দুই সন্তান সহ পাঁচ জন ড্যাজেস্তানে দুর্ঘটনায় ভুগছিলেন
দুই সন্তান সহ পাঁচ জন ড্যাজেস্তানে দুর্ঘটনায় ভুগছিলেন

হাইওয়েতে, ১০ আগস্ট সন্ধ্যায় আনটসুকুলস্কি জেলার আরাকান প্ল্যাটফর্ম-উন্টসুকুল-স্যাগ্রিনস্কি ব্রিজের একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে পাঁচ জন আহত হয়েছেন, ড্যাজেস্তান রিপোর্টের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রেস সার্ভিস।

প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, শামিলস্কি জেলার এক 33 বছর বয়সী বাসিন্দা গাড়ি লাডা অগ্রাধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে চালিত করেছিলেন, আগত লেনে চলে এসে বিদ্যুৎ লাইনের সমর্থনে বিধ্বস্ত হন।

দুর্ঘটনার ফলস্বরূপ, পাঁচ জন আহত হয়েছেন: চালক এবং তাঁর চারজন যাত্রী 11, 16, 18 এবং 42 বছর বয়সী। বিভিন্ন তীব্রতার আঘাতের সাথে তাদের সকলকে একটি চিকিত্সা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ট্র্যাফিক পুলিশ এবং জরুরি পরিষেবাগুলির কর্মচারীরা ঘটনাস্থলে কাজ করেছিলেন। দুর্ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে, আরও পদ্ধতিগত সমাধানের জন্য উপাদান সংগ্রহ করা হয়।

