তাব দিচ্ছি এবং আমরা এই সভাটি সফল এবং উত্পাদনশীল হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করি।”
সম্ভাব্য বৈঠকটি আসবে যেহেতু রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ব্রোকারকে বছরের পর বছর ধরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সহায়তা করার চেষ্টা করছেন।
“আমার বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ সবেমাত্র রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে একটি অত্যন্ত উত্পাদনশীল বৈঠক করেছিলেন। দুর্দান্ত অগ্রগতি হয়েছিল!” ট্রাম্প বুধবার ঘোষণা করলেন পোস্ট সত্য সামাজিক উপর।
“এরপরে, আমি আমাদের কিছু ইউরোপীয় মিত্রদের আপডেট করেছি। প্রত্যেকেই এই যুদ্ধটি অবশ্যই সমাপ্ত হতে হবে, এবং আমরা আগত দিন এবং সপ্তাহগুলিতে এর দিকে কাজ করব। এই বিষয়ে আপনার মনোযোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!”
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলিন লেভিট উল্লেখ করেছিলেন, “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প যেমন আজ সত্যিকারের সামাজিক বিষয়ে বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাথে বিশেষ দূত উইটকফের বৈঠকের সময় দুর্দান্ত অগ্রগতি হয়েছিল। রাশিয়ানরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে দেখা করার তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং রাষ্ট্রপতি পুতিন এবং রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির উভয়ের সাথেই বৈঠকের জন্য উন্মুক্ত। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই ব্রুটাল যুদ্ধ শেষ করতে চান।”
ফক্স নিউজ চ্যানেলের পিটার ডুবি এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল