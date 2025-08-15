You are Here
দুই বছরের পরিকল্পনার বাইরে 77 শতাংশ পর্যন্ত পান
দুই বছরের পরিকল্পনার বাইরে 77 শতাংশ পর্যন্ত পান

বেছে নেওয়ার জন্য কয়েক ডজন ভিপিএন রয়েছে তবে তারা ভাবতে পারে যে তারা সকলেই সমানভাবে তৈরি হয়েছে তা ভুল হবে। কিছু অন্যের চেয়ে ভাল, এবং নর্ডভিপিএন আরও ভাল বিভাগে বর্গক্ষেত্রে বসে। এখন, আপনি নর্ডভিপিএন -এর বেশিরভাগ পরিকল্পনায় 77 শতাংশ পর্যন্ত সঞ্চয় করতে পারেন। যুক্তিযুক্তভাবে বেশিরভাগ মানুষের জন্য সেরা পরিকল্পনা হ’ল নর্ডভিপিএন প্লাস পরিকল্পনাযা আপনি এখনই মাত্র 108 ডলারে দুই বছরের অ্যাক্সেস পেতে পারেন। এটি স্বাভাবিক হারের চেয়ে 73 শতাংশ, এবং নর্ডভিপিএন বিনামূল্যে তিন মাসের জন্য একটি সংযোজনে ছুড়ে ফেলেছে, তাই আপনি বিক্রয় মূল্যের জন্য 27 মাসের সাবস্ক্রিপশন পাচ্ছেন।

পাশাপাশি নর্ডের ভিপিএন পরিষেবা হিসাবে, একটি প্লাস পরিকল্পনায় হুমকি সুরক্ষা প্রো অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার সরঞ্জাম, পাসওয়ার্ড পরিচালনা এবং একটি বিজ্ঞাপন- এবং ট্র্যাকার-ব্লকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক প্রধান পরিকল্পনা অতিরিক্তভাবে এনক্রিপ্ট করা ক্লাউড স্টোরেজ বা নর্ডপ্রোটেক্টের সাথে আসে যা আপনাকে পরিচয় চুরির বিরুদ্ধে বীমা করে এবং গা dark ় ওয়েব ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করে। এটিও বিক্রি হচ্ছে-এই তিনটি অতিরিক্ত মাসের সাথে একই দুই বছরের প্রতিশ্রুতিতে 189 ডলারে নেমে আসে, যা নিয়মিত মূল্যে 77 শতাংশ সঞ্চয় করে কাজ করে।

যখন এনগ্যাজেটের স্যাম চ্যাপম্যান এই বছরের শুরুর দিকে নর্ডভিপিএন পর্যালোচনা করেছেন, তখন তিনি এর দুর্দান্ত ডাউনলোডের গতি, একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য এবং বিস্তৃত সার্ভার নেটওয়ার্কের প্রশংসা করেছেন। নর্ডভিপিএন অ্যাপ্লিকেশন চালানো বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় কম চিত্তাকর্ষক এটির ক্লানকি ইন্টারফেস এবং বেমানান নকশা। যদিও এটি এখনই উপলভ্য সেরা ভিপিএনগুলির জন্য আমাদের গাইডকে কাটাতে যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি করে না, তবে এটি সাধারণত গতি পরীক্ষাগুলিতে ভাল পারফর্ম করে এবং হুমকি সুরক্ষা প্রো সত্যই মূল্যবান।

