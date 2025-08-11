You are Here
দু’জন অন্ধ মহিলা বিলম্বিত দক্ষিণ -পশ্চিম বিমানের একমাত্র যাত্রী হয়েছিলেন
দু’জন অন্ধ মহিলা বিলম্বিত দক্ষিণ -পশ্চিম বিমানের একমাত্র যাত্রী হয়েছিলেন

ফ্লোরিডার দু’জন অন্ধ মহিলা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন যে তারা নিউ অরলিন্স থেকে অরল্যান্ডোতে তাদের দক্ষিণ -পশ্চিম এয়ারলাইন্সের বিমানের একমাত্র যাত্রী ছিলেন, বলেছেন যে প্রতিবন্ধী যাত্রীদের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করে তা সংস্থাটির উন্নতি করা দরকার।

শেরি ব্রুন এবং ক্যামিলি টেট দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্লাইট 2637 এ একসাথে ভ্রমণ করছিলেন, 14 জুলাই নিউ অরলিন্স ছাড়ার সময় নির্ধারিত ছিল। প্রায় পাঁচ ঘন্টা বিলম্বের পরে, দুই বন্ধু অবশেষে তাদের বিমানটিতে উঠেছিল, কেবল আবিষ্কার করতে পেরেছিল যে তারা বিমানটিতে কেবল দু’জন লোক ছিল, ফক্স 35 রিপোর্ট করেছে

ব্রুন বলেছিলেন, “আপনি এই ফ্লাইটে কেবলমাত্র দু’জন লোক কারণ তারা আপনার সম্পর্কে ভুলে গিয়েছিলেন,” ব্রুন বলেছিলেন যে এই দুই মহিলাকে বলা হয়েছিল।

ব্রুন এবং টেট বলেছিলেন যে তারা তাদের নির্ধারিত গেট দ্বারা অপেক্ষা করেছিলেন, আপডেটের জন্য দক্ষিণ -পশ্চিমের অ্যাপটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। তবে, তাদের অজানা, প্রায় অন্য সমস্ত যাত্রীকে অরল্যান্ডোতে একটি পৃথক দক্ষিণ -পশ্চিম ফ্লাইটে পুনরায় বুক করা হয়েছিল যা কাছের একটি গেট থেকে আগে চলে গিয়েছিল, ফক্স 35 জানিয়েছে।

অনুযায়ী মার্কিন পরিবহন বিভাগ, বিমান সংস্থাগুলি অবশ্যই ভিজ্যুয়াল প্রতিবন্ধকতা সহ যাত্রীদের জন্য তাত্ক্ষণিক এবং কার্যকর যোগাযোগ সরবরাহ করতে হবে, বিশেষত বিলম্ব বা রিবুকিংস এবং বোর্ডিংয়ের সময় এয়ার ক্যারিয়ার অ্যাক্সেস আইনের অধীনে একটি ফেডারেল আইন পরিবর্তন করে।

ব্রুন এবং টেট বলেছিলেন যে প্রয়োজনীয়তা পূরণ থেকে অনেক দূরে ছিল। ব্রুন বলেছিলেন, “অন্য বিমান সম্পর্কে কেউ আমাদের একটি কথা বলেনি।” “আমরা কেবল গেটের দিকে অপেক্ষা করছিলাম, অন্য সবার মতো অ্যাপটি পরীক্ষা করে দেখছিলাম।”

টেট বলেছিলেন, “তারা কীভাবে তাদের যাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করে, বিশেষত যাদের অক্ষমতা রয়েছে তাদের সাথে কিছুটা উন্নতি হওয়া দরকার।”

দক্ষিণ -পশ্চিমের এক মুখপাত্র ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি ইমেইলে বলেছেন, “আমরা ভুল অ্যাকাউন্টগুলি দেখেছি যা আমরা দু’জন গ্রাহককে ‘ভুলে গেছি’ বা তাদের পেতে একটি বিমান পাঠিয়েছি বলে পরামর্শ দেয়।” “এগুলির কোনওটিই নয়। … গ্রাহকরা ২ 26৩3737 ফ্লাইটে নির্ধারিত ছিল। যদিও এটি প্রায় পাঁচ ঘন্টা দেরি করে চলেছিল, তবে এটি তাদের একই ফ্লাইট নম্বর জুড়ে ছিল।”

সাউথ ওয়েস্ট বলেছে যে এটি প্রত্যেককে বিলম্বের ক্ষতিপূরণ হিসাবে 100 জন ট্র্যাভেল ভাউচারের প্রস্তাব দিয়েছে।

“আমরা অসুবিধার জন্য ক্ষমা চাইছি,” সাউথ ওয়েস্ট ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন। “সাউথ ওয়েস্ট সর্বদা আমাদের গ্রাহকদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উন্নতি করার উপায়গুলি সন্ধান করে এবং কীভাবে প্রতিবন্ধী যাত্রীদের সর্বোত্তমভাবে সামঞ্জস্য করা যায় সে সম্পর্কে সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা বিমান সংস্থা শিল্পে সক্রিয় রয়েছি।”

