দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য একটি সাহসী পছন্দ

পরিচালক জ্যাচ ক্রেগার এর জন্য বিবরণটি তৈরি করার সময় একটি অত্যন্ত সাহসী ওভারচিং পছন্দ করেছেন অস্ত্রএবং এটি সিনেমার দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যতের জন্য তিনি তৈরি করতে পারতেন সেরা পদক্ষেপ। রহস্য হরর মুভিতে অভিনয় করেছেন জুলিয়া গারনার, জোশ ব্রোলিন এবং অ্যামি মাদিগান একটি প্রতিভাবান অভিনেতার শীর্ষে, এবং একটি ছোট্ট শহর থেকে এক রাতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া 17 স্কুলছাত্রীদের ফলস্বরূপ অনুসরণ করেছেন।
অস্ত্র প্রেক্ষাগৃহে এটি আত্মপ্রকাশের পর থেকে বক্স অফিসে আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং মুভিটির চারপাশে মুখের শব্দটি কতটা শক্তিশালী হয়েছে তা প্রদত্ত, খুব শীঘ্রই যে কোনও সময় তার গতি ধীর হওয়ার সম্ভাবনা কম বলে মনে হচ্ছে। এর অন্ত্র-রেঞ্চিং, গৌরবময় চিত্র এবং এর ভয়ঙ্কর রহস্য এবং কার্টুনিশ কমেডি এর উজ্জ্বল মিশ্রণের জন্য ধন্যবাদ, অস্ত্র মুভি-চলমান শ্রোতাদের বৃহত্তর মুগ্ধ করেছে।
পারফরম্যান্স যখন অস্ত্র এবং এর চতুর বিপণন অবশ্যই সিনেমার সাফল্যে ভূমিকা পালন করেছে, আখ্যানটির একটি মূল উপাদান রয়েছে যা এটি কেন আলোচনার বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে তার জন্য নির্দেশ করা যেতে পারে। লেখক/পরিচালক জ্যাচ ক্রেগারের পক্ষ থেকে একটি মূল সিদ্ধান্তই মূল কারণ অস্ত্র তারা থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসার অনেক পরে এর দর্শকদের সাথে লাঠি দেয়।
অস্ত্রগুলি এর বেশিরভাগ মূল রহস্যগুলি অমীমাংসিত ছেড়ে দেয়
শেষ যখন অস্ত্র শেষ পর্যন্ত নিখোঁজ শিশুদের অবস্থান প্রকাশ করে তার কেন্দ্রীয় রহস্যটি সমাধান করে, এটি আরও অনেক প্রশ্ন সম্পূর্ণ উত্তরহীন রেখে দেয়। যদিও অনেক আধুনিক “এলিভেটেড হরর” চলচ্চিত্রগুলি তাদের থ্রেডগুলি শেষে একসাথে বেঁধে জিনিসগুলিকে সুন্দরভাবে গুটিয়ে রাখে, ক্রেগার দর্শকদের একটি ইঁদুরের বাসা বেঁধে দেয় এমন এক বিস্ময়কর রহস্যের সাথে ছেড়ে দেয় যা সম্পূর্ণ অমীমাংসিত হয়।
হ্যান্ডস ডাউন, সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রহস্যগুলি অ্যামি মাদিগানের খালা গ্ল্যাডিসের চারপাশে ঘোরেরহস্যময় মহিলা যিনি অ্যালেক্সের খালা বলে দাবি করেন তবে বাস্তবে একরকম পরজীবী জাদুকরী বলে মনে হয়। খালা গ্ল্যাডিস অনুসরণ করে একটি প্রিকোয়েল ব্রেকআউট সাফল্যের পরে আলোচনা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে অস্ত্রতবে ততক্ষণে চলচ্চিত্রকাররা তার সম্পর্কে প্রশ্ন ছাড়া আর কিছুই রাখেন না।
প্রসঙ্গ এবং পুনরাবৃত্তির উপর ভিত্তি করে, তিনি কেন স্কুলছাত্রীদের চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমরা কিছু অনুমান করতে পারি (তাদের জীবনকে তার নিজের জীবনীশক্তি পুনরুদ্ধার করতে তাদের জীবনশক্তি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য) তবে তিনি কীভাবে এটি করেন বা কেন তিনি স্কুল-বয়সী বাচ্চাদের চেয়েছিলেন তা আমাদের একেবারেই ধারণা নেই। আমরা বিশ্বাস করতে পরিচালিত হয়েছি যে তিনি কেবল অ্যালেক্সের বাবা -মায়ের সাথে নিজেকে পুনরুদ্ধার করতে অক্ষম ছিলেন, তবে মুভিটি যতদূর যায়।
গ্ল্যাডিসের যাদু সম্পর্কে আমাদের কাছে একটি অভিশাপ বোধ রয়েছে, যেমনটি আমরা বুঝতে পারি যে তার ভয়ঙ্কর ছোট্ট ব্ল্যাকথর্ন গাছটি তার শক্তির জন্য একটি প্রধান জলবাহী। আমরা জানি যে তিনি ব্যক্তিগত আইটেমগুলির মাধ্যমে লোককে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং চুলের তালা দিয়ে তার “অস্ত্র” এর হাতে মৃত্যুর জন্য তাদের লক্ষ্য করতে পারেন, তবে তিনি এই শক্তিটি কোথায় পেলেন? তার বয়স কত? সে আসলেই কোথা থেকে এসেছিল? শ্রোতাদের অবাক করে দেওয়া হয়।
পুরো মুভি জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরও ছোট রহস্য রয়েছে। পুরো সিনেমার সবচেয়ে আকর্ষণীয় চিত্রগুলির মধ্যে একটি হ’ল আর্চার গ্রাফের স্বপ্নের ভাসমান বন্দুকতবে আমাদের এটি সম্পর্কে আর অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, জাচ ক্রেগার দাবি করেছেন যে দৃশ্যের জন্য কোনও ব্যাখ্যা নেই, এটি কেবল একটি শক্তিশালী চিত্র ছিল যা তিনি অনুভব করেছিলেন যে এটি অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ।
অস্ত্র – মূল পর্যালোচনা স্কোর
আরটি টমেটোমিটার
আরটি পপকর্নমিটার
মেটাক্রিটিক মেটাস্কোর
মেটাক্রিটিক ব্যবহারকারী স্কোর
আইএমডিবি স্কোর
লেটারবক্সড
94%
86%
81/100
7.4/10
7.9/10
3.8/5
অন্যান্য প্রচুর উদাহরণ রয়েছে যা সম্পর্কে আমরা অনুমান করতে বাকি রয়েছি। বাচ্চারা কেন ঠিক 2:17 এ চলে গেল? কেন প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে কেউই অ্যালেক্সের আচরণকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বলে মনে করেন না, বা গ্ল্যাডিসের মাধ্যমে দেখেন না? গ্ল্যাডিস কীভাবে তার সাথে দেখা না করে এমনকি সবার স্বপ্নে উপস্থিত হয়?
এটি ক্রেগারের পক্ষ থেকে একটি সাহসী পছন্দ, কারণ শ্রোতাদের নিজের জন্য ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু প্রশ্ন উত্তর না দেওয়া এবং সম্পূর্ণ হতাশার মধ্যে একটি খুব সূক্ষ্ম রেখা রয়েছে ব্যাখ্যার অভাব সহ। ক্রেগার লাইনটির উপর সুন্দরভাবে নাচেন, আরও বিবেচনা করার জন্য প্রচুর প্রশ্ন রেখে সন্তুষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত রেজোলিউশন সরবরাহ করে।
ক্রেগারের পদ্ধতির ব্যাখ্যার জন্য পুরো মুভিটি ছেড়ে যায়
ক্রেগারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রেক্ষাগৃহে সিনেমার প্রথম দিনগুলিতে মুখের বিজ্ঞাপনের শক্তিশালী শব্দটি তৈরি করেছিল, তবে ভবিষ্যতের দিকে তাকালে এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক রহস্য অমীমাংসিত রেখে দেওয়া হয়েছে, অস্ত্র বারবার দেখার জন্য নিজেকে ধার দেয়। একটি সিনেমা পুরোপুরি হজম করার চেষ্টা করা, বিশেষত একটি ঘন রহস্য হরর যেমন অস্ত্রএক বসে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন।
এটি একটি থিয়েটারে বিশেষত সত্য, যেখানে শব্দ এবং চিত্রগুলি তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী। গড় শ্রোতা সদস্য, যথাযথভাবে, গোয়েন্দা খেলার সাথে নয়, সিনেমার অভিজ্ঞতা নিয়ে উদ্বিগ্ন। মুভি-রাইয়ার্স একাধিক দেখার চেষ্টা করার কারণে সিনেমার দীর্ঘমেয়াদী বক্স অফিস সম্ভাবনার জন্য এটি বিশেষত ভাল।
একবার অস্ত্র হিট স্ট্রিমিং, তবে, তত্ত্বগুলি উড়তে শুরু করবে যেহেতু দর্শকদের শেষ পর্যন্ত একাধিকবার দেখার, বিরতি, রিওয়াইন্ড এবং পুরোপুরি সিনেমাটি ভেঙে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। অস্ত্র ক্রেগারের কাই মুভিটির আখ্যানকে ঘিরে অনেকগুলি ছোট রহস্যের উত্তর দিতে অস্বীকার করার জন্য এটি এইচবিও ম্যাক্সকে হিট করার পরে বছরের সবচেয়ে বেশি স্ট্রিমড মুভি না হলে কার্যত একটি লক হয়ে যায়।
মুভিটির ভোটাধিকার সম্ভাবনার জন্য অনাবিষ্কৃত থ্রেডের সংখ্যাও ভাল। জাচ ক্রেগার ইতিমধ্যে মহাবিশ্বে ফিরে আসার আগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন অস্ত্র অন্য গল্পের জন্য, এবং পূর্বোক্ত গ্ল্যাডিস প্রিকোয়েল অন্বেষণ করার জন্য অন্য কোণ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত, রহস্য হরর চলাকালীন ক্রেগারের পুরো হাতটি দেখাতে অস্বীকার করা ছিল তিনি যে সবচেয়ে ভাল সম্ভাব্য পদক্ষেপটি তৈরি করতে পারতেন, যদিও এটি ছিল ঝুঁকিপূর্ণ।
অস্ত্র
- প্রকাশের তারিখ
-
আগস্ট 8, 2025
- রানটাইম
-
128 মিনিট
- পরিচালক
-
জাচ ক্রেগার
- লেখক
-
জাচ ক্রেগার
- প্রযোজক
-
রায় লি, মিরি ইউন, জেডি লিফশিটজ