দুই সপ্তাহের মধ্যে ইউক্রেনীয় ফ্রন্টলাইনগুলিকে 1000 টি ড্রোন দেওয়া হয়েছে জেরুজালেম পোস্ট
ডোনেটস্ক, জাপোরিজহিয়া, খারকিভ এবং খেরসন-এর ফ্রন্টলাইন ইউনিটগুলি সদ্য চালু হওয়া ডট-চেইন প্রতিরক্ষা অস্ত্রের বাজারের জন্য ড্রোনস পেয়েছে।
ইউক্রেনের 109 তম ব্রিগেডের ড্রোন অপারেটররা ইউক্রেনের ডোনেটস্ক অঞ্চলে 10 আগস্ট, 2025-এ একটি নাইট-বোম্বিং ড্রোনটির একটি পরীক্ষার ফ্লাইট প্রস্তুত করে।(ছবির ক্রেডিট:: পিয়ের ক্রোম/গেটি চিত্র)দ্বারাআনা আহরনহিমআপডেট:: প্রস্তাবিত গল্পশিফা হাসপাতালের কাছে আল জাজিরা রিপোর্টার হিসাবে হামাস সন্ত্রাসবাদী দ্বিগুণ হামাস সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছে ইস্রায়েলি সামরিকআগস্ট 11, 2025গাজান পুনর্বাসনের পরিকল্পনা সম্পর্কে দক্ষিণ সুদানের সাথে আলোচনায় ইস্রায়েলআগস্ট 12, 2025পেরুতে আবিষ্কার করা বিরল আনুষ্ঠানিক মাথাগুলি ‘মেঘের যোদ্ধাদের’ উপর আলোকপাত করেছেআগস্ট 8, 2025ইস্রায়েলের ডিআরআর -১ স্যাটেলাইটটি ৩ 36,০০০ কিমি কক্ষপথে পৌঁছেছে। পৃথিবীর উপরে, মিশন শুরুআগস্ট 11, 2025